https://sputnik-georgia.ru/20231119/ulitochnaya-ferma-magazin-i-pekarni--novshestva-v-rabote-dlya-zaklyuchennykh-v-gruzii-284322624.html

Улиточная ферма, магазин и пекарни – новшества в работе для заключенных в Грузии

Улиточная ферма, магазин и пекарни – новшества в работе для заключенных в Грузии

Заключенные в тюрьмах Грузии могут не только работать, но и учиться 19.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-19T09:00+0400

2023-11-19T09:00+0400

2023-11-19T09:00+0400

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Заключенные в Грузии получили новую возможность заработать деньги, находясь в тюрьме, говорится в информации министерства юстиции. Работа для заключенных – одна из программ по ресоциализации, действующих в грузинских тюрьмах. Полученную зарплату заключенные имеют право тратить на себя в тюремных магазинах или отправлять своим семьям. Деньги им поступают на безналичный счет.Траты в тюремном магазине строго контролируются администрацией в соответствии с правилами тюрьмы.Кроме того, по данным министерства юстиции, в Грузии полностью обновили онлайн-магазин, в котором можно приобрести изделия, изготовленные заключенными. В ассортимент, помимо традиционных изделий из дерева и бисера, попали изделия из кожи, а также произведения искусства, созданные в тюрьмах. Кроме того, магазин товаров заключенных работает и офлайн в Тбилиси. Все по европейским стандартам – на западе Грузии открылась новая тюрьма>>В 2023 году в одной из тюрем Грузии начала работать ферма улиток, и в ближайшее время откроется еще одна. Улитки – один из экспортных товаров в Грузии. А также на территории одной из тюрем открылась ферма по производству клубники. Территория фермы составляет 2,5 тысячи квадратных метров. При Глданской тюрьме в Тбилиси открылась и пекарня, которая снабжает все тюрьмы столицы хлебом. Такие же пекарни открыли еще в трех региональных тюрьмах. Всего на данный момент в программах по трудоустройству работает 416 человек. Помимо этого, заключенные в тюрьмах могут получить новую профессию или пройти курс переподготовки. В 2023 году такие курсы прошли уже 535 заключенных. Число заключенных в тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 сентября 2023 года, составило 9 750 человек, из которых 327 женщин. Общее число заключенных составляет 0,26% населения страны. При этом около 3,8 тысячи заключенных отбывают второй и более срок. Из них 54 женщины и 12 несовершеннолетних.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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