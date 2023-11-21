https://sputnik-georgia.ru/20231121/utrom-prosit-gospoda-a-vecherom--prezidenta--deputat-o-pomilovanii-saakashvili-284379030.html

"Утром просит Господа, а вечером – президента" – депутат о помиловании Саакашвили

"Утром просит Господа, а вечером – президента" – депутат о помиловании Саакашвили

Политик подчеркнул, что если президент помилует Саакашвили, то она станет такой же преступницей, как и он 21.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-21T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может попросить о помиловании действующего президента страны Саломе Зурабишвили когда это ему нужно, заявил депутат от общественного движения "Сила в единстве" Гурам Мачарашвили. Саакашвили во время дистанционного включения во время судебного заседания 20 ноября напомнил Зурабишвили, что она одной подписью может вернуть отца детям, а что самое главное – восстановить политический баланс в Грузии. По словам Саакашвили, правящая партия "Грузинская мечта" ждет истечения срока полномочий Зурабишвили и ей уже подготовили замену – вице-премьера, главу Минкультуры Тею Цулукиани. Он подчеркнул, что если президент помилует Саакашвили, то она станет такой же преступницей, как и он, "потому что международный и грузинский суды признали, что Саакашвили создал преступный режим",Саакашвили рассказал, за что его судят - в горсуде прошло заседание по разгону 2007 года>>Как отметил Мачарашвили, международный суд прямо написал, что он поражен действиями режима, которым руководил Саакашвили. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Если президент помилует Саакашвили, то станет сообщницей его аморальности – Кобахидзе >>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны В середине июня Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, украина, варшава, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , гурам мачарашвили, сила в единстве, тбилисский городской суд