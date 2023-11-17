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Кубки мира и международные форумы: Грузия готовится к мероприятиям мирового уровня

Кубки мира и международные форумы: Грузия готовится к мероприятиям мирового уровня

Горнолыжные курорты Грузии ежегодно будут принимать этапы Кубка мира международного уровня по зимним вида спорта 17.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-17T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Грузия в 2024 году примет два важных мероприятия – этапы Кубка мира по горнолыжному спорту и Всемирный день туризма, сообщила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.По ее словам, страна уже начала готовиться к этим важным мероприятиям. По решению Международной федерации лыжного спорта (FIS), горнолыжные курорты Грузии Гудаури (Мцхета-Мтианети) и Бакуриани (Самцхе-Джавахети) ежегодно будут принимать этапы Кубка мира международного уровня по зимним вида спорта. Впервые в истории: Грузия ежегодно будет принимать этапы Кубка мира по зимним видам спорта>>Так, в зимнем сезоне 2023-2024 годов в Бакуриани пройдут этапы Кубка мира в дисциплинах могул и ски-кросс, а в Гудаури – в дисциплинах сноуборд-кросс. Гудаури и Бакуриани как хозяева этапов Кубка мира уже отмечены в календаре FIS.Что касается Всемирного дня туризма, он ежегодно отмечается 27 сентября под эгидой ООН. В следующем году его отметят в Грузии проведением международного туристского форума. Европейские страны-члены Всемирной туристской организации ООН выразили единодушную поддержку, и в результате Грузии передан титул хозяев Всемирного дня туризма в 2024 году. Грузия примет около трех тысяч ведущих представителей индустрии туризма и сектора авиации.Другие мероприятия в ГрузииЗамминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили и глава Национальной администрации туризма Майя Омиадзе в пятницу ознакомили представителей индустрии туризма с текущими проектами и активностями, которые запланированы в ближайшем будущем. На встрече присутствовали представители гостиниц, туркомпаний, ассоциаций, министерства иностранных дел. Особый акцент на встрече был сделан на усилении инфраструктуры горнолыжных курортов и развитии курортных зон. Квривишвили также сообщила, что в 2024 году Национальная администрация туризма начинает активную кампанию для популяризации грузинского вина и блюд. Также планируется проект, направленный на подключение блогеров, которые в соцсетях будут делиться опытом, связанным с Грузией. Грузия становится центром делового туризма>>Национальная администрация туризма планирует активизировать маркетинговую деятельность на туристическом рынке стран ЕС, Скандинавии, США, Китая, Индии, Японии. Помимо этого, в 2024 году Национальная администрация туризма примет участие в 21 туристической выставке, проведет цифровые маркетинговые кампании, примет представителей международных медиа и блогеров, будут проведены ознакомительные туры для международных туристических компаний. С целью популяризации делового туризма запланировано десять мероприятий, в том числе, в следующем году Грузия станет принимающей страной Международного форума делового туризма "m&i Tbilisi 2024".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, тбилиси, сша, мариам квривишвили