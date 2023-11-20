Суд над Саакашвили: экс-президент Грузии сделал громкие политические заявления
© AFP 2023 / IRAKLI GEDENIDZEСуд над Михаилом Саакашвили
© AFP 2023 / IRAKLI GEDENIDZE
Саакашвили заявил, что берет на себя обязанности координации и руководства политсовета созданной им крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение"
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. В Тбилисском городском суде состоялось очередное судебное заседание по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате госсредств на личные нужды, которое уже традиционно подсудимый использовал для громких политических заявлений.
Дело касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 год. Саакашвили обвиняется в растрате более 8,8 миллиона лари (порядка 3 млн долларов).
Как сообщила перед началом процесса адвокат Бека Басилая, сторона защиты вызвала в качестве свидетеля бывшего начальника Специальной службы госохраны Темура Мгебришвили, однако он не смог явиться на заседание по служебным причинам.
В начале заседания судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили предоставил главному фигуранту возможность включиться на заседание дистанционно из клиники "Вивамеди", где он находится с мая 2022 года.
Свою речь Саакашвили посвятил политическим заявлением. В своем выступлении он похвалил действующего президента Саломе Зурабишвили за ее заявления. Как отметил Саакашвили, Зурабишвили хватает смелости для активных действий, и она пользуется большой международной поддержкой.
"Конечно, госпожа Саломе одной подписью может вернуть отца моим детям и, что самое главное, восстановить политический баланс в Грузии", – заявил Саакашвили.
При этом Саакашвили заявил, что Зурабишвили уже подготовили замену на посту президента – действующего министра культуры Тею Цулукиани, а на пост премьер-министр Грузии – генерального секретаря правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэра Тбилиси Каху Каладзе.
"Цулукиани им нужна, чтобы никогда никого арестованного не отпускать, включая меня. Вам также угрожают арестом", – заявил Саакашвили.
Саакашвили также коснулся вопроса о его выдвижении в качестве кандидата на пост премьера от оппозиции и отметил, что это зависит от многих факторов.
"Конечно, нам нужно посмотреть на ситуацию еще несколько месяцев, чтобы найти оптимального кандидата, приемлемого для как можно большего числа людей, потому что мы стремимся к победе, а не к почетному второму месту", – отметил он.
При этом Саакашвили заявил, что берет на себя обязанности координации и руководства политсовета созданной им крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". По его словам, необходимо найти общий язык и двигаться вперед очень быстрыми темпами.
О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.
"Я беру на себя политическую ответственность за то, чтобы, во-первых, все наши опытные бойцы и многие достойные люди, которые каким-то образом оказались исключены из политсовета, были возвращены в политсовет. Я беру на себя координацию работы политического совета. Я беру на себя руководство", – отметил Саакашвили.
Несколько видных членов "Нацдвижения", среди которых Эка Херхеулидзе, Акакий Минашвили и Георгий Киртадзе, ранее отказались входить в состав нового политсовета партии и поставили под вопрос его легитимацию. Дело в том, что полномочия политсовета истекали в марте. Однако новый политсовет партии избрали еще в начале февраля, а вместо электронных выборов, по словам Херхеулидзе, придумали квоты по собственному желанию.
Тогда новоизбранный председатель партии заявил, что решения были приняты в ускоренном порядке, чтобы партия смогла быстро продолжить функционировать и не были созданы, в том числе, бюрократические проблемы.
Когда Саакашвили делал заявление, в зале суда его слушал нынешний председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили. Позже он заявил журналистам, что все заявления, которые делаются со стороны "Нацдвижения", согласованы с Саакашвили.
"Главным лидером этой партии является президент Саакашвили. Когда я принимал участие в выборах председателя, то только в условиях, когда Саакашвили находится в плену. Этот человек сегодня еще раз подчеркнул, что важно единство. Саакашвили открыто заявил, что возглавит политсовет", – сказал Хабеишвили.
"Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – заявила в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава.
На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о растрате госсредств, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о незаконном пересечении границы и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
Более того, он уже отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Детали дела
Дело о растрате более 8,8 миллиона лари касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.
Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено в 2014 году заочно.
Тогда прокуратура обнародовала подробно личные расходы Саакашвили и подкрепила заявление ксерокопиями чеков.
Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.
По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также находится на скамье подсудимых.
Для наглядности прокуратура обнародовала часть расходов Саакашвили:
Приобретение картины рисующей грудью Мередит Остром в Лондоне – 15 тысяч 989 лари (около $9,2 тыс.);
Оплата труда, аренда жилплощади и возвращение в Испанию испанского повара Серхио Калдерона Латаса, нанятого Михаилом Саакашвили, и оплата труда его переводчика – 191 тысяча 643 лари (около $110 тыс.);
Гостиничное обслуживание и процедуры лечебного похудения в оздоровительном центре австрийского Инсбрука для Гиги Угулава (экс-мэр Тбилиси) – 26 тысяч 388 лари (около $15,3 тыс.);
Аренда авиалайнера для Михаила Саакашвили – 503 тысячи 383 лари (около $290 тыс.);
Аренда автомобилей Porsche, Mercedes и Audi в Австрии для Михаила Саакашвили и Гиги Угулава – 58 тысячи 876 лари (около $34 тыс.);
Аренда лимузина и минивэна Михаилом Саакашвили во время визита в Верону – 45 тысяч 214 лари (около $26,1 тыс.);
Аренда вертолета в Перу – 33 тысячи 204 лари (около $19,1 тыс.);
Аренда яхты в Пизе – 25 тысяч 237 лари (около $14,5 тыс.);
Приобретение семи пиджаков и кашемирового спортивного пальто Михаилом Саакашвили в Лондоне – 49 тысяч 499 лари (около $28,6 тыс.)
Приобретение двух костюмов ручной работы – 7 тысяч 994,84 лари (около $4,6 тыс.);
Приобретение десяти наручных часов в Грузии и Англии – 53 тысячи 283 лари (около $30,7 тыс.).
По предъявленному обвинению Саакашвили грозит от семи до 11 лет лишения свободы.