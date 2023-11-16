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"Грузинская мечта" убедительно победит на парламентских выборах – Кобахидзе

"Грузинская мечта" убедительно победит на парламентских выборах – Кобахидзе

Кобахидзе считает, небольшие партии не в силах преодолеть 5-процентный барьер 16.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-16T18:01+0400

2023-11-16T18:01+0400

2023-11-16T18:01+0400

политика

грузия

ираклий кобахидзе

георгий гахария

новости

яго хвичия

лейбористская партия

единое национальное движение

европейская грузия

парламентские выборы

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не только сможет одержать убедительную победу на предстоящих парламентских выборах, но и увеличить свое представительство в законодательном органе страны, заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Согласно результатам исследования общественного мнения одной из американских организаций, если бы парламентские выборы проводились в следующую субботу, за "Грузинскую мечту" проголосовали бы 25% респондентов. Вторую строчку занимает крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" – 13%. На третьем месте партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" – 4%. Оппозиция заявляет, что большинство партий не смогут преодолеть 5-процентный проходной барьер на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года. По мнению "Нацдвижения" и ряда других партий, нижняя граница избирательного барьера должна составлять 2%. Кобахидзе считает, небольшие партии не в силах преодолеть барьер, так как они на самом деле не являются политическими объединениями."Это политические клубы, состоящие из нескольких человек. Политический клуб, конечно, никогда не перешагнет 5-процентный барьер. Если ты партия, то в этом случае тебе не составит труда преодолеть барьер. Такова общая картина", – отметил Кобахидзе. Беспрецедентная поддержка: генсек "Грузинской мечты" доволен рейтингом партии>>В "Грузинской мечте" называют партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели" "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Между тем, сами партии, кроме "Стратегии Агмашенебели", исключают коалицию с "Нацдвижением" на предстоящих осенью 2024 года парламентских выборах. Что касается исследования общественного мнения, то Кобахидзе порекомендовал вспомнить, кто лгал, а кто не лгал грузинской общественности. Согласно результатам опроса, "Стратегия Агмашенебели" набрала 3%. Столько же поддержки у партии "Гирчи" (Яго Хвичия). Также по 2% набрали партия "Лело для Грузии", "Гирчи – Больше свободы", "Лейбористская партия", "Граждане", "Для народа". Всего 1% поддержки у "Силы народа", "Альт Инфо" и "Альянса патриотов". А у "Европейской Грузии" менее 1%. Также 1% набрали и все остальные партии. Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года. Это будут первые полностью пропорциональные выборы с проходным барьером 5%, что означает, что партия, набравшая половину голосов избирателей, сможет представить кандидата в премьеры, который сформирует правительство. Обновленные рейтингиПо итогам опроса по заказу телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" набрала 55% , а "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20%.Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%.Согласно исследованию, по 3% поддержки у "Европейской Грузии" и у партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию". Далее следуют "Альянс патриотов Грузии" и "Лейбористская партия" у которых по 2% поддержки.У партий "Граждане" и "Гирчи" (Яго Хвичия) – 1 %. У остальных партий – 5%.Оппозиция в тяжелом положении – глава "Грузинской мечты" оценил результаты соцопроса>>Согласно опросу по заказу оппозиционного телеканала "Формула", "Грузинская мечта" набирает 37%, "Единое национальное движение /Стратегия Агмашенебели" – 21%.На третьем месте партия "Для Грузии" с 9%, далее следуют "Лело" – 5%, "Гирчи"/"Дроа" – 4%.Также по 4% набирают партии "Для народа", "Лейбористская партия", "Новый политический центр – Гирчи".У партии "Альт Инфо" – 3%, также 3% у "Силы народа", "Граждане". "Альянс патриотов" набрал 2%, а "Европейская Грузия" – 1%. Также 1% набрали и все остальные партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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