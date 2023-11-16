https://sputnik-georgia.ru/20231116/rastet-kolichestvo-stantsiy-monitoringa-kachestva-vozdukha-v-gruzii-284260602.html

Растет количество станций мониторинга качества воздуха в Грузии

Растет количество станций мониторинга качества воздуха в Грузии

По всей Грузии будет расположено 27 станций, благодаря которым можно будет следить за качеством воздуха в стране 16.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-16T13:43+0400

2023-11-16T13:43+0400

2023-11-16T13:43+0400

грузия

новости

общество

отар шамугия

национальное агентство охраны окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Новые станции мониторинга качества атмосферного воздуха появятся в Грузии до конца 2023 года, сообщили в пресс-службе министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Об этом стало известно на мероприятии, посвященном открытию станции мониторинга качества воздуха в Тбилиси. К концу 2023 года сеть мониторинга качества воздуха Национального агентства по охране окружающей среды будет расширена до восьми автоматических и одной мобильной станций.Открыть новую станцию удалось благодаря проекту "Спасем природу – Грузия", осуществляющемуся в рамках сотрудничества Агентства международного сотрудничества в области развития Швеции (Sida) и министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. На мероприятии присутствовали министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия, первый замминистра Нино Тандилашвили, также представители посольства Швеции, министерства, международных организаций, правительственного и неправительственных секторов. Начались проверки выхлопов автомобилей на дорогах Грузии>>К собравшимся обратился министр Отар Шамугия, который отметил важность поддержки организаций-партнеров для расширения сети мониторинга качества атмосферного воздуха. По его словам, при поддержке правительства Швеции в Тбилиси появилась еще одна станция мониторинга, отвечающая современным стандартам. В свою очередь руководитель развития сотрудничества посольства Швеции Эрик Илес заявил, что правительство Грузии сделало важные шаги в области транспорта, строительства и сельского хозяйства для сокращения уровня загрязнения воздуха. Информация, полученная на станции мониторинга, дает возможность запланировать новые мероприятия и проекты, которые в будущем помогут улучшить качество воздуха. Данные размещаются на портале агентства: www.air.gov.ge. Пробок в Тбилиси станет меньше, а воздух чище – новый проект мэрии >>Специалисты заявили, что с 2019 года в Грузии наблюдалась небольшая тенденция снижения концентраций. Это было результатом различных мероприятий, в том числе и введения техосмотра для автомобилей, улучшения качества топлива и общественного транспорта. Однако с 2022 года вновь наблюдается рост, что прямо связано с ростом количества машин. С 1 января 2024 года импорт автомашин, выпущенных до 2013 года, ограничат. Данная инициатива улучшит автопарк страны, в результате чего сократится выхлоп вредных веществ, считают эксперты. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, отар шамугия , национальное агентство охраны окружающей среды