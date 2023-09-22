https://sputnik-georgia.ru/20230922/deputat-evroparlamenta-sposobstvuet-sozdaniyu-ochagov-napryazhennosti-v-gruzii--mdinaradze-282562730.html

Депутат Европарламента способствует созданию очагов напряженности в Грузии – Мдинарадзе

Депутат Европарламента способствует созданию очагов напряженности в Грузии – Мдинарадзе

Европарламентарий считает, что народ Грузии заслуживает быть частью ЕС, а правительство – нет 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T18:42+0400

2023-09-22T18:42+0400

2023-09-22T18:44+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Депутат Европарламента Виола фон Крамон отличается агрессией по отношению к нынешним властям Грузии и своими заявлениями создает очаги напряженности в стране, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Ранее Виола фон Крамон заявила, что грузинский народ, в отличие от правительства, заслуживает быть в ЕС. По ее словам, пришло время "получить сигнал от грузинского народа и бороться за европейское будущее".По словам Мдинарадзе, Виола фон Крамон одна из немногих коллег, которая особо выделяется поддержкой бывшей правящей партии "Единое национальное движение".Категорически неприемлемо – депутат обвинил европарламентария в предвзятости>>При этом поддерживающие "темную партию прошлого" не дают задания, а выполняют их, получая их из тех же источников, что оппоненты власти в парламенте Грузии.Мдинарадзе считает, что депутат Европарламента также вовлечена в пиар-кампании против Грузии и ее власти. Крамон и Грузия Виола фон Крамон в мае написала в соцсети, что если Евросоюз предоставит Грузии статус кандидата, то это произойдет не потому, что правительство и правящая партия выполнили все условия, а потому, что этого заслуживает грузинский народ и того требует геополитическая логика. А 1 апреля европарламентарий приняла участие в акции в Тбилиси, которая прошла у здания правительства Грузии. Оппозиционеры собрались, чтобы потребовать от властей освобождения Лазаре Григориадиса, которого задержали после акций протеста против принятия закона об "иноагентах" 7-9 марта. Каладзе: не исключено появление евродепутата фон Крамон с "коктейлями Молотова" >>По данным следствия, 21-летний Григориадис во время акций на проспекте Руставели в центре Тбилиси кидал камни и т. н. "коктейль Молотова" в представителей МВД, а также поджег полицейскую машину. Позднее в июле Крамон заявила, что молодое поколение в Грузии – это амбициозное поколение европейского типа, сыгравшее очень важную роль и желающее европейского будущего. Крамон уверена, что это поколение принесет изменения. При этом политик отметила, что они поддерживают Грузию в достижении цели, и подчеркнула, что она намерена продолжать бороться за Грузию и за то, чтобы Грузия стала членом ЕС. Грузия в ожидании статуса кандидата Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Власти Грузии сделают все для получения статуса кандидата в ЕС – депутат>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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