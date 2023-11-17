https://sputnik-georgia.ru/20231117/deputat-evroparlamenta-vydala-revolyutsionnye-plany-oppozitsii-v-gruzii--deputat-284309461.html

Депутат Европарламента выдала революционные планы оппозиции в Грузии – депутат

Депутат Европарламента выдала революционные планы оппозиции в Грузии – депутат

Депутат заявила, что центральный проспект в Тбилиси решили отремонтировать, чтобы избежать митингов в год проведения парламентских выборов 17.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-17T19:45+0400

2023-11-17T19:45+0400

2023-11-17T19:45+0400

политика

новости

грузия

мамука мдинарадзе

дмитрий хундадзе

европарламент

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Депутат Европарламента Виола фон Крамон выдала заговор оппозиции относительно подготовки очередного революционного сценария к предстоящим парламентским выборам в Грузии, написал депутат от общественного движения "Сила народа" Дмитрий Хундадзе на своей странице в соцсети. Немецкий политик, отличающаяся резкой критикой грузинских властей, увидела политическую цель в запланированных восстановительных работах на проспекте Руставели в Тбилиси в 2024 году. "Блокирование центрального проспекта в год выборов – типичный советский стиль решения проблем", – написала Крамон. По ее словам, за этим решением кроется опасение власти каким-либо образом предотвратить ожидаемый протест. По его словам, Крамон – одна из европейских лоббистов оппозиции, которая анонсировала еще одну революцию в Грузии. Ремонтные работы на проспекте Руставели, по ее оценке, проводятся для предотвращения митингов к выборам, и для нее это оказалось неприемлемо, подчеркнул Хундадзе. Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года. Это будут первые полностью пропорциональные выборы с проходным барьером 5%, что означает, что партия, набравшая половину голосов избирателей, сможет представить кандидата в премьеры, который сформирует правительство. В "Грузинской мечте" резко ответили на заявление европарламентария>>Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". "Парламентские выборы в Грузии пройдут в 2024 году по высоким демократическим стандартам. Грузинский народ в очередной раз сделает правильный выбор и не вернет страну в кровавое прошлое", – отметил Хундадзе. Крамон и Грузия Виола фон Крамон в мае написала в соцсети, что если Евросоюз предоставит Грузии статус кандидата, то это произойдет не потому, что правительство и правящая партия выполнили все условия, а потому, что этого заслуживает грузинский народ и того требует геополитическая логика. А 1 апреля европарламентарий приняла участие в акции в Тбилиси, которая прошла у здания правительства Грузии. Оппозиционеры собрались, чтобы потребовать от властей освобождения Лазаре Григориадиса, которого задержали после акций протеста против принятия закона об "иноагентах" 7-9 марта. По данным следствия, 21-летний Григориадис во время акций на проспекте Руставели в центре Тбилиси кидал камни и т. н. "коктейль Молотова" в представителей МВД, а также поджег полицейскую машину. Каладзе: не исключено появление евродепутата фон Крамон с "коктейлями Молотова" >>Позднее в июле Крамон заявила, что молодое поколение в Грузии – это амбициозное поколение европейского типа, сыгравшее очень важную роль и желающее европейского будущего. Крамон уверена, что это поколение принесет изменения. При этом политик отметила, что они поддерживают Грузию в достижении цели, и подчеркнула, что она намерена продолжать бороться за Грузию и за то, чтобы Грузия стала членом ЕС. А в сентябре Виола фон Крамон заявила, что грузинский народ, в отличие от правительства, заслуживает быть в ЕС. По ее словам, пришло время "получить сигнал от грузинского народа и бороться за европейское будущее". Ранее исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе заявил, что Крамон отличается агрессией по отношению к нынешним властям Грузии и своими заявлениями создает очаги напряженности в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, мамука мдинарадзе, дмитрий хундадзе, европарламент, единое национальное движение