https://sputnik-georgia.ru/20231121/rody-v-gruzii-besplatny-dlya-vsekh--minzdrav-284387625.html

Роды в Грузии бесплатны для всех – Минздрав

Роды в Грузии бесплатны для всех – Минздрав

Цены на роды в Грузии одинаковы во всех медучреждениях страны 21.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-21T19:05+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Роды и кесарево сечение полностью финансируются государством для всех гражданок Грузии в рамках программы всеобщего здравоохранения, а тарифы одинаковы во всех медучреждениях страны, сообщили в Минздраве. Ранее в рамках программы Всеобщего здравоохранения государство выделяло роженицам 600 лари на естественные роды, 750 – на кесарево сечение. Решение о полном финансировании родов было принято в рамках расширения программы международной системы финансирования клиник DRG (Diagnostic Related Group), внедренной в Грузии. Финансирование включает стоимость выбора врача и обезболивающего. В финансирование также входят необходимые медикаменты, питание и другие прямые или непрямые расходы, связанные с родами. Следовательно, пациентам не приходится платить ни за что. Что касается кесарева сечения, выполняемого без показаний, по желанию пациентки, или услуг VIP-палаты, то эти услуги не финансируются государством, отметили в ведомстве. Аборты и демографические проблемы Грузии обсудили власти страны>>В Минздраве Грузии заявили, что главная цель реформы – обеспечение максимального доступа к медицинским услугам высокого уровня, рост эффективности системы здравоохранения и целесообразная трата бюджетных средств. Также из-за высокого показателя кесарева сечения в стране было принято решение сравнять цену на естественные роды и кесарево сечение, разница составляла порядка 100 лари. В Минздраве считают, что это снизит мотивацию медперсонала делать роженицам кесарево сечение. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 ноября – 2,6981 GEL/$1.Система DRGДля улучшения медсервисов Минздрав Грузии с 1 ноября 2022 года ввел новую систему финансирования клиник, согласно которой высчитываются базовые тарифы на лечение. Речь идет о международной системе DRG финансирования клиник (Diagnostic Related Group). Система DRG в переводе с английского означает "диагностически связанные группы". Под DRG подразумевается система ценообразования для стационарных медицинских услуг, выражаемая определенной фиксированной суммой за отдельный случай лечения. Если до этого в Грузии клиники предлагали разные цены, к слову, на операцию аппендицита, роды, то с внедрением новой системы во всех больницах установлена одна цена. Минздрав строго контролирует процесс внедрения новой системы, чтобы у клиник не было финансовой мотивации требовать дополнительные суммы от пациентов. Новая система финансирования клиник Грузии – последние данные>>В Грузии физиологические роды обходятся приблизительно в 850 лари. Для того, чтобы взять личного врача-акушера, придется добавить от 250 до 500 лари, эпидуральная анестезия стоит около 250 лари. Кесарево сечение обойдется в 1500 лари. Женщина сама выбирает роддом, при этом государство оплачивало часть расходов на роды в размере 500 лари. В период беременности государство финансирует четыре консультации гинеколога в районной поликлинике и в четыре этапа – ряд анализов (13-я неделя – общий анализ крови и мочи, проверка на СПИД, гепатит, сифилис, установление резуса крови, 18-20-я неделя – эхоскопия для исключения структурных аномалий плода, и дважды с 30 по 38 неделю – анализы на уровень белка в моче и гемоглобин). Для того, чтобы получить помощь от государства, необходимо встать на учет до 13-й недели беременности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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