https://sputnik-georgia.ru/20231120/nuzhen-li-nizkiy-prokhodnoy-barer-na-vyborakh-2024-goda-v-gruzii-argumenty-storon-284352745.html

Нужен ли низкий проходной барьер на выборах 2024 года в Грузии? Аргументы сторон

Нужен ли низкий проходной барьер на выборах 2024 года в Грузии? Аргументы сторон

В оппозиции заявляют, что большинство партий не смогут преодолеть 5-процентный проходной барьер 20.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-20T13:59+0400

2023-11-20T13:59+0400

2023-11-20T14:26+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Вопрос снижения проходного барьера на будущих парламентских выборах становится все более актуальным – представители оппозиции вновь заявляют о такой необходимости, а представители правящей партии называют свои контраргументы. В оппозиции заявляют, что большинство партий не смогут преодолеть 5-процентный проходной барьер на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года. По мнению крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ряда других партий, нижняя граница избирательного барьера должна составлять 2%. "Грузинская мечта" против Низкий барьер будет только контрпродуктивным для интересов страны, уверен депутат от правящей партии ""Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. На парламентских выборах 2020 года проходной барьер составлял 1%, для блоков – столько процентов, сколько партий входит в блок. В результате в законодательный орган десятого созыва попали девять партий. По мнению депутата от "Грузинской мечты" Беки Одишария, все это привело с поляризации, а не к деполяризации. Сумбур вместо политики >>"В прошлом все эти партии хвастались тем, что у них нет никаких проблем с преодолением барьера, а теперь, что их напугало, я не знаю. Пусть они найдут общий язык и будут вести себя так, как это сделала "Стратегия Агмашенебели". Они поняли, что в одиночку им не преодолеть ни одного процентного барьера, и присоединилась к "Нацдвижению", – заявил Одишария. В "Грузинской мечте" называют партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели" "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Между тем, сами партии, кроме "Стратегии Агмашенебели", исключают коалицию с "Нацдвижением" на предстоящих осенью 2024 года парламентских выборах. Аргументы оппозиции Между тем, депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Герман Сабо уверен, что чем больше партий попадут в законодательный орган страны, тем это будет лучше для развития государства. А по мнению депутата от оппозиционной политической группы "Группа реформ" Теоны Акубардия, оппозиция должна быть готова к любому сценарию. "В этой реальности главная задача концентрация сил и вместе с народом создание предпосылок для победы", – заявил Акубардия. Рейтинги партий Согласно социологическому исследованию, проведенному по заказу лояльного к властям телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с внушительным отрывом от остальных. На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?" 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", далее идут партии "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20 %. Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%. Оппозиция напугана рейтингом "Грузинской мечты" на предстоящих выборах – депутат >>Согласно опросу по заказу оппозиционного телеканала "Формула", "Грузинская мечта" набирает 37%, "Единое национальное движение /Стратегия Агмашенебели" – 21%. На третьем месте партия "Для Грузии" с 9%, далее следуют "Лело" – 5%, "Гирчи"/"Дроа" – 4%. Также по 4% набирают партии "Для народа", "Лейбористская партия", "Новый политический центр – Гирчи". У партии "Альт Инфо" – 3%, также 3% у "Силы народа", "Граждане". "Альянс патриотов" набрал 2%, а "Европейская Грузия" – 1%. Также 1% набрали и все остальные партии. Парламентские выборы пройдут в Грузии в 2024 году. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, герман сабо, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия