https://sputnik-georgia.ru/20231116/gruzinskaya-mechta-vdvoe-operezhaet-oppozitsiyu-v-reytinge--talakvadze-o-novom-sotsoprose-284262304.html
"Грузинская мечта" вдвое опережает оппозицию в рейтинге – Талаквадзе о новом соцопросе
"Грузинская мечта" вдвое опережает оппозицию в рейтинге – Талаквадзе о новом соцопросе
Политик напомнил, что результаты исследований данной организации не совпадали с реальными итогами выборов 16.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-16T14:28+0400
2023-11-16T14:28+0400
2023-11-16T14:28+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
арчил талаквадзе
леван хабеишвили
георгий гахария
лейбористская партия
единое национальное движение
европейская грузия
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Рейтинг правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" во всех исследованиях вдвое больше, чем у основного оппозиционного лагеря, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров "Грузинской мечта" Арчил Талаквадзе, комментируя очередное исследование общественного мнения одной из американских организаций. Согласно результатам опроса, если бы парламентские выборы проводились в следующую субботу, за "Грузинскую мечту" проголосовали бы 25% респондентов. Вторую строчку занимает крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" – 13%. На третьем месте партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" – 4%. Талаквадзе также напомнил, что результаты исследований данной организации не совпадали с реальными итогами голосования на выборах. "Мы помним исследования, проведенные этой организацией. К сожалению, на выборах были совершенно разные данные, были большие погрешности. Посмотрим, дождемся выборов", – отметил Талаквадзе. Оценка оппозицииРезультатами исследования доволен лидер "Национального движения" Леван Хабеишвили. "Это исследование также подтверждает, что у нас в четыре раза, а в некоторых случаях и в восемь раз больше поддержки, поэтому пусть лучше все перестанут о нас "переживать" и "тревожиться", – написал Хабеишвили на своей странице в соцсети. Лидер "Грузинской мечты" раскрыл тайну рейтингов партий в Грузии>>Как отметил Хабеишвили, все исследования и опросы подтверждают, что поражение правящей партии возможно, если прозападная оппозиция поведет себя стратегически правильно. Согласно результатам опроса, "Стратегия Агмашенебели" набрала 3%. Столько же поддержки у партии "Гирчи" (Яго Хвичия). Также по 2% набрали партия "Лело для Грузии", "Гирчи – Больше свободы", "Лейбористская партия", "Граждане", "Для народа". Всего 1% поддержки у "Силы народа", "Альт Инфо" и "Альянса патриотов". А у "Европейской Грузии" менее 1%. Также 1% набрали и все остальные партии. В "Грузинской мечте" называют партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Между тем сами партии, кроме "Стратегии Агмашенебели", исключают коалицию с "Нацдвижением" на предстоящих осенью 2024 года парламентских выборах. Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года. Это будут первые полностью пропорциональные выборы с проходным барьером 5%, что означает, что партия, набравшая половину голосов избирателей, сможет представить кандидата в премьеры, который сформирует правительство. Обновленные рейтинги По итогам опроса по заказу телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" набрала 55%, а "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20%. Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%. Согласно исследованию, по 3% поддержки у "Европейской Грузии" и у партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию". Далее следуют "Альянс патриотов Грузии" и "Лейбористская партия", у которых по 2% поддержки. У партий "Граждане" и "Гирчи" (Яго Хвичия) – 1 %. У остальных партий – 5%. Беспрецедентная поддержка: генсек "Грузинской мечты" доволен рейтингом партии>>Согласно опросу по заказу оппозиционного телеканала "Формула", "Грузинская мечта" набирает 37%, "Единое национальное движение /Стратегия Агмашенебели" – 21%. На третьем месте партия "Для Грузии" с 9%, далее следуют "Лело" – 5%, "Гирчи"/"Дроа" – 4%. Также по 4% набирают партии "Для народа", "Лейбористская партия", "Новый политический центр – Гирчи". У партии "Альт Инфо" – 3%, также 3% у "Силы народа", партии "Граждане". "Альянс патриотов" набрал 2%, а "Европейская Грузия" – 1%. Также 1% набрали и все остальные партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, арчил талаквадзе, леван хабеишвили, георгий гахария, лейбористская партия, единое национальное движение, европейская грузия
политика, грузия, новости, тбилиси, арчил талаквадзе, леван хабеишвили, георгий гахария, лейбористская партия, единое национальное движение, европейская грузия
"Грузинская мечта" вдвое опережает оппозицию в рейтинге – Талаквадзе о новом соцопросе
Политик напомнил, что результаты исследований данной организации не совпадали с реальными итогами выборов
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Рейтинг правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" во всех исследованиях вдвое больше, чем у основного оппозиционного лагеря, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров "Грузинской мечта" Арчил Талаквадзе, комментируя очередное исследование общественного мнения одной из американских организаций.
