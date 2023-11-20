https://sputnik-georgia.ru/20231120/delo-o-zhestkom-razgone-aktsii-2007-goda--saakashvili-rasskazal-za-chto-ego-sudyat-284363903.html

Дело о жестком разгоне акции 2007 года – Саакашвили рассказал, за что его судят

Дело о жестком разгоне акции 2007 года – Саакашвили рассказал, за что его судят

Саакашвили заявил, что он будет лично руководить и координировать работой политсовета 20.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-20T22:15+0400

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единое национальное движение

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. На очередном судебном заседание по делу о жестоком разгоне акции протеста в Тбилиси 7 ноября 2007 года были исследованы доказательства, представленные стороной обвинения, а главный фигурант, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, вновь не упустил возможности выступить с политическими заявлениями. Это одно из самых громких уголовных дел последних 15 лет в Грузии, по которому проходит верхушка прежней власти. По делу в превышении служебных полномочий обвиняются, помимо Саакашвили, экс-министр обороны Давид Кезерашвили, экс-министр МВД Вано Мерабишвили, экс-генпрокурор Зураб Адеишвили и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. С 2015 года дело Саакашвили рассматривается отдельно от остальных. На этот раз на судебном заседании были допрошены свидетели и рассмотрены доказательства прокуратуры. Как заявил адвокат Саакашвили Бека Басилая, материалы, представленные стороной обвинения по делу 7 ноября, являются материалами политического преследования. Что касается политической ответственности, то, по словам адвоката, Саакашвили взял ее на себя и подал в отставку. При этом Басилая отметил, что ответственным за те события является миллиардер Аркадий (Бадри) Патаркацишвили. "7 ноября имело свои предпосылки, и оно было вызвано желанием олигарха Бадри Патаркацишвили захватить власть... Следовательно, Бадри Патаркацишвили был и есть ответственный за 7 ноября. Михаил Саакашвили взял на себя политическую ответственность и подал в отставку", – отметил Басилая. На судебном заседании слово было предоставлено и главному подсудимому. Саакашвили дистанционно включился из клиники "Вивамеди", где он находится с мая 2022 года. Саакашвили так и не осознал, что совершил преступление 7 ноября – глава Минюста Грузии >>"Меня судят за то, что я заменил безнадежность надеждой, меня судят за то, что я осветил темную страну, меня судят за искоренение коррупции в системе образования, и меня ненавидят люди, которые тогда зарабатывали много денег. Но я не жалею об этом, несмотря на то, что эти люди практически держат меня взаперти, пытают меня этим заключением и позорят Грузию", – заявил Саакашвили. В своем выступлении экс-президент также коснулся вопроса предстоящих парламентских выборов, которые пройдут в Грузии осенью 2024 года, и отметил, что основанная им крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" готовится к победе. По словам Саакашвили, он приехал в Грузию и поставил под угрозу собственную жизнь ради победы. Экс-президент Грузии считает, что для победы необходимо объединение, поэтому он призвал политиков, покинувших "Нацдвижение", вернуться в политсовет. Ранее Саакашвили заявил, что он будет лично руководить и координировать работой политсовета. "Я являюсь гарантом того, что вы будете частью самого важного решения и инициативы для того, чтобы мы могли совместного двигаться вперед. Нам многое предстоит сделать!" – подчеркнул Саакашвили. Несколько видных членов "Нацдвижения", среди которых Эка Херхеулидзе, Акакий Минашвили и Георгий Киртадзе, ранее отказались входить в состав нового политсовета партии и поставили под вопрос его легитимацию. Дело в том, что полномочия политсовета истекали в марте. Однако новый политсовет партии избрали еще в начале февраля, а вместо электронных выборов, по словам Херхеулидзе, придумали квоты по собственному желанию. Суд над Саакашвили: экс-президент Грузии сделал громкие политические заявления >>Тогда новоизбранный председатель партии Леван Хабеишвили заявил, что решения были приняты в ускоренном порядке, чтобы партия смогла быстро продолжить функционировать и не были созданы, в том числе, бюрократические проблемы. На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси. "Нацдвижение" нельзя пускать во власть – вице-премьер о заявлении дяди Саакашвили >>Помимо дела о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о незаконном пересечении границы и о растрате госсредств. Более того, он уже отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани. Очередное судебное заседание по делу о разгоне акции протеста состоится 20 декабря. Детали дела В деле несколько эпизодов: разгон митингующих 7 ноября 2007 года, погром в телекомпании "Имеди" и завладение имуществом миллиардера Аркадия (Бадри) Патаркацишвили. Предъявленное фигурантам дела обвинение предполагает наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет. По данным следствия, 4 ноября 2007 года в здании МВД состоялось совещание, на котором присутствовали, в том числе, Адеишвили, Кезерашвили и Угулава. На встрече глава МВД Вано Мерабишвили отдал незаконный приказ о расправе над митингующими и применении запрещенных законом средств, чтобы подавить волну протеста в стране. Прерванная речь Саакашвили и недовольные адвокаты – детали из зала суда >>Утром 7 ноября 2007 года у здания парламента в Тбилиси, где голодали оппозиционные лидеры, появились полицейские с дубинками и разогнали протестующих. Это спровоцировало новую волну протеста – количество участников акции на проспекте Руставели стало увеличиваться. Для разгона акции была использована несоразмерная сила и запрещенное законом нелетальное оружие – спецназ расправился с омбудсменом, оппозиционерами, журналистами. Избили также участников акции, которые прятались в разных зданиях, говорится в материалах следствия. В целях предотвращения повторного сбора протестующих с нарушением Конституции и других законов по решению президента Михаила Саакашвили личный состав Вооруженных сил Минобороны во главе с министром Давидом Кезерашвили был переброшен на территорию проспекта Руставели. Если президент помилует Саакашвили, то станет сообщницей его аморальности – Кобахидзе >>Кроме того, по заданию главы МВД Мерабишвили вооруженный спецназ безо всяких законных оснований вторгся на территорию парка Мтацминда, принадлежащего Бадри Патаркацишвили, занял ее и выгнал оттуда работников. Воспользовавшись создавшейся ситуацией, Саакашвили решил устроить рейд в на то время оппозиционной телекомпании "Имеди" и отключить вещание. В день разгона акции по заданию Мерабишвили и Адеишвили силы МВД и Минфина незаконно вторглись в здание "Имеди", разбили оборудование, отключили телесигнал телекомпании, а также оскорбили и избили журналистов и других работников телеканала. Дядя Саакашвили стал объектом критики за слова о раздробленной Грузии >>После этого 19 ноября 2007 года мэр Тбилиси Гиги Угулава подписал указ о расторжении договора об аренде парка Мтацминда, который был заключен с компанией Бадри Паркацишвили ООО "Линкс", якобы по причине отказа платить арендную плату. Кроме того, 19 февраля 2008 года по заданию Кезерашвили при непосредственном участии и воздействии высокопоставленных чиновников военной полиции Минобороны и представителя администрации президента с нарушением закона через нотариуса у доверенного лица Бадри Патаркацишвили отобрали телекомпанию "Имеди" и радио "Имеди". Вещатели оказались в руках Кезерашвили. Также в феврале-марте 2008 года Кезерашвили обманным путем завладел принадлежащей Патаркацишвили компанией (бывшим Руставским металлургическим комбинатом), сказано в материалах следствия. На сегодняшний день Угулава и Мерабишвили находятся на свободе под залог, а Кезерашвили и Адеишвили – в розыске.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, давид кезерашвили, бадри патаркацишвили, единое национальное движение, тбилисский городской суд