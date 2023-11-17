https://sputnik-georgia.ru/20231117/deputat-evroparlamenta-vydala-revolyutsionnye-plany-oppozitsii-v-gruzii--deputat-284309461.html
Депутат Европарламента выдала революционные планы оппозиции в Грузии – депутат
Депутат Европарламента выдала революционные планы оппозиции в Грузии – депутат
Депутат заявила, что центральный проспект в Тбилиси решили отремонтировать, чтобы избежать митингов в год проведения парламентских выборов 17.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-17T19:45+0400
2023-11-17T19:45+0400
2023-11-17T19:45+0400
политика
новости
грузия
мамука мдинарадзе
дмитрий хундадзе
европарламент
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Депутат Европарламента Виола фон Крамон выдала заговор оппозиции относительно подготовки очередного революционного сценария к предстоящим парламентским выборам в Грузии, написал депутат от общественного движения "Сила народа" Дмитрий Хундадзе на своей странице в соцсети. Немецкий политик, отличающаяся резкой критикой грузинских властей, увидела политическую цель в запланированных восстановительных работах на проспекте Руставели в Тбилиси в 2024 году. "Блокирование центрального проспекта в год выборов – типичный советский стиль решения проблем", – написала Крамон. По ее словам, за этим решением кроется опасение власти каким-либо образом предотвратить ожидаемый протест. По его словам, Крамон – одна из европейских лоббистов оппозиции, которая анонсировала еще одну революцию в Грузии. Ремонтные работы на проспекте Руставели, по ее оценке, проводятся для предотвращения митингов к выборам, и для нее это оказалось неприемлемо, подчеркнул Хундадзе. Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года. Это будут первые полностью пропорциональные выборы с проходным барьером 5%, что означает, что партия, набравшая половину голосов избирателей, сможет представить кандидата в премьеры, который сформирует правительство. В "Грузинской мечте" резко ответили на заявление европарламентария>>Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". "Парламентские выборы в Грузии пройдут в 2024 году по высоким демократическим стандартам. Грузинский народ в очередной раз сделает правильный выбор и не вернет страну в кровавое прошлое", – отметил Хундадзе. Крамон и Грузия Виола фон Крамон в мае написала в соцсети, что если Евросоюз предоставит Грузии статус кандидата, то это произойдет не потому, что правительство и правящая партия выполнили все условия, а потому, что этого заслуживает грузинский народ и того требует геополитическая логика. А 1 апреля европарламентарий приняла участие в акции в Тбилиси, которая прошла у здания правительства Грузии. Оппозиционеры собрались, чтобы потребовать от властей освобождения Лазаре Григориадиса, которого задержали после акций протеста против принятия закона об "иноагентах" 7-9 марта. По данным следствия, 21-летний Григориадис во время акций на проспекте Руставели в центре Тбилиси кидал камни и т. н. "коктейль Молотова" в представителей МВД, а также поджег полицейскую машину. Каладзе: не исключено появление евродепутата фон Крамон с "коктейлями Молотова" >>Позднее в июле Крамон заявила, что молодое поколение в Грузии – это амбициозное поколение европейского типа, сыгравшее очень важную роль и желающее европейского будущего. Крамон уверена, что это поколение принесет изменения. При этом политик отметила, что они поддерживают Грузию в достижении цели, и подчеркнула, что она намерена продолжать бороться за Грузию и за то, чтобы Грузия стала членом ЕС. А в сентябре Виола фон Крамон заявила, что грузинский народ, в отличие от правительства, заслуживает быть в ЕС. По ее словам, пришло время "получить сигнал от грузинского народа и бороться за европейское будущее". Ранее исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе заявил, что Крамон отличается агрессией по отношению к нынешним властям Грузии и своими заявлениями создает очаги напряженности в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, мамука мдинарадзе, дмитрий хундадзе, европарламент, единое национальное движение
политика, новости, грузия, мамука мдинарадзе, дмитрий хундадзе, европарламент, единое национальное движение
Депутат Европарламента выдала революционные планы оппозиции в Грузии – депутат
Депутат заявила, что центральный проспект в Тбилиси решили отремонтировать, чтобы избежать митингов в год проведения парламентских выборов
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Депутат Европарламента Виола фон Крамон выдала заговор оппозиции относительно подготовки очередного революционного сценария к предстоящим парламентским выборам в Грузии, написал депутат от общественного движения "Сила народа" Дмитрий Хундадзе на своей странице в соцсети.
