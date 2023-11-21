https://sputnik-georgia.ru/20231121/lider-pravyaschey-partii-gruzii-natsdvizhenie--eto-partiya-voyny-i-predatelstva-284395286.html

Лидер правящей партии Грузии: "Нацдвижение" – это партия войны и предательства

Лидер правящей партии Грузии: "Нацдвижение" – это партия войны и предательства

Премьер-министр не раз заявлял, что власти Грузии привержены мирному пути восстановления территориальной целостности 21.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-21T20:36+0400

2023-11-21T20:36+0400

2023-11-21T20:36+0400

политика

грузия

аналитика

михаил саакашвили

ираклий кобахидзе

ираклий гарибашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" – это партия войны и предательства, и об этом в очередной раз проговорился дядя осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Темура Аласания, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Аласания на встрече с грузинскими эмигрантами в США сказал, что у демократии тоже есть плохие качества, назвав в качестве примера заявления о том, что возвращение Абхазии и Южной Осетии произойдет только мирными путем. "Да, конечно, но почему мы публично отказываемся от немирного пути?" – сказал Аласания. Он отметил, что предпочитает разделенную, раздробленную, сталкивающуюся лбами друг с другом Грузию, потому что, по его мнению, это "плюрализм, демократия, мерило свободы". "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". При этом, по утверждению лидеров "Грузинской мечты", глобальная партия войны – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. Кем на сегодняшний день является Темур Аласания, помимо того, что он дядя Саакашвили, широкой общественности неизвестно. По данным СМИ, он занимается бизнесом. В прошлом, как рассказывал журналистам сам Аласания, он в течение 24 лет работал в ООН, где занимался вопросами разоружения. Утверждения о том, что он оказывал серьезное влияние на Саакашвили, Аласания опровергал. "Нацдвижение" нельзя пускать во власть – вице-премьер о заявлении дяди Саакашвили >>Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны. Дядя Саакашвили стал объектом критики за слова о раздробленной Грузии >>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что власти Грузии привержены мирному пути восстановления территориальной целостности и объединения страны и делают все, чтобы эта цель стала реальностью в ближайшее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, аналитика, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия