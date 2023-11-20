https://sputnik-georgia.ru/20231120/gruziya-kak-regionalnyy-khab-fintekha--glava-natsbanka-vystupila-na-festivale-v-singapure-284365217.html

Грузия как региональный хаб финтеха – глава Нацбанка выступила на фестивале в Сингапуре

Грузия как региональный хаб финтеха – глава Нацбанка выступила на фестивале в Сингапуре

Основным посылом Грузии на фестивале было: "Финансовые технологии и импульс развития Среднего коридора" 20.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-20T23:42+0400

2023-11-20T23:42+0400

2023-11-20T23:59+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Грузия имеет все предпосылки стать региональным хабом финансовых технологий в Среднем коридоре, заявила и. о. президента Национального банка Грузии Натия Турнава в ходе выступления на крупнейшем международном фестивале Singapore FinTech Festival 2023. Сингапурский FinTech фестиваль прошел в крупнейшем конференц-выставочном пространстве Singapore EXPO 15-17 ноября. Глава Нацбанка Грузии ознакомила собравшихся с достижениями грузинской индустрии финансовых технологий. "После Тбилисского форума Шелкового пути у нас была возможность поговорить о развитии финтех-индустрии в Грузии в глобальном масштабе – на этот раз на Сингапурском финтех-фестивале, где мы представили свои планы крупнейшим мировым финтех-компаниям, инвесторам и венчурным фондам", – отметила она. Кроме того, Турнава представила общественности шаги, которые Нацбанк уже предпринял для развития финансовых технологий и инвесторов, заинтересованных в этой отрасли. По ее словам, прежде всего, это прозрачное и гибкое регулирование для финтех-компаний, которое позволит избежать бюрократических процедур и позволит им развиваться в безопасной и стабильной среде. Грузия впервые примет участие в крупнейшем финтех фестивале в Сингапуре >>Основным посылом Грузии на фестивале было: "Финансовые технологии и импульс развития Среднего коридора". У Нацбанк была собственная выставочная площадка на фестивале, где вместе с регулятором в качестве соучастника были представлены "Банк Грузии" и грузинский финтех-стартап "Фейв". Становление Грузии финансовым центром региона – вице-премьер о роли банковского сектора >>Сингапурский финтех фестиваль проводится ежегодно и является крупнейшей финтех-выставкой в мире. Выставка позволяет заинтересованным в сфере финансовых технологий сторонам – инвесторам, предпринимателям, экспертам и регуляторам – установить друг с другом деловые отношения, обменяться мнениями и опытом, привлечь инвесторов и т. д. В этом году в фестивале приняли участие более 60 тысяч участников и 10 тысяч организаций из 140 стран мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, сингапур, натия турнава