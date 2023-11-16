https://sputnik-georgia.ru/20231116/gruzinskaya-mechta-vdvoe-operezhaet-oppozitsiyu-v-reytinge--talakvadze-o-novom-sotsoprose-284262304.html

"Грузинская мечта" вдвое опережает оппозицию в рейтинге – Талаквадзе о новом соцопросе

"Грузинская мечта" вдвое опережает оппозицию в рейтинге – Талаквадзе о новом соцопросе

Политик напомнил, что результаты исследований данной организации не совпадали с реальными итогами выборов 16.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-16T14:28+0400

2023-11-16T14:28+0400

2023-11-16T14:28+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Рейтинг правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" во всех исследованиях вдвое больше, чем у основного оппозиционного лагеря, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров "Грузинской мечта" Арчил Талаквадзе, комментируя очередное исследование общественного мнения одной из американских организаций. Согласно результатам опроса, если бы парламентские выборы проводились в следующую субботу, за "Грузинскую мечту" проголосовали бы 25% респондентов. Вторую строчку занимает крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" – 13%. На третьем месте партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" – 4%. Талаквадзе также напомнил, что результаты исследований данной организации не совпадали с реальными итогами голосования на выборах. "Мы помним исследования, проведенные этой организацией. К сожалению, на выборах были совершенно разные данные, были большие погрешности. Посмотрим, дождемся выборов", – отметил Талаквадзе. Оценка оппозицииРезультатами исследования доволен лидер "Национального движения" Леван Хабеишвили. "Это исследование также подтверждает, что у нас в четыре раза, а в некоторых случаях и в восемь раз больше поддержки, поэтому пусть лучше все перестанут о нас "переживать" и "тревожиться", – написал Хабеишвили на своей странице в соцсети. Лидер "Грузинской мечты" раскрыл тайну рейтингов партий в Грузии>>Как отметил Хабеишвили, все исследования и опросы подтверждают, что поражение правящей партии возможно, если прозападная оппозиция поведет себя стратегически правильно. Согласно результатам опроса, "Стратегия Агмашенебели" набрала 3%. Столько же поддержки у партии "Гирчи" (Яго Хвичия). Также по 2% набрали партия "Лело для Грузии", "Гирчи – Больше свободы", "Лейбористская партия", "Граждане", "Для народа". Всего 1% поддержки у "Силы народа", "Альт Инфо" и "Альянса патриотов". А у "Европейской Грузии" менее 1%. Также 1% набрали и все остальные партии. В "Грузинской мечте" называют партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Между тем сами партии, кроме "Стратегии Агмашенебели", исключают коалицию с "Нацдвижением" на предстоящих осенью 2024 года парламентских выборах. Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года. Это будут первые полностью пропорциональные выборы с проходным барьером 5%, что означает, что партия, набравшая половину голосов избирателей, сможет представить кандидата в премьеры, который сформирует правительство. Обновленные рейтинги По итогам опроса по заказу телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" набрала 55%, а "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20%. Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%. Согласно исследованию, по 3% поддержки у "Европейской Грузии" и у партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию". Далее следуют "Альянс патриотов Грузии" и "Лейбористская партия", у которых по 2% поддержки. У партий "Граждане" и "Гирчи" (Яго Хвичия) – 1 %. У остальных партий – 5%. Беспрецедентная поддержка: генсек "Грузинской мечты" доволен рейтингом партии>>Согласно опросу по заказу оппозиционного телеканала "Формула", "Грузинская мечта" набирает 37%, "Единое национальное движение /Стратегия Агмашенебели" – 21%. На третьем месте партия "Для Грузии" с 9%, далее следуют "Лело" – 5%, "Гирчи"/"Дроа" – 4%. Также по 4% набирают партии "Для народа", "Лейбористская партия", "Новый политический центр – Гирчи". У партии "Альт Инфо" – 3%, также 3% у "Силы народа", партии "Граждане". "Альянс патриотов" набрал 2%, а "Европейская Грузия" – 1%. Также 1% набрали и все остальные партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, арчил талаквадзе, леван хабеишвили, георгий гахария, лейбористская партия, единое национальное движение, европейская грузия