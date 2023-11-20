https://sputnik-georgia.ru/20231120/podorozhaet-li-khleb-v-gruzii--otvet-ministra-284358155.html
Подорожает ли хлеб в Грузии? – ответ министра
Подорожает ли хлеб в Грузии? – ответ министра
Имеются достаточные запасы (пшеницы – ред.), и импорт муки, хоть и в меньших количествах, продолжается, заявил министр 20.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-20T16:54+0400
2023-11-20T16:54+0400
2023-11-20T17:11+0400
грузия
экономика
новости
отар шамугия
зерно
хлеб
сельское хозяйство грузии
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Оснований думать о повышении цен на хлеб в Грузии нет, заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия на брифинге после заседания правительства. В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, правительство ввело временную пошлину на импорт пшеничной муки до 1 марта 2024 года. Решение принято при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба. Шамугия напомнил, что введение пошлины на импорт муки нацелено на стимулирование местного производства зерна, а также на содействие работе мукомольных предприятий в стране. По словам министра, мелькомбинаты – основные потребители местной пшеницы. "Этот процесс протекает следующим образом: ежемесячно завозится около 25-30 тысяч тонн пшеницы, к этому добавляется местная пшеница. Только на мельницах было переработано более 40 тысяч тонн местной пшеницы, поэтому процесс очень последовательный, и о повышении цен на хлеб речи нет", – отметил он. Трудные времена В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай. Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Грузия увеличивает пошлину на импорт муки >>Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России. В целях повышения конкурентноспособности грузинской пшеницы, и содействии ее реализации на местном рынке, по решению правительства, с 12 июня до1 ноября 2023 год импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагался налогом в размере 20 тетри за килограмм. В начале октября временную пошлину продлили до 1 марта 2024 года и увеличило размер налога на 25%, то есть налог установлен в размере 250 лари за 1 килограмм муки. Пошлина на муку не помогла – грузинские фермеры все еще не могут реализовать пшеницу >>Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе, и зерна. По статистике, в январе-июле 2023 года Грузия импортировала муку на сумму 26,9 миллиона долларов, 26,1 миллиона приходится на Россию, откуда завезли 93,4 тысячи тонн. Что касается пшеницы, в январе-марте в страну завезли зерно на сумму 13 миллионов долларов, 12,5 миллиона импорта составила Россия, откуда завезли 39,6 тысячи тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, отар шамугия , зерно, хлеб, сельское хозяйство грузии
грузия, экономика, новости, отар шамугия , зерно, хлеб, сельское хозяйство грузии
Подорожает ли хлеб в Грузии? – ответ министра
16:54 20.11.2023 (обновлено: 17:11 20.11.2023)
Имеются достаточные запасы (пшеницы – ред.), и импорт муки, хоть и в меньших количествах, продолжается, заявил министр
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Оснований думать о повышении цен на хлеб в Грузии нет, заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия на брифинге после заседания правительства.
В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, правительство ввело временную пошлину на импорт пшеничной муки до 1 марта 2024 года. Решение принято при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба.
"Имеются достаточные запасы (пшеницы – ред.), и импорт муки осуществляется. В меньших количествах, но продолжается. Нет никаких оснований думать о повышении цен на хлеб", – сказал Шамугия.
Шамугия напомнил, что введение пошлины на импорт муки нацелено на стимулирование местного производства зерна, а также на содействие работе мукомольных предприятий в стране.
По словам министра, мелькомбинаты – основные потребители местной пшеницы.
"Этот процесс протекает следующим образом: ежемесячно завозится около 25-30 тысяч тонн пшеницы, к этому добавляется местная пшеница. Только на мельницах было переработано более 40 тысяч тонн местной пшеницы, поэтому процесс очень последовательный, и о повышении цен на хлеб речи нет", – отметил он.
В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай.
Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу.
Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась.
Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России.
В целях повышения конкурентноспособности грузинской пшеницы, и содействии ее реализации на местном рынке, по решению правительства, с 12 июня до1 ноября 2023 год импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагался налогом в размере 20 тетри за килограмм. В начале октября временную пошлину продлили до 1 марта 2024 года и увеличило размер налога на 25%, то есть налог установлен в размере 250 лари за 1 килограмм муки.
Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе, и зерна.
По статистике, в январе-июле 2023 года Грузия импортировала муку на сумму 26,9 миллиона долларов, 26,1 миллиона приходится на Россию, откуда завезли 93,4 тысячи тонн.
Что касается пшеницы, в январе-марте в страну завезли зерно на сумму 13 миллионов долларов, 12,5 миллиона импорта составила Россия, откуда завезли 39,6 тысячи тонн.