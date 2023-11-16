Растет количество станций мониторинга качества воздуха в Грузии
© Ministry of Environment Protection and AgricultureНовая станция мониторинга качества атмосферного воздуха в столице Грузии
© Ministry of Environment Protection and Agriculture
По всей Грузии будет расположено 27 станций, благодаря которым можно будет следить за качеством воздуха в стране
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Новые станции мониторинга качества атмосферного воздуха появятся в Грузии до конца 2023 года, сообщили в пресс-службе министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.
Об этом стало известно на мероприятии, посвященном открытию станции мониторинга качества воздуха в Тбилиси. К концу 2023 года сеть мониторинга качества воздуха Национального агентства по охране окружающей среды будет расширена до восьми автоматических и одной мобильной станций.
Открыть новую станцию удалось благодаря проекту "Спасем природу – Грузия", осуществляющемуся в рамках сотрудничества Агентства международного сотрудничества в области развития Швеции (Sida) и министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
© Ministry of Environment Protection and AgricultureНовая станция мониторинга качества атмосферного воздуха в столице Грузии
Новая станция мониторинга качества атмосферного воздуха в столице Грузии
© Ministry of Environment Protection and Agriculture
На мероприятии присутствовали министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия, первый замминистра Нино Тандилашвили, также представители посольства Швеции, министерства, международных организаций, правительственного и неправительственных секторов.
К собравшимся обратился министр Отар Шамугия, который отметил важность поддержки организаций-партнеров для расширения сети мониторинга качества атмосферного воздуха.
"Улучшение качества воздуха является одним из приоритетных направлений. В этом году у нас было множество важных инициатив на законодательном уровне. Мы ввели разные правила в направлении промышленного сектора, также автотранспорта, являющихся очень значительными загрязнителями в больших городах", – заявил Шамугия.
По его словам, при поддержке правительства Швеции в Тбилиси появилась еще одна станция мониторинга, отвечающая современным стандартам.
"Проект продолжится, и с будущего года станции будут уже по всей территории страны. В Грузии откроется 27 таких станций, которые важны для того, чтобы у нас была точная информация о качестве атмосферного воздуха", – отметил Шамугия.
В свою очередь руководитель развития сотрудничества посольства Швеции Эрик Илес заявил, что правительство Грузии сделало важные шаги в области транспорта, строительства и сельского хозяйства для сокращения уровня загрязнения воздуха.
"Сегодня важный день в плане управления качеством воздуха в Грузии. Установлена еще одна автоматическая станция в Тбилиси, которая дает возможность улучшить мониторинг качества воздуха", – заявил Илес.
Информация, полученная на станции мониторинга, дает возможность запланировать новые мероприятия и проекты, которые в будущем помогут улучшить качество воздуха. Данные размещаются на портале агентства: www.air.gov.ge.
Специалисты заявили, что с 2019 года в Грузии наблюдалась небольшая тенденция снижения концентраций. Это было результатом различных мероприятий, в том числе и введения техосмотра для автомобилей, улучшения качества топлива и общественного транспорта.
Однако с 2022 года вновь наблюдается рост, что прямо связано с ростом количества машин. С 1 января 2024 года импорт автомашин, выпущенных до 2013 года, ограничат. Данная инициатива улучшит автопарк страны, в результате чего сократится выхлоп вредных веществ, считают эксперты.