https://sputnik-georgia.ru/20231119/sud-nad-zaderzhannymi-v-tbilisi-ekoaktivistami-perenesli-na-konets-noyabrya-284341262.html
Суд над задержанными в Тбилиси экоактивистами перенесли на конец ноября
Суд над задержанными в Тбилиси экоактивистами перенесли на конец ноября
Все 11 человек были задержаны в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение правопорядка 19.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-19T22:18+0400
2023-11-19T22:18+0400
2023-11-19T22:26+0400
грузия
происшествия
новости
тбилисский городской суд
рача
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд освободил из зала суда задержанных накануне на акции у здания Министерства охраны окружающей среды 11 экоактивистов, назначив следующий процесс на 29 ноября. Акция экоактивистов в Тбилиси в защиту лесов горного края Рача переросла в стычки с полицией и задержания после того, как протестующие попытались поставить палатки около здания Минприроды. Вопрос сохранности уникальных лесов Рача поднялся после того, как стало известно о выдаче лицензии на создание в районе охотничьего хозяйства. Акция экоактивистов в Тбилиси переросла в потасовку с полицией – задержаны 13 человек >>Протестующие требуют упразднить лицензию, которая была выдана властями бизнесмену Давиду Хидашели сроком на 49 лет. Речь о территории леса в 104 712 га в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Экоактивисты протестуют уже 45 дней. В субботу, 18 ноября, протест был перенесен из Онского района в Тбилиси. Среди задержанных участников акции члены организации "Защитники Рионского ущелья" во главе с их лидером Варламом Голетиани. Движение получило широкую известность после акций протеста в связи со строительством Намахвани ГЭС турецкой компанией ENKA. Как сообщила СМИ адвокат задержанных Эка Кобесашвили, суд принял ходатайство стороны защиты и перенес процесс на 12:00 29 ноября. Лес в Грузии никто не продает, а охотхозяйства не будет – ответ Минприроды протестующим >>"На сегодняшнем суде защита просила отложить судебное разбирательство, поскольку необходимо найти доказательства и спланировать стратегию защиты", – сказала адвокат. По ее словам, суд обязал правоохранительные органы предоставить видеодоказательства. Все 11 человек были задержаны в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение законному требованию представителя охраны правопорядка. Как ответили в Минприроде протестующим, лес никто не собирается продавать.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилисский городской суд, рача
грузия, происшествия, новости, тбилисский городской суд, рача
Суд над задержанными в Тбилиси экоактивистами перенесли на конец ноября
22:18 19.11.2023 (обновлено: 22:26 19.11.2023)
Все 11 человек были задержаны в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение правопорядка
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд освободил из зала суда задержанных накануне на акции у здания Министерства охраны окружающей среды 11 экоактивистов, назначив следующий процесс на 29 ноября.
Акция экоактивистов в Тбилиси в защиту лесов горного края Рача переросла в стычки с полицией и задержания после того, как протестующие попытались поставить палатки около здания Минприроды.
Вопрос сохранности уникальных лесов Рача поднялся после того, как стало известно о выдаче лицензии на создание в районе охотничьего хозяйства.
Протестующие требуют упразднить лицензию, которая была выдана властями бизнесмену Давиду Хидашели сроком на 49 лет. Речь о территории леса в 104 712 га в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.
Экоактивисты протестуют уже 45 дней. В субботу, 18 ноября, протест был перенесен из Онского района в Тбилиси.
Среди задержанных участников акции члены организации "Защитники Рионского ущелья" во главе с их лидером Варламом Голетиани. Движение получило широкую известность после акций протеста в связи со строительством Намахвани ГЭС турецкой компанией ENKA.
Как сообщила СМИ адвокат задержанных Эка Кобесашвили, суд принял ходатайство стороны защиты и перенес процесс на 12:00 29 ноября.
"На сегодняшнем суде защита просила отложить судебное разбирательство, поскольку необходимо найти доказательства и спланировать стратегию защиты", – сказала адвокат.
По ее словам, суд обязал правоохранительные органы предоставить видеодоказательства.
"Мы представим суду как видеосвидетелей, так и свидетелей, которые без сомнения подтвердят, что нарушения закона не было, это было ограничение слова и выражения мнения", – сказала адвокат.
Все 11 человек были задержаны в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение законному требованию представителя охраны правопорядка.
Как ответили в Минприроде протестующим, лес никто не собирается продавать.