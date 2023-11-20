https://sputnik-georgia.ru/20231120/sud-nad-saakashvili-eks-prezident-gruzii-sdelal-gromkie-politicheskie-zayavleniya-284358732.html

Суд над Саакашвили: экс-президент Грузии сделал громкие политические заявления

Суд над Саакашвили: экс-президент Грузии сделал громкие политические заявления

Саакашвили заявил, что берет на себя обязанности координации и руководства политсовета созданной им крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное... 20.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-20T17:37+0400

2023-11-20T17:37+0400

2023-11-20T17:37+0400

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единое национальное движение

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. В Тбилисском городском суде состоялось очередное судебное заседание по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате госсредств на личные нужды, которое уже традиционно подсудимый использовал для громких политических заявлений. Дело касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 год. Саакашвили обвиняется в растрате более 8,8 миллиона лари (порядка 3 млн долларов). Как сообщила перед началом процесса адвокат Бека Басилая, сторона защиты вызвала в качестве свидетеля бывшего начальника Специальной службы госохраны Темура Мгебришвили, однако он не смог явиться на заседание по служебным причинам. Прерванная речь Саакашвили и недовольные адвокаты – детали из зала суда >>В начале заседания судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили предоставил главному фигуранту возможность включиться на заседание дистанционно из клиники "Вивамеди", где он находится с мая 2022 года. Свою речь Саакашвили посвятил политическим заявлением. В своем выступлении он похвалил действующего президента Саломе Зурабишвили за ее заявления. Как отметил Саакашвили, Зурабишвили хватает смелости для активных действий, и она пользуется большой международной поддержкой. При этом Саакашвили заявил, что Зурабишвили уже подготовили замену на посту президента – действующего министра культуры Тею Цулукиани, а на пост премьер-министр Грузии – генерального секретаря правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэра Тбилиси Каху Каладзе. "Цулукиани им нужна, чтобы никогда никого арестованного не отпускать, включая меня. Вам также угрожают арестом", – заявил Саакашвили. Саакашвили также коснулся вопроса о его выдвижении в качестве кандидата на пост премьера от оппозиции и отметил, что это зависит от многих факторов. Если президент помилует Саакашвили, то станет сообщницей его аморальности – Кобахидзе >>"Конечно, нам нужно посмотреть на ситуацию еще несколько месяцев, чтобы найти оптимального кандидата, приемлемого для как можно большего числа людей, потому что мы стремимся к победе, а не к почетному второму месту", – отметил он. При этом Саакашвили заявил, что берет на себя обязанности координации и руководства политсовета созданной им крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". По его словам, необходимо найти общий язык и двигаться вперед очень быстрыми темпами. О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Несколько видных членов "Нацдвижения", среди которых Эка Херхеулидзе, Акакий Минашвили и Георгий Киртадзе, ранее отказались входить в состав нового политсовета партии и поставили под вопрос его легитимацию. Дело в том, что полномочия политсовета истекали в марте. Однако новый политсовет партии избрали еще в начале февраля, а вместо электронных выборов, по словам Херхеулидзе, придумали квоты по собственному желанию. Тогда новоизбранный председатель партии заявил, что решения были приняты в ускоренном порядке, чтобы партия смогла быстро продолжить функционировать и не были созданы, в том числе, бюрократические проблемы. Когда Саакашвили делал заявление, в зале суда его слушал нынешний председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили. Позже он заявил журналистам, что все заявления, которые делаются со стороны "Нацдвижения", согласованы с Саакашвили. Когда Саакашвили вернется в тюрьму – глава Минюста Грузии рад улучшению здоровья >>"Главным лидером этой партии является президент Саакашвили. Когда я принимал участие в выборах председателя, то только в условиях, когда Саакашвили находится в плену. Этот человек сегодня еще раз подчеркнул, что важно единство. Саакашвили открыто заявил, что возглавит политсовет", – сказал Хабеишвили. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – заявила в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава. На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой. Мемориальная комната и мавзолей: в "Мечте" оценили общественную приемную Саакашвили >>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси. Помимо дела о растрате госсредств, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о незаконном пересечении границы и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. Более того, он уже отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани. Детали дела Дело о растрате более 8,8 миллиона лари касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы. Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено в 2014 году заочно. Тогда прокуратура обнародовала подробно личные расходы Саакашвили и подкрепила заявление ксерокопиями чеков. План Саакашвили провалился – спикер парламента Грузии>>Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения. По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также находится на скамье подсудимых. Для наглядности прокуратура обнародовала часть расходов Саакашвили: По предъявленному обвинению Саакашвили грозит от семи до 11 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, леван хабеишвили, саломе зурабишвили , единое национальное движение, тбилисский городской суд