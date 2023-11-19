https://sputnik-georgia.ru/20231119/oppozitsiya-napugana-reytingom-gruzinskoy-mechty-na-predstoyaschikh-vyborakh---deputat-284338610.html

Оппозиция напугана рейтингом "Грузинской мечты" на предстоящих выборах – депутат

Оппозиция напугана рейтингом "Грузинской мечты" на предстоящих выборах – депутат

К предстоящим выборам некоторые партии решат объединиться, чтобы попасть в парламент, не исключает депутат 19.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-19T16:37+0400

2023-11-19T16:37+0400

2023-11-19T17:38+0400

политика

грузия

новости

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/04/269201768_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_8533275e36dbba9de1d3893d377ef9c1.jpg

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Некоторая часть грузинской оппозиции сегодня напугана 5-процентным барьером на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года из-за сильной поддержки правящей партии со стороны общества, заявил депутат "Грузинской мечты – демократической Грузии" Бека Одишария. Оппозиция заявляет, что большинство партий не смогут преодолеть 5-процентный проходной барьер на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года. По мнению крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ряда других партий, нижняя граница избирательного барьера должна составлять 2%. По его словам, общество прекрасно знает какими ресурсами обладает оппозиция, и какую поддержку имеют оппозиционные партии. Как отметил депутат, он не исключает, что к предстоящим выборам некоторые партии решат объединиться, чтобы попасть в парламент. "Поэтому мы не удивимся, что с приближением выборов те политические партии, которые сейчас очень явно отвергают друг друга, объединятся из-за определенного страха, что они не смогут преодолеть барьер, если будут разделены", – сказал Одишария."Грузинская мечта" убедительно победит на парламентских выборах – Кобахидзе >> Что касается снижения барьера, то по словам депутата, 3-процентный барьер на прошлых выборах 2020 года, и тот факт, что в парламент прошли более десятка партий, не принесли никакой деполяризации. "Наоборот, углубились разногласия, язык ненависти. И, на мой взгляд, снижать барьер для этой цели нецелесообразно", – заявил Одишария. Согласно социологическому исследованию, проведенному по заказу лояльного к властям телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с внушительным отрывом от остальных. На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?" 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", далее идут партии "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20%. Оппозиции в Грузии следует добиться поддержки хотя бы 100 тысяч избирателей – депутат >>Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%. Парламентские выборы пройдут в Грузии в 2024 году. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024