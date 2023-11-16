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Грузия впервые примет участие в крупнейшем финтех фестивале в Сингапуре
Грузия впервые примет участие в крупнейшем финтех фестивале в Сингапуре
Грузинская делегации примет участие панельной дискуссии, мастер-классе по регуляциям и встрече с инвесторами 16.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-16T18:43+0400
2023-11-16T18:43+0400
2023-11-16T18:43+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Делегация Грузии Национального банка Грузии впервые представлена на крупнейшем международном фестивале Singapore FinTech Festival 2023, сообщается на сайте регулятора. Сингапурский FinTech фестиваль проходит в крупнейшем конференц-выставочном пространстве Singapore EXPO, и в этом году его посетят до 60 тысяч участников из 140 стран мира. Нацбанк будет иметь собственную выставочную площадку на фестивале, где вместе с регулятором в качестве соучастника будут представлены "Банк Грузии" и грузинский финтех-стартап "Фейв". Становление Грузии финансовым центром региона – вице-премьер о роли банковского сектора >>Основной посыл грузинской делегации – финансовые технологии и импульс для развития "Среднего коридора". И. о. главы Нацбанка Грузии Натия Турнава примет участие вместе с командой Департамента развития финансовых и надзорных технологий Нацбанка. Компания Ротшильдов подготовила стратегию создание в Грузии финансового хаба>>Сингапурский финтех фестиваль проводится ежегодно и является крупнейшей финтех выставкой в мире. Выставка позволяет заинтересованным в сфере финансовых технологий сторонам – инвесторам, предпринимателям, экспертам и регуляторам – установить друг с другом деловые отношения, обменяться мнениями и опытом, привлечь инвесторов и т. д. В рамках фестиваля запланированы рабочие встречи грузинской делегации, в том числе панельные дискуссии, мастер-класс по регуляциям и встречи с инвесторами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, экономика, грузия, сингапур, натия турнава, "банк грузии", национальный банк грузии
новости, экономика, грузия, сингапур, натия турнава, "банк грузии", национальный банк грузии
Грузия впервые примет участие в крупнейшем финтех фестивале в Сингапуре
Грузинская делегации примет участие панельной дискуссии, мастер-классе по регуляциям и встрече с инвесторами
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Делегация Грузии Национального банка Грузии впервые представлена на крупнейшем международном фестивале Singapore FinTech Festival 2023, сообщается на сайте регулятора.
Сингапурский FinTech фестиваль проходит в крупнейшем конференц-выставочном пространстве Singapore EXPO, и в этом году его посетят до 60 тысяч участников из 140 стран мира.
Нацбанк будет иметь собственную выставочную площадку на фестивале, где вместе с регулятором в качестве соучастника будут представлены "Банк Грузии" и грузинский финтех-стартап "Фейв".
Основной посыл грузинской делегации – финансовые технологии и импульс для развития "Среднего коридора".
И. о. главы Нацбанка Грузии Натия Турнава примет участие вместе с командой Департамента развития финансовых и надзорных технологий Нацбанка.
Сингапурский финтех фестиваль проводится ежегодно и является крупнейшей финтех выставкой в мире. Выставка позволяет заинтересованным в сфере финансовых технологий сторонам – инвесторам, предпринимателям, экспертам и регуляторам – установить друг с другом деловые отношения, обменяться мнениями и опытом, привлечь инвесторов и т. д.
В рамках фестиваля запланированы рабочие встречи грузинской делегации, в том числе панельные дискуссии, мастер-класс по регуляциям и встречи с инвесторами.