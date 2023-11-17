https://sputnik-georgia.ru/20231117/v-gruzinskoy-mechte-rezko-otvetili-na-zayavlenie-deputata-evroparlamenta-284301415.html

В "Грузинской мечте" резко ответили на заявление европарламентария

В "Грузинской мечте" резко ответили на заявление европарламентария

Немецкий политик увидела политическую цель в запланированных восстановительных работах на проспекте Руставели 17.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-17T15:15+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

каха каладзе

шота руставели

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Политика Грузии, а также планы по улучшению и украшению столицы не могут быть адаптированы к повестке дня оппозиции, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе, комментируя заявление депутата Европарламента Виолы фон Крамон. Немецкий политик, отличающаяся резкой критикой грузинских властей, увидела политическую цель в запланированных восстановительных работах на проспекте Руставели в 2024 году. "Блокирование центрального проспекта в год выборов – типичный советский стиль решения проблем", написала Крамон. По ее словам, за этим решением кроется опасение власти каким-либо образом предотвратить ожидаемый протест. Депутат также задался риторическим вопросом в связи с предположением европарламентария. "Почему Виола фон Крамон считает, что в стране должны проводиться масштабные акции? Я бы задал этот вопрос риторически, но, может быть, СМИ спросят, что дает ей основание так говорить?" – добавил Сарджвеладзе. О проекте полного восстановления проспекта Руставели мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил 15 ноября. Ремонт проспекта начнется в 2024 году и пройдет в три этапа. Работы планируется завершить спустя два года с небольшим. Каладзе: не исключено появление евродепутата фон Крамон с "коктейлями Молотова" >>Проспект Руставели – символ Тбилиси, одно из самых популярных мест города среди туристов. Он назван в честь величайшего грузинского поэта Шота Руставели. На проспекте Руставели находится здание парламента Грузии, перед которым чаще всего проходят акции протеста. Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года. Это будут первые полностью пропорциональные выборы с проходным барьером 5%, что означает, что партия, набравшая половину голосов избирателей, сможет представить кандидата в премьеры, который сформирует правительство. Крамон и Грузия Виола фон Крамон в мае написала в соцсети, что если Евросоюз предоставит Грузии статус кандидата, то это произойдет не потому, что правительство и правящая партия выполнили все условия, а потому, что этого заслуживает грузинский народ и того требует геополитическая логика. А 1 апреля европарламентарий приняла участие в акции в Тбилиси, которая прошла у здания правительства Грузии. Оппозиционеры собрались, чтобы потребовать от властей освобождения Лазаре Григориадиса, которого задержали после акций протеста против принятия закона об "иноагентах" 7-9 марта. По данным следствия, 21-летний Григориадис во время акций на проспекте Руставели в центре Тбилиси кидал камни и т. н. "коктейль Молотова" в представителей МВД, а также поджег полицейскую машину. Депутат Европарламента способствует созданию очагов напряженности в Грузии – Мдинарадзе>>Позднее в июле Крамон заявила, что молодое поколение в Грузии – это амбициозное поколение европейского типа, сыгравшее очень важную роль и желающее европейского будущего. Крамон уверена, что это поколение принесет изменения. При этом политик отметила, что они поддерживают Грузию в достижении цели, и подчеркнула, что она намерена продолжать бороться за Грузию и за то, чтобы Грузия стала членом ЕС. А в сентябре Виола фон Крамон заявила, что грузинский народ, в отличие от правительства, заслуживает быть в ЕС. По ее словам, пришло время "получить сигнал от грузинского народа и бороться за европейское будущее". Ранее исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе заявил, что Крамон отличается агрессией по отношению к нынешним властям Грузии и своими заявлениями создает очаги напряженности в стране. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, мамука мдинарадзе, европарламент, грузинская мечта - демократическая грузия, каха каладзе, шота руставели