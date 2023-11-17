https://sputnik-georgia.ru/20231117/novye-pravila-dlya-voditeley---parlament-gruzii-dal-khod-zakonoproektu-284278290.html

Новые правила для водителей – парламент Грузии дал ход законопроекту

Новые правила для водителей – парламент Грузии дал ход законопроекту

Все параметры зимних шин и цепей и правила их соответствия будут установлены специальным приказом МВД Грузии 17.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил пакет поправок, касающиеся введения обязательного перехода на зимние шины в Грузии. Согласно проекту поправок "О правилах дорожного движения", правительство Грузии с 1 января 2024 года установит зоны и участки дорог, где в период с 1 декабря по 1 марта будет обязательным использование зимних шин. При этом, согласно правилам, срок использования зимних шин может меняться в зависимости от погодных условий. Новые правила для водителей в зимний период – когда менять шины >>Также при особых метеорологических условиях полиция вправе установить требование о наличии противоскользящих цепей не менее чем на двух ведущих колесах. Все параметры зимних шин и цепей и правила их соответствия будут установлены специальным приказом МВД Грузии. Кроме того, поправки вносятся в Кодекс административных правонарушений, которые предполагают введение штрафа в размере 100 лари для нарушителей правил использования зимних шин. Кроме того, водитель также потеряет 5 баллов из 100 начисляемых на права. Сколько машин ездит в Грузии: последние данные >>При выявлении этого нарушения полиция будет правомочна запретить водителю движение в зоне или по дороге, где обязательно использование зимних шин. Кроме того, полиция имеет право забрать транспортное средство на специальную стоянку и платить за нее придется самому водителю. Законопроект вступит в силу после принятия парламентом в трех чтениях и подписания президентом Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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