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Сотрудничество государства и частного сектора важно для экономики Грузии – вице-премьер
Сотрудничество государства и частного сектора важно для экономики Грузии – вице-премьер
Власти Грузии активно поддерживают и приветствуют инновационные решения частного сектора, отметил министр 16.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-16T07:00+0400
2023-11-16T07:00+0400
2023-11-16T07:00+0400
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леван давиташвили
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министерство экономики и устойчивого развития грузии
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Правительство Грузии хорошо осознает важность сотрудничества государства и частного сектора и строит экономику, основанную на знаниях, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили в ходе выступления на технологическом саммите Web Summit 2023 в Лиссабоне. Давиташвили принял участие в панельной дискуссии под названием "Инновации или регулирование" (Innovate or regulate). Web Summit 2023 – крупнейшее в мире технологическое мероприятие, в котором участвуют более 70 тысяч человек из 160 стран. Наряду с технологическими компаниями со всего мира в саммите участвуют и грузинские компании при поддержке агентства "Производи в Грузии" и Агентства инноваций и технологий. По его словам, правительство Грузии хорошо осознает, что при тесном партнерстве государства и частного сектора, способствуя формированию общего видения и развитию культуры сотрудничества, можно совместно открыть путь к трансформационным изменениям в сторону креативности и богатства ресурсов, что принесет прогресс и благополучие для всех. Давиташвили подчеркнул решительную поддержку Грузией цифровой трансформации, а также важность активного сотрудничества с международными организациями и правительствами различных стран для обеспечения соответствия технической экосистемы страны мировым стандартам. По его словам, в стране внедрены технологии, которые являются движущей силой инноваций и экономического роста. Развитие IT-технологий – в Грузии запустили новый проект>>Глава Минэкономики также заявил, что правительство Грузии активно поддерживает и приветствует инновационные решения частного сектора. Министр экономики ознакомил участников мероприятия с инициативами, в том числе с налоговыми льготами для международных IT-компаний, в результате чего в Грузию пришло более 100 представителей отрасли и было трудоустроено более 10 тысяч местных или региональных специалистов. По его оценке, в Грузии создается одна из лучших бизнес-сред в мире, что подтверждают международные рейтинги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, производи в грузии, агентство технологий и инноваций, министерство экономики и устойчивого развития грузии
грузия, новости, экономика, леван давиташвили, производи в грузии, агентство технологий и инноваций, министерство экономики и устойчивого развития грузии
Сотрудничество государства и частного сектора важно для экономики Грузии – вице-премьер
Власти Грузии активно поддерживают и приветствуют инновационные решения частного сектора, отметил министр
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Правительство Грузии хорошо осознает важность сотрудничества государства и частного сектора и строит экономику, основанную на знаниях, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили в ходе выступления на технологическом саммите Web Summit 2023 в Лиссабоне.
Давиташвили принял участие в панельной дискуссии под названием "Инновации или регулирование" (Innovate or regulate). Web Summit 2023 – крупнейшее в мире технологическое мероприятие, в котором участвуют более 70 тысяч человек из 160 стран. Наряду с технологическими компаниями со всего мира в саммите участвуют и грузинские компании при поддержке агентства "Производи в Грузии" и Агентства инноваций и технологий.
"Мы строим экономику, основанную на знаниях, и думаю, что Web Summit – это эффективная платформа для обмена знаниями и опытом друг с другом", – сказал Давиташвили.
По его словам, правительство Грузии хорошо осознает, что при тесном партнерстве государства и частного сектора, способствуя формированию общего видения и развитию культуры сотрудничества, можно совместно открыть путь к трансформационным изменениям в сторону креативности и богатства ресурсов, что принесет прогресс и благополучие для всех.
"Вместе с частным сектором в Грузии активно идет процесс цифровой трансформации, что позволяет правительству быть более открытым, а частному сектору быть не только подрядчиком услуг, но и частью инновационного процесса по созданию большей ценности для граждан и бизнеса в нашей стране", – отметил он.
Давиташвили подчеркнул решительную поддержку Грузией цифровой трансформации, а также важность активного сотрудничества с международными организациями и правительствами различных стран для обеспечения соответствия технической экосистемы страны мировым стандартам.
По его словам, в стране внедрены технологии, которые являются движущей силой инноваций и экономического роста.
Глава Минэкономики также заявил, что правительство Грузии активно поддерживает и приветствует инновационные решения частного сектора.
"Мы признаем неоценимый вклад, который частные предприятия могут предложить в преодолении вызовов, а также в создании возможностей для устойчивого роста и развития", – сказал он.
Министр экономики ознакомил участников мероприятия с инициативами, в том числе с налоговыми льготами для международных IT-компаний, в результате чего в Грузию пришло более 100 представителей отрасли и было трудоустроено более 10 тысяч местных или региональных специалистов.
По его оценке, в Грузии создается одна из лучших бизнес-сред в мире, что подтверждают международные рейтинги.