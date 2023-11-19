https://sputnik-georgia.ru/20231119/oppozitsiya-napugana-reytingom-gruzinskoy-mechty-na-predstoyaschikh-vyborakh---deputat-284338610.html
Оппозиция напугана рейтингом "Грузинской мечты" на предстоящих выборах – депутат
Оппозиция напугана рейтингом "Грузинской мечты" на предстоящих выборах – депутат
К предстоящим выборам некоторые партии решат объединиться, чтобы попасть в парламент, не исключает депутат 19.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-19T16:37+0400
2023-11-19T16:37+0400
2023-11-19T17:38+0400
политика
грузия
новости
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Некоторая часть грузинской оппозиции сегодня напугана 5-процентным барьером на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года из-за сильной поддержки правящей партии со стороны общества, заявил депутат "Грузинской мечты – демократической Грузии" Бека Одишария. Оппозиция заявляет, что большинство партий не смогут преодолеть 5-процентный проходной барьер на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года. По мнению крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ряда других партий, нижняя граница избирательного барьера должна составлять 2%. По его словам, общество прекрасно знает какими ресурсами обладает оппозиция, и какую поддержку имеют оппозиционные партии. Как отметил депутат, он не исключает, что к предстоящим выборам некоторые партии решат объединиться, чтобы попасть в парламент. "Поэтому мы не удивимся, что с приближением выборов те политические партии, которые сейчас очень явно отвергают друг друга, объединятся из-за определенного страха, что они не смогут преодолеть барьер, если будут разделены", – сказал Одишария."Грузинская мечта" убедительно победит на парламентских выборах – Кобахидзе >> Что касается снижения барьера, то по словам депутата, 3-процентный барьер на прошлых выборах 2020 года, и тот факт, что в парламент прошли более десятка партий, не принесли никакой деполяризации. "Наоборот, углубились разногласия, язык ненависти. И, на мой взгляд, снижать барьер для этой цели нецелесообразно", – заявил Одишария. Согласно социологическому исследованию, проведенному по заказу лояльного к властям телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с внушительным отрывом от остальных. На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?" 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", далее идут партии "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20%. Оппозиции в Грузии следует добиться поддержки хотя бы 100 тысяч избирателей – депутат >>Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%. Парламентские выборы пройдут в Грузии в 2024 году. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
Оппозиция напугана рейтингом "Грузинской мечты" на предстоящих выборах – депутат
16:37 19.11.2023 (обновлено: 17:38 19.11.2023)
К предстоящим выборам некоторые партии решат объединиться, чтобы попасть в парламент, не исключает депутат
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Некоторая часть грузинской оппозиции сегодня напугана 5-процентным барьером на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года из-за сильной поддержки правящей партии со стороны общества, заявил депутат "Грузинской мечты – демократической Грузии" Бека Одишария.
Оппозиция заявляет, что большинство партий не смогут преодолеть 5-процентный проходной барьер на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года. По мнению крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ряда других партий, нижняя граница избирательного барьера должна составлять 2%.
"В разное время лидеры и представители различных оппозиционных партий, особенно все те, кто сейчас находится на политическом поле, делали вид, что у них нет проблем с барьером и они безоговорочно преодолевают 5-процентный барьер. Что же напугало их сейчас? Вероятно, создавшаяся ситуация и очень сильная поддержка "Грузинской мечты" со стороны общества", – заявил Одишария.
По его словам, общество прекрасно знает какими ресурсами обладает оппозиция, и какую поддержку имеют оппозиционные партии.
Как отметил депутат, он не исключает, что к предстоящим выборам некоторые партии решат объединиться, чтобы попасть в парламент.
"Поэтому мы не удивимся, что с приближением выборов те политические партии, которые сейчас очень явно отвергают друг друга, объединятся из-за определенного страха, что они не смогут преодолеть барьер, если будут разделены", – сказал Одишария.
Что касается снижения барьера, то по словам депутата, 3-процентный барьер на прошлых выборах 2020 года, и тот факт, что в парламент прошли более десятка партий, не принесли никакой деполяризации.
"Наоборот, углубились разногласия, язык ненависти. И, на мой взгляд, снижать барьер для этой цели нецелесообразно", – заявил Одишария.
Согласно социологическому исследованию, проведенному по заказу лояльного к властям телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с внушительным отрывом от остальных. На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?" 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", далее идут партии "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20%.
Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%.
Парламентские выборы пройдут в Грузии в 2024 году. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%.