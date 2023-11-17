https://sputnik-georgia.ru/20231117/skolko-zarabotala-gruzinskaya-zheleznaya-doroga-s-nachala-goda--novye-dannye-284312596.html

Сколько заработала Грузинская железная дорога с начала года – новые данные

Сколько заработала Грузинская железная дорога с начала года – новые данные

Источниками дохода в текущем году стали железнодорожные перевозки, обслуживание грузов, логистические услуги, сборы за транс-граничные услуги вагонов, аренда... 17.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-17T22:05+0400

2023-11-17T22:05+0400

2023-11-17T22:05+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД) завершила девять месяцев 2023 года с чистой прибылью в размере 102,6 млн лари, что на 63,2% меньше, чем в январе-сентябре 2022 года, говорится в финансовом отчете компании. Причиной снижения чистой прибыли является тот факт, что в прошлом году укрепилась национальная валюта, что снизило общий долг железной дороги в лари. Это отразилось в финансовом отчете как доход в размере 126,5 млн лари. Соответственно, важной составляющей 278,4-миллионной прибыли за 9 месяцев прошлого года была прибыль, полученная от курсовой разницы, а в этом году такой динамики уже не наблюдалось. Соответственно, прибыль ГЖД в основном отражает операционную прибыль без финансового дохода. Грузия превращается в многомерный региональный хаб – премьер >>Согласно документу, доход железной дороги за отчетный период составил 481 млн лари, что на 10 млн лари меньше, чем в предыдущем году. Источниками дохода в текущем году стали железнодорожные перевозки, обслуживание грузов, логистические услуги, сборы за трансграничные услуги вагонов, аренда вагонов, пассажирские перевозки и другие. Несмотря на сокращение операционных доходов ГЖД, расходы компании на заработную плату увеличились: на зарплаты для 12 тысяч сотрудников было потрачено 175,7 миллиона лари, на 21,4% больше, чем за отчетный период 2022 года. Роль Среднего коридора в глобальной экономике растет – премьер-министр Грузии>>Согласно отчету, активы железной дороги составляют 2,5 миллиарда лари, а обязательства – 1,4 миллиарда лари. Среди них крупнейшими обязательствами являются 7-летние еврооблигации на сумму 500 млн долларов, выпущенные в 2021 году, которые компания должна погасить в 2028 году. Рефинансирование еврооблигаций помогло ГЖД значительно снизить свои затраты по займам. Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью нового "Шелкового пути". Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, грузинская железная дорога