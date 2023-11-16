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Спецоперация в Испании – задержаны десятки членов грузинской преступной группы
Спецоперация в Испании – задержаны десятки членов грузинской преступной группы
Спецоперация под названием "Сходка" проводилась совместно с Национальной полицией Испании 16.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-16T19:49+0400
2023-11-16T19:49+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Масштабная спецоперация против грузинской преступной группировки прошла в Испании – задержаны 30 человек, сообщают испанские СМИ. Деятельность преступной группы связана с ограблением домов и отмыванием денег. Обыски прошли более чем по 30 адресам, в том числе в Барселоне и других городах Каталонии. В Бишкеке задержан криминальный авторитет из Грузии >>Спецоперация под названием "Сходка" проводилась совместно с Национальной полицией Испании, Интерполом и Федеральным бюро расследований США. В оперативных мероприятиях приняли участие около 350 каталонских полицейских. По данным испанских СМИ, среди адресов, по которым проводились рейды в рамках спецоперации, находится офис транспортной компании, расположенный в Барселоне. Следствие предполагает, что компанию использовали для перевозки краденых вещей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, испания, барселона, интерпол
в мире, новости, происшествия, испания, барселона, интерпол
Спецоперация в Испании – задержаны десятки членов грузинской преступной группы
Спецоперация под названием "Сходка" проводилась совместно с Национальной полицией Испании
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Масштабная спецоперация против грузинской преступной группировки прошла в Испании – задержаны 30 человек, сообщают испанские СМИ.
Деятельность преступной группы связана с ограблением домов и отмыванием денег.
Обыски прошли более чем по 30 адресам, в том числе в Барселоне и других городах Каталонии.
Спецоперация под названием "Сходка" проводилась совместно с Национальной полицией Испании, Интерполом и Федеральным бюро расследований США. В оперативных мероприятиях приняли участие около 350 каталонских полицейских.
По данным испанских СМИ, среди адресов, по которым проводились рейды в рамках спецоперации, находится офис транспортной компании, расположенный в Барселоне. Следствие предполагает, что компанию использовали для перевозки краденых вещей.