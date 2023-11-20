https://sputnik-georgia.ru/20231120/protest-ekoaktivistov-v-tbilisi--na-voprosy-po-spornoy-litsenzii-otvetil-glava-minprirody-284360843.html

Протест экоактивистов в Тбилиси – на вопросы по спорной лицензии ответил глава Минприроды

Протест экоактивистов в Тбилиси – на вопросы по спорной лицензии ответил глава Минприроды

Министр призвал участников акции протеста в защиту лесов Рачи вернуться к своим семьям и дождаться решения Национального агентства окружающей среды 20.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-20T19:46+0400

2023-11-20T19:46+0400

2023-11-20T19:46+0400

грузия

новости

общество

национальное агентство окружающей среды

отар шамугия

леван иоселиани

рача

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Вопрос аннулирования лицензии о создании охотничьего хозяйства в лесу высокогорного региона Рача, выданной бизнесмену Давиду Хидашели, будет решен до конца месяца, заявил глава министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия в ответ на акции протеста экоактивистов. Экоактивисты начали проводить акции протеста в Тбилиси с 18 ноября с требованием аннулировать предоставленной бизнесмену Давиду Хидашели лицензию на создание охотничьего хозяйства на территории площадью 104 712 га в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Хидашели получил лицензию в марте 2022 года сроком на 49 лет. Акции в защиту лесов высокогорного региона Грузии продолжаются уже 46-й день. До недавнего времени они проходили в Раче. Кроме того, он призвал участников акции протеста в защиту лесов Рачи вернуться к своим семьям и дождаться решения Национального агентства. "Я хотел бы призвать наших граждан, которые сегодня протестуют, дамы и господа, вернуться к своим семьям, дождаться решения Национального агентства окружающей среды, которое является юридическим процессом, и я обещаю вам, что это решение будет сделано очень быстро, не позднее конца месяца", – сказал министр. По его словам, лицензия была выдана Национальным агентством окружающей среды в марте 2022 года путем открытого аукциона, в котором победила конкретная компания. Акция экоактивистов в Тбилиси: протестующие озвучили еще одно требование >>"Этот процесс сопровождался определенными исследованиями, соответствующими работами, и за месяц до объявления аукциона информация о нем была распространена в СМИ, а также на странице Национального агентства окружающей среды... Процесс был публичным и соответствовал законодательству, которое регулирует этот вопрос в этой стране", – сказал Шамугия. По словам министра, он со всей ответственностью заявляет, что информация о том, что лес в Раче продается, является ложью. В понедельник митингующие установили палатку у здания министерства и заявили, что хотят выяснить планы ведомства относительно лесов в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Экоактивисты принесли с собой транспаранты с надписями "Рача не продается", "Кого вы спросили? Лес принадлежит людям". Вскоре к ним прибыл Народный защитник Леван Иоселиани, который заверил активистов, что никто не будет убирать палатку, если она установлена за пределами здания Минприроды. Кроме того, по словам народного защитника, ведомство предоставит несколько пропусков, и представители участников акции смогут пройти в здание. Лес в Грузии никто не продает, а охотхозяйства не будет – ответ Минприроды протестующим>>По словам протестующих, акции будут продолжаться до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Сам Хидашели еще летом сказал, что речь идет о лицензии на охоту и что она никак не касается использования леса или земли. Бизнесмен сказал, что планировал трудоустроить многих людей для очистки территории и, более того, он предложил местным жителям стать дольщиками, но никто не захотел. Хидашели отметил, что данная лицензия предусматривает одни обязательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, отар шамугия , леван иоселиани, рача