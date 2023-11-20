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https://sputnik-georgia.ru/20231120/gruziya-kak-regionalnyy-khab-fintekha--glava-natsbanka-vystupila-na-festivale-v-singapure-284365217.html
Грузия как региональный хаб финтеха – глава Нацбанка выступила на фестивале в Сингапуре
Грузия как региональный хаб финтеха – глава Нацбанка выступила на фестивале в Сингапуре
Основным посылом Грузии на фестивале было: "Финансовые технологии и импульс развития Среднего коридора" 20.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-20T23:42+0400
2023-11-20T23:59+0400
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сингапур
натия турнава
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Грузия имеет все предпосылки стать региональным хабом финансовых технологий в Среднем коридоре, заявила и. о. президента Национального банка Грузии Натия Турнава в ходе выступления на крупнейшем международном фестивале Singapore FinTech Festival 2023. Сингапурский FinTech фестиваль прошел в крупнейшем конференц-выставочном пространстве Singapore EXPO 15-17 ноября. Глава Нацбанка Грузии ознакомила собравшихся с достижениями грузинской индустрии финансовых технологий. "После Тбилисского форума Шелкового пути у нас была возможность поговорить о развитии финтех-индустрии в Грузии в глобальном масштабе – на этот раз на Сингапурском финтех-фестивале, где мы представили свои планы крупнейшим мировым финтех-компаниям, инвесторам и венчурным фондам", – отметила она. Кроме того, Турнава представила общественности шаги, которые Нацбанк уже предпринял для развития финансовых технологий и инвесторов, заинтересованных в этой отрасли. По ее словам, прежде всего, это прозрачное и гибкое регулирование для финтех-компаний, которое позволит избежать бюрократических процедур и позволит им развиваться в безопасной и стабильной среде. Грузия впервые примет участие в крупнейшем финтех фестивале в Сингапуре &gt;&gt;Основным посылом Грузии на фестивале было: "Финансовые технологии и импульс развития Среднего коридора". У Нацбанк была собственная выставочная площадка на фестивале, где вместе с регулятором в качестве соучастника были представлены "Банк Грузии" и грузинский финтех-стартап "Фейв". Становление Грузии финансовым центром региона – вице-премьер о роли банковского сектора &gt;&gt;Сингапурский финтех фестиваль проводится ежегодно и является крупнейшей финтех-выставкой в мире. Выставка позволяет заинтересованным в сфере финансовых технологий сторонам – инвесторам, предпринимателям, экспертам и регуляторам – установить друг с другом деловые отношения, обменяться мнениями и опытом, привлечь инвесторов и т. д. В этом году в фестивале приняли участие более 60 тысяч участников и 10 тысяч организаций из 140 стран мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, сингапур, натия турнава
экономика, грузия, новости, сингапур, натия турнава

Грузия как региональный хаб финтеха – глава Нацбанка выступила на фестивале в Сингапуре

23:42 20.11.2023 (обновлено: 23:59 20.11.2023)
© National Bank of GeorgiaSingapore FinTech Festival 2023
Singapore FinTech Festival 2023 - Sputnik Грузия, 1920, 20.11.2023
© National Bank of Georgia
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Основным посылом Грузии на фестивале было: "Финансовые технологии и импульс развития Среднего коридора"
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Грузия имеет все предпосылки стать региональным хабом финансовых технологий в Среднем коридоре, заявила и. о. президента Национального банка Грузии Натия Турнава в ходе выступления на крупнейшем международном фестивале Singapore FinTech Festival 2023.
Сингапурский FinTech фестиваль прошел в крупнейшем конференц-выставочном пространстве Singapore EXPO 15-17 ноября.

"Грузия уже является логистическим, транспортным, энергетическим, коммуникационным, туристическим хабом, и у нас есть амбиции стать финтех-хабом – все предпосылки для этого есть. Следующим шагом станет развитие финтех-индустрии в стране и предложение лучших условий глобальным инвесторам, заинтересованным в этой сфере", – заявила Турнава.

Глава Нацбанка Грузии ознакомила собравшихся с достижениями грузинской индустрии финансовых технологий.
"После Тбилисского форума Шелкового пути у нас была возможность поговорить о развитии финтех-индустрии в Грузии в глобальном масштабе – на этот раз на Сингапурском финтех-фестивале, где мы представили свои планы крупнейшим мировым финтех-компаниям, инвесторам и венчурным фондам", – отметила она.
Кроме того, Турнава представила общественности шаги, которые Нацбанк уже предпринял для развития финансовых технологий и инвесторов, заинтересованных в этой отрасли. По ее словам, прежде всего, это прозрачное и гибкое регулирование для финтех-компаний, которое позволит избежать бюрократических процедур и позволит им развиваться в безопасной и стабильной среде.
Грузия впервые примет участие в крупнейшем финтех фестивале в Сингапуре >>
Основным посылом Грузии на фестивале было: "Финансовые технологии и импульс развития Среднего коридора".
У Нацбанк была собственная выставочная площадка на фестивале, где вместе с регулятором в качестве соучастника были представлены "Банк Грузии" и грузинский финтех-стартап "Фейв".
Становление Грузии финансовым центром региона – вице-премьер о роли банковского сектора >>
Сингапурский финтех фестиваль проводится ежегодно и является крупнейшей финтех-выставкой в мире. Выставка позволяет заинтересованным в сфере финансовых технологий сторонам – инвесторам, предпринимателям, экспертам и регуляторам – установить друг с другом деловые отношения, обменяться мнениями и опытом, привлечь инвесторов и т. д.
В этом году в фестивале приняли участие более 60 тысяч участников и 10 тысяч организаций из 140 стран мира.
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