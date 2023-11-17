https://sputnik-georgia.ru/20231117/eto-ne-ee-delo--mdinaradze-o-zayavlenii-evroparlamentariya-284302395.html

"Это не ее дело" – Мдинарадзе о заявлении европарламентария

"Это не ее дело" – Мдинарадзе о заявлении европарламентария

Евродепутата не касается, когда и где будут ремонтировать дороги в Грузии, сказал депутат 17.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-17T15:58+0400

2023-11-17T15:58+0400

2023-11-17T15:58+0400

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мамука мдинарадзе

шота руставели

каха каладзе

европарламент

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Вопрос начала ремонтных работ на центральном проспекте столицы Грузии – Руставели – не касается депутата Европарламента Виолы фон Крамон, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Немецкий политик, отличающаяся резкой критикой грузинских властей, увидела политическую цель в запланированных восстановительных работах на проспекте Руставели в 2024 году. "Блокирование центрального проспекта в год выборов – типичный советский стиль решения проблем", написала Крамон. По ее словам, за этим решением кроется опасение власти каким-либо образом предотвратить ожидаемый протест. По словам Мдинарадзе, оппозиции в Грузии пришлось отложить свои планы на год и теперь они думают устроить мятеж в связи с предстоящими выборами. "Откуда они сделали вывод, что именно тогда дорога будет перекопана так, что человек не сможет пройти? До какого уровня безумия мы доходим. Теперь они думают устроить какой-то мятеж в Грузии в связи с выборами и чтобы в это время территория перед парламентом не была перекопана", – отметил он. Каладзе: не исключено появление евродепутата фон Крамон с "коктейлями Молотова" >>Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года. Это будут первые полностью пропорциональные выборы с проходным барьером 5%, что означает, что партия, набравшая половину голосов избирателей, сможет представить кандидата в премьеры, который сформирует правительство. О проекте полного восстановления проспекта Руставели мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил 15 ноября. Ремонт проспекта начнется в 2024 году и пройдет в три этапа. Работы планируется завершить спустя два года с небольшим. Проспект Руставели – символ Тбилиси, одно из самых популярных мест города среди туристов. Он назван в честь величайшего грузинского поэта Шота Руставели. На проспекте Руставели находится здание парламента Грузии, перед которым чаще всего проходят акции протеста. Крамон и Грузия Виола фон Крамон в мае написала в соцсети, что если Евросоюз предоставит Грузии статус кандидата, то это произойдет не потому, что правительство и правящая партия выполнили все условия, а потому, что этого заслуживает грузинский народ и того требует геополитическая логика. А 1 апреля европарламентарий приняла участие в акции в Тбилиси, которая прошла у здания правительства Грузии. Оппозиционеры собрались, чтобы потребовать от властей освобождения Лазаре Григориадиса, которого задержали после акций протеста против принятия закона об "иноагентах" 7-9 марта. Депутат Европарламента способствует созданию очагов напряженности в Грузии – Мдинарадзе>>По данным следствия, 21-летний Григориадис во время акций на проспекте Руставели в центре Тбилиси кидал камни и т. н. "коктейль Молотова" в представителей МВД, а также поджег полицейскую машину. Позднее в июле Крамон заявила, что молодое поколение в Грузии – это амбициозное поколение европейского типа, сыгравшее очень важную роль и желающее европейского будущего. Крамон уверена, что это поколение принесет изменения. При этом политик отметила, что они поддерживают Грузию в достижении цели, и подчеркнула, что она намерена продолжать бороться за Грузию и за то, чтобы Грузия стала членом ЕС. А в сентябре Виола фон Крамон заявила, что грузинский народ, в отличие от правительства, заслуживает быть в ЕС. По ее словам, пришло время "получить сигнал от грузинского народа и бороться за европейское будущее".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, мамука мдинарадзе, шота руставели, каха каладзе, европарламент, грузинская мечта - демократическая грузия