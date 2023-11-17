https://sputnik-georgia.ru/20231117/neozhidanno--gruzinskiy-oppozitsioner-o-zayavlenii-deputata-evroparlamenta-284303138.html

"Неожиданно" – грузинский оппозиционер о заявлении депутата Европарламента

"Неожиданно" – грузинский оппозиционер о заявлении депутата Европарламента

По мнению оппозиционера, в случае протеста ничто не сможет остановить народ 17.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-17T17:03+0400

2023-11-17T17:03+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Непонятно и неожиданно, что один из депутатов Европарламента находит время комментировать реабилитацию одной конкретной улицы Тбилиси, заявил депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили, комментируя заявление европарламентария Виолы фон Крамон.Немецкий политик, отличающаяся резкой критикой грузинских властей, увидела политическую цель в запланированных восстановительных работах на проспекте Руставели в 2024 году. "Блокирование центрального проспекта в год выборов – типичный советский стиль решения проблем", – написала Крамон. По ее словам, за этим решением кроется опасение власти каким-либо образом предотвратить ожидаемый протест. По мнению оппозиционера, в случае протеста ничто не сможет остановить народ. "Если народ будет бушевать, даже если будет реабилитация, будут стоять строительные леса, возведены башни вокруг здания парламента – ничто не поможет", – отметил Элисашвили. При этом оппозиционер считает непонятным, почему для восстановления проспекта Руставели нужно столько денег. Известно, что капитальный ремонт главного проспекта Тбилиси обойдется городским властям в 90 миллионов лари (около 33 млн долларов), из них 60 миллионов лари (около 22 млн долларов) будет потрачено на восстановление зданий, а остальное – на дорогу, "Мне непонятно, зачем 90-миллионная реабилитация нужна проспекту Руставели?... Разве Каладзе не видит других проблем в Тбилиси? Вокруг дома рушатся, разве он не знает это? И почему он взялся именно за Руставели? И что с Руставели такого, что надо реабилитировать два года, я не понимаю", – заявил Элисашвили. Каладзе: не исключено появление евродепутата фон Крамон с "коктейлями Молотова" >>О проекте полного восстановления проспекта Руставели мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил 15 ноября. Ремонт проспекта начнется в 2024 году и пройдет в три этапа. Работы планируется завершить спустя два года с небольшим. Проспект Руставели – символ Тбилиси, одно из самых популярных мест города среди туристов. Он назван в честь величайшего грузинского поэта Шота Руставели. На проспекте Руставели находится здание парламента Грузии, перед которым чаще всего проходят акции протеста. Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года. Это будут первые полностью пропорциональные выборы с проходным барьером 5%, что означает, что партия, набравшая половину голосов избирателей, сможет представить кандидата в премьеры, который сформирует правительство. Крамон и Грузия Виола фон Крамон в мае написала в соцсети, что если Евросоюз предоставит Грузии статус кандидата, то это произойдет не потому, что правительство и правящая партия выполнили все условия, а потому, что этого заслуживает грузинский народ и того требует геополитическая логика. А 1 апреля европарламентарий приняла участие в акции в Тбилиси, которая прошла у здания правительства Грузии. Оппозиционеры собрались, чтобы потребовать от властей освобождения Лазаре Григориадиса, которого задержали после акций протеста против принятия закона об "иноагентах" 7-9 марта. По данным следствия, 21-летний Григориадис во время акций на проспекте Руставели в центре Тбилиси кидал камни и т. н. "коктейль Молотова" в представителей МВД, а также поджег полицейскую машину. Депутат Европарламента способствует созданию очагов напряженности в Грузии – Мдинарадзе>>Позднее в июле Крамон заявила, что молодое поколение в Грузии – это амбициозное поколение европейского типа, сыгравшее очень важную роль и желающее европейского будущего. Крамон уверена, что это поколение принесет изменения. При этом политик отметила, что они поддерживают Грузию в достижении цели, и подчеркнула, что она намерена продолжать бороться за Грузию и за то, чтобы Грузия стала членом ЕС. А в сентябре Виола фон Крамон заявила, что грузинский народ, в отличие от правительства, заслуживает быть в ЕС. По ее словам, пришло время "получить сигнал от грузинского народа и бороться за европейское будущее". Ранее исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе заявил, что Крамон отличается агрессией по отношению к нынешним властям Грузии и своими заявлениями создает очаги напряженности в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, алеко элисашвили, каха каладзе, шота руставели, европарламент, грузинская мечта - демократическая грузия