https://sputnik-georgia.ru/20231120/kaladze---buduschiy-premer-ministr-gruzii-284360082.html

Каладзе – будущий премьер-министр Грузии?

Каладзе – будущий премьер-министр Грузии?

Относиться к комментариям экс-президента Саакашвили серьезно – неправильно, заявил лидер правящей партии 20.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-20T18:35+0400

2023-11-20T18:35+0400

2023-11-20T18:42+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси, генсек правящей партии Каха Каладзе опроверг информацию о своем возможном премьерстве, отметив, что у Грузии достойный глава правительства в лице Ираклия Гарибашвили, а самому Каладзе до 2025 года предстоит осуществить много важных проектов на своем посту. На заседании суда 20 ноября экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что "Грузинская мечта" готовит Каху Каладзе в премьеры страны, а в вице-главе правительства, министре культуры Тее Цулукиани видит замену президенту Саломе Зурабишвили. Что касается того, кто займет место Зурабишвили по истечении срока ее полномочий, то, по словам Каладзе, все станет ясно для общества в свое время. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что неправильно относится к комментариям экс-президента Саакашвили серьезно. По его словам, периодически Саакашвили дает волю своей фантазии. Суд над Саакашвили: экс-президент Грузии сделал громкие политические заявления >>"Саакашвили периодически старается расширить свои фантазии и доказывать, что у него есть различные медицинские нарушения и так далее. Делать серьезный комментарий по его заявлениям неправильно", – заявил Кобахидзе. По его словам, в свое время грузинское общество обо всем узнает, и "пусть Саакашвили не переживает". Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Ее преемника будет выбирать уже избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5% барьер в октябре будущего года на парламентских выборах. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Если президент помилует Саакашвили, то станет сообщницей его аморальности – Кобахидзе >>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. ъКогда Саакашвили вернется в тюрьму – глава Минюста Грузии рад улучшению здоровья >>В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны В середине июня Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, каха каладзе, саломе зурабишвили , тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба, единое национальное движение