Немецкий политик, отличающаяся резкой критикой грузинских властей, увидела политическую цель в запланированных восстановительных работах на проспекте Руставели в Тбилиси в 2024 году. "Блокирование центрального проспекта в год выборов – типичный советский стиль решения проблем", – написала Крамон. По ее словам, за этим решением кроется опасение власти каким-либо образом предотвратить ожидаемый протест.
"Прежде всего, наши зарубежные коллеги зашли слишком далеко и даже вмешиваются во внутренние инфраструктурные вопросы страны. Второе и более примечательное заключается в том, что Виола фон Крамон выдала заговор оппозиции относительно выборов 2024 года – оказывается, они готовятся к очередному революционному сценарию", – написал Хундадзе.
По его словам, Крамон – одна из европейских лоббистов оппозиции, которая анонсировала еще одну революцию в Грузии. Ремонтные работы на проспекте Руставели, по ее оценке, проводятся для предотвращения митингов к выборам, и для нее это оказалось неприемлемо, подчеркнул Хундадзе.
"Я хотел бы "успокоить" лоббистов грузинской оппозиции за рубежом, им больше не понадобится революционный сценарий, потому что, согласно их собственным исследованиям, только "Нацдвижение" может преодолеть 5-процентный барьер. А партии с 1-2% не могут организовать революцию в стране. Для общественного волнения нужны люди! А у них людей нет!" – добавил он.
Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года. Это будут первые полностью пропорциональные выборы с проходным барьером 5%, что означает, что партия, набравшая половину голосов избирателей, сможет представить кандидата в премьеры, который сформирует правительство.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".
"Парламентские выборы в Грузии пройдут в 2024 году по высоким демократическим стандартам. Грузинский народ в очередной раз сделает правильный выбор и не вернет страну в кровавое прошлое", – отметил Хундадзе.
Виола фон Крамон в мае написала в соцсети, что если Евросоюз предоставит Грузии статус кандидата, то это произойдет не потому, что правительство и правящая партия выполнили все условия, а потому, что этого заслуживает грузинский народ и того требует геополитическая логика.
А 1 апреля европарламентарий приняла участие в акции в Тбилиси, которая прошла у здания правительства Грузии. Оппозиционеры собрались, чтобы потребовать от властей освобождения Лазаре Григориадиса, которого задержали после акций протеста против принятия закона об "иноагентах" 7-9 марта.
По данным следствия, 21-летний Григориадис во время акций на проспекте Руставели в центре Тбилиси кидал камни и т. н. "коктейль Молотова" в представителей МВД, а также поджег полицейскую машину.
Позднее в июле Крамон заявила, что молодое поколение в Грузии – это амбициозное поколение европейского типа, сыгравшее очень важную роль и желающее европейского будущего. Крамон уверена, что это поколение принесет изменения.
При этом политик отметила, что они поддерживают Грузию в достижении цели, и подчеркнула, что она намерена продолжать бороться за Грузию и за то, чтобы Грузия стала членом ЕС.
А в сентябре Виола фон Крамон заявила, что грузинский народ, в отличие от правительства, заслуживает быть в ЕС. По ее словам, пришло время "получить сигнал от грузинского народа и бороться за европейское будущее".
Ранее исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе заявил, что Крамон отличается агрессией по отношению к нынешним властям Грузии и своими заявлениями создает очаги напряженности в стране.