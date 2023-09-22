https://sputnik-georgia.ru/20230922/deputat-evroparlamenta-sposobstvuet-sozdaniyu-ochagov-napryazhennosti-v-gruzii--mdinaradze-282562730.html
Депутат Европарламента способствует созданию очагов напряженности в Грузии – Мдинарадзе
Депутат Европарламента способствует созданию очагов напряженности в Грузии – Мдинарадзе
Европарламентарий считает, что народ Грузии заслуживает быть частью ЕС, а правительство – нет 22.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-22T18:42+0400
2023-09-22T18:42+0400
2023-09-22T18:44+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Депутат Европарламента Виола фон Крамон отличается агрессией по отношению к нынешним властям Грузии и своими заявлениями создает очаги напряженности в стране, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Ранее Виола фон Крамон заявила, что грузинский народ, в отличие от правительства, заслуживает быть в ЕС. По ее словам, пришло время "получить сигнал от грузинского народа и бороться за европейское будущее".По словам Мдинарадзе, Виола фон Крамон одна из немногих коллег, которая особо выделяется поддержкой бывшей правящей партии "Единое национальное движение".Категорически неприемлемо – депутат обвинил европарламентария в предвзятости>>При этом поддерживающие "темную партию прошлого" не дают задания, а выполняют их, получая их из тех же источников, что оппоненты власти в парламенте Грузии.Мдинарадзе считает, что депутат Европарламента также вовлечена в пиар-кампании против Грузии и ее власти. Крамон и Грузия Виола фон Крамон в мае написала в соцсети, что если Евросоюз предоставит Грузии статус кандидата, то это произойдет не потому, что правительство и правящая партия выполнили все условия, а потому, что этого заслуживает грузинский народ и того требует геополитическая логика. А 1 апреля европарламентарий приняла участие в акции в Тбилиси, которая прошла у здания правительства Грузии. Оппозиционеры собрались, чтобы потребовать от властей освобождения Лазаре Григориадиса, которого задержали после акций протеста против принятия закона об "иноагентах" 7-9 марта. Каладзе: не исключено появление евродепутата фон Крамон с "коктейлями Молотова" >>По данным следствия, 21-летний Григориадис во время акций на проспекте Руставели в центре Тбилиси кидал камни и т. н. "коктейль Молотова" в представителей МВД, а также поджег полицейскую машину. Позднее в июле Крамон заявила, что молодое поколение в Грузии – это амбициозное поколение европейского типа, сыгравшее очень важную роль и желающее европейского будущего. Крамон уверена, что это поколение принесет изменения. При этом политик отметила, что они поддерживают Грузию в достижении цели, и подчеркнула, что она намерена продолжать бороться за Грузию и за то, чтобы Грузия стала членом ЕС. Грузия в ожидании статуса кандидата Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Власти Грузии сделают все для получения статуса кандидата в ЕС – депутат>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, тбилиси, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, европарламент, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз
Депутат Европарламента способствует созданию очагов напряженности в Грузии – Мдинарадзе
18:42 22.09.2023 (обновлено: 18:44 22.09.2023)
Европарламентарий считает, что народ Грузии заслуживает быть частью ЕС, а правительство – нет
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Депутат Европарламента Виола фон Крамон отличается агрессией по отношению к нынешним властям Грузии и своими заявлениями создает очаги напряженности в стране, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Ранее Виола фон Крамон заявила, что грузинский народ, в отличие от правительства, заслуживает быть в ЕС. По ее словам, пришло время "получить сигнал от грузинского народа и бороться за европейское будущее".
"Виола фон Крамон является частью той системы, один из инструментов, которая своими заявлениями создает очаги напряженности в Грузии", – заявил Мдинарадзе журналистам.
По словам Мдинарадзе, Виола фон Крамон одна из немногих коллег, которая особо выделяется поддержкой бывшей правящей партии "Единое национальное движение".
При этом поддерживающие "темную партию прошлого" не дают задания, а выполняют их, получая их из тех же источников, что оппоненты власти в парламенте Грузии.
"Она отличается агрессией по отношению к Грузии и ее власти", – отметил Мдинарадзе.
Мдинарадзе считает, что депутат Европарламента также вовлечена в пиар-кампании против Грузии и ее власти.
Крамон и Грузия
Виола фон Крамон в мае написала в соцсети, что если Евросоюз предоставит Грузии статус кандидата, то это произойдет не потому, что правительство и правящая партия выполнили все условия, а потому, что этого заслуживает грузинский народ и того требует геополитическая логика.
А 1 апреля европарламентарий приняла участие в акции в Тбилиси, которая прошла у здания правительства Грузии. Оппозиционеры собрались, чтобы потребовать от властей освобождения Лазаре Григориадиса, которого задержали после акций протеста против принятия закона об "иноагентах" 7-9 марта.
По данным следствия, 21-летний Григориадис во время акций на проспекте Руставели в центре Тбилиси кидал камни и т. н. "коктейль Молотова" в представителей МВД, а также поджег полицейскую машину.
Позднее в июле Крамон заявила, что молодое поколение в Грузии – это амбициозное поколение европейского типа, сыгравшее очень важную роль и желающее европейского будущего. Крамон уверена, что это поколение принесет изменения.
При этом политик отметила, что они поддерживают Грузию в достижении цели, и подчеркнула, что она намерена продолжать бороться за Грузию и за то, чтобы Грузия стала членом ЕС.
Грузия в ожидании статуса кандидата
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии.
Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.
Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.