Согласно результатам опроса, если бы парламентские выборы проводились в следующую субботу, за "Грузинскую мечту" проголосовали бы 25% респондентов. Вторую строчку занимает крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" – 13%. На третьем месте партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" – 4%.
"Они не смогли изменить тот факт, что "Грузинская мечта" пользуется вдвое большей поддержкой, чем основной оппозиционный лагерь. Но поверьте мне, доверие и поддержка, которые мы имеем в обществе, намного выше, и об этом говорит не одно исследование", – заявил Талаквадзе.
Талаквадзе также напомнил, что результаты исследований данной организации не совпадали с реальными итогами голосования на выборах.
"Мы помним исследования, проведенные этой организацией. К сожалению, на выборах были совершенно разные данные, были большие погрешности. Посмотрим, дождемся выборов", – отметил Талаквадзе.
Результатами исследования доволен лидер "Национального движения" Леван Хабеишвили.
"Это исследование также подтверждает, что у нас в четыре раза, а в некоторых случаях и в восемь раз больше поддержки, поэтому пусть лучше все перестанут о нас "переживать" и "тревожиться", – написал Хабеишвили на своей странице в соцсети.
Как отметил Хабеишвили, все исследования и опросы подтверждают, что поражение правящей партии возможно, если прозападная оппозиция поведет себя стратегически правильно.
"Единое национальное движение" является ответственной, крупнейшей европейской партией в Грузии, и поэтому мы создали коалицию победы с "Георгием Вашадзе – Стратегия Агмашенебели", чью поддержку и голоса легче всего объединить с нашей партией – мы будем бороться за победу, только за первое место", – написал Хабеишвили.
Согласно результатам опроса, "Стратегия Агмашенебели" набрала 3%. Столько же поддержки у партии "Гирчи" (Яго Хвичия).
Также по 2% набрали партия "Лело для Грузии", "Гирчи – Больше свободы", "Лейбористская партия", "Граждане", "Для народа". Всего 1% поддержки у "Силы народа", "Альт Инфо" и "Альянса патриотов". А у "Европейской Грузии" менее 1%. Также 1% набрали и все остальные партии.
В "Грузинской мечте" называют партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Между тем сами партии, кроме "Стратегии Агмашенебели", исключают коалицию с "Нацдвижением" на предстоящих осенью 2024 года парламентских выборах.
Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года. Это будут первые полностью пропорциональные выборы с проходным барьером 5%, что означает, что партия, набравшая половину голосов избирателей, сможет представить кандидата в премьеры, который сформирует правительство.
По итогам опроса по заказу телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" набрала 55%, а "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20%.
Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%.
Согласно исследованию, по 3% поддержки у "Европейской Грузии" и у партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию". Далее следуют "Альянс патриотов Грузии" и "Лейбористская партия", у которых по 2% поддержки.
У партий "Граждане" и "Гирчи" (Яго Хвичия) – 1 %. У остальных партий – 5%.
Согласно опросу по заказу оппозиционного телеканала "Формула", "Грузинская мечта" набирает 37%, "Единое национальное движение /Стратегия Агмашенебели" – 21%.
На третьем месте партия "Для Грузии" с 9%, далее следуют "Лело" – 5%, "Гирчи"/"Дроа" – 4%.
Также по 4% набирают партии "Для народа", "Лейбористская партия", "Новый политический центр – Гирчи".
У партии "Альт Инфо" – 3%, также 3% у "Силы народа", партии "Граждане". "Альянс патриотов" набрал 2%, а "Европейская Грузия" – 1%. Также 1% набрали и все остальные партии.