https://sputnik-georgia.ru/20231120/delo-o-zhestkom-razgone-aktsii-2007-goda--saakashvili-rasskazal-za-chto-ego-sudyat-284363903.html
Дело о жестком разгоне акции 2007 года – Саакашвили рассказал, за что его судят
Дело о жестком разгоне акции 2007 года – Саакашвили рассказал, за что его судят
Саакашвили заявил, что он будет лично руководить и координировать работой политсовета 20.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-20T22:15+0400
2023-11-20T22:15+0400
2023-11-20T22:22+0400
грузия
новости
политика
михаил саакашвили
давид кезерашвили
бадри патаркацишвили
единое национальное движение
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. На очередном судебном заседание по делу о жестоком разгоне акции протеста в Тбилиси 7 ноября 2007 года были исследованы доказательства, представленные стороной обвинения, а главный фигурант, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, вновь не упустил возможности выступить с политическими заявлениями. Это одно из самых громких уголовных дел последних 15 лет в Грузии, по которому проходит верхушка прежней власти. По делу в превышении служебных полномочий обвиняются, помимо Саакашвили, экс-министр обороны Давид Кезерашвили, экс-министр МВД Вано Мерабишвили, экс-генпрокурор Зураб Адеишвили и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. С 2015 года дело Саакашвили рассматривается отдельно от остальных. На этот раз на судебном заседании были допрошены свидетели и рассмотрены доказательства прокуратуры. Как заявил адвокат Саакашвили Бека Басилая, материалы, представленные стороной обвинения по делу 7 ноября, являются материалами политического преследования. Что касается политической ответственности, то, по словам адвоката, Саакашвили взял ее на себя и подал в отставку. При этом Басилая отметил, что ответственным за те события является миллиардер Аркадий (Бадри) Патаркацишвили. "7 ноября имело свои предпосылки, и оно было вызвано желанием олигарха Бадри Патаркацишвили захватить власть... Следовательно, Бадри Патаркацишвили был и есть ответственный за 7 ноября. Михаил Саакашвили взял на себя политическую ответственность и подал в отставку", – отметил Басилая. На судебном заседании слово было предоставлено и главному подсудимому. Саакашвили дистанционно включился из клиники "Вивамеди", где он находится с мая 2022 года. Саакашвили так и не осознал, что совершил преступление 7 ноября – глава Минюста Грузии >>"Меня судят за то, что я заменил безнадежность надеждой, меня судят за то, что я осветил темную страну, меня судят за искоренение коррупции в системе образования, и меня ненавидят люди, которые тогда зарабатывали много денег. Но я не жалею об этом, несмотря на то, что эти люди практически держат меня взаперти, пытают меня этим заключением и позорят Грузию", – заявил Саакашвили. В своем выступлении экс-президент также коснулся вопроса предстоящих парламентских выборов, которые пройдут в Грузии осенью 2024 года, и отметил, что основанная им крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" готовится к победе. По словам Саакашвили, он приехал в Грузию и поставил под угрозу собственную жизнь ради победы. Экс-президент Грузии считает, что для победы необходимо объединение, поэтому он призвал политиков, покинувших "Нацдвижение", вернуться в политсовет. Ранее Саакашвили заявил, что он будет лично руководить и координировать работой политсовета. "Я являюсь гарантом того, что вы будете частью самого важного решения и инициативы для того, чтобы мы могли совместного двигаться вперед. Нам многое предстоит сделать!" – подчеркнул Саакашвили. Несколько видных членов "Нацдвижения", среди которых Эка Херхеулидзе, Акакий Минашвили и Георгий Киртадзе, ранее отказались входить в состав нового политсовета партии и поставили под вопрос его легитимацию. Дело в том, что полномочия политсовета истекали в марте. Однако новый политсовет партии избрали еще в начале февраля, а вместо электронных выборов, по словам Херхеулидзе, придумали квоты по собственному желанию. Суд над Саакашвили: экс-президент Грузии сделал громкие политические заявления >>Тогда новоизбранный председатель партии Леван Хабеишвили заявил, что решения были приняты в ускоренном порядке, чтобы партия смогла быстро продолжить функционировать и не были созданы, в том числе, бюрократические проблемы. На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси. "Нацдвижение" нельзя пускать во власть – вице-премьер о заявлении дяди Саакашвили >>Помимо дела о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о незаконном пересечении границы и о растрате госсредств. Более того, он уже отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани. Очередное судебное заседание по делу о разгоне акции протеста состоится 20 декабря. Детали дела В деле несколько эпизодов: разгон митингующих 7 ноября 2007 года, погром в телекомпании "Имеди" и завладение имуществом миллиардера Аркадия (Бадри) Патаркацишвили. Предъявленное фигурантам дела обвинение предполагает наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет. По данным следствия, 4 ноября 2007 года в здании МВД состоялось совещание, на котором присутствовали, в том числе, Адеишвили, Кезерашвили и Угулава. На встрече глава МВД Вано Мерабишвили отдал незаконный приказ о расправе над митингующими и применении запрещенных законом средств, чтобы подавить волну протеста в стране. Прерванная речь Саакашвили и недовольные адвокаты – детали из зала суда >>Утром 7 ноября 2007 года у здания парламента в Тбилиси, где голодали оппозиционные лидеры, появились полицейские с дубинками и разогнали протестующих. Это спровоцировало новую волну протеста – количество участников акции на проспекте Руставели стало увеличиваться. Для разгона акции была использована несоразмерная сила и запрещенное законом нелетальное оружие – спецназ расправился с омбудсменом, оппозиционерами, журналистами. Избили также участников акции, которые прятались в разных зданиях, говорится в материалах следствия. В целях предотвращения повторного сбора протестующих с нарушением Конституции и других законов по решению президента Михаила Саакашвили личный состав Вооруженных сил Минобороны во главе с министром Давидом Кезерашвили был переброшен на территорию проспекта Руставели. Если президент помилует Саакашвили, то станет сообщницей его аморальности – Кобахидзе >>Кроме того, по заданию главы МВД Мерабишвили вооруженный спецназ безо всяких законных оснований вторгся на территорию парка Мтацминда, принадлежащего Бадри Патаркацишвили, занял ее и выгнал оттуда работников. Воспользовавшись создавшейся ситуацией, Саакашвили решил устроить рейд в на то время оппозиционной телекомпании "Имеди" и отключить вещание. В день разгона акции по заданию Мерабишвили и Адеишвили силы МВД и Минфина незаконно вторглись в здание "Имеди", разбили оборудование, отключили телесигнал телекомпании, а также оскорбили и избили журналистов и других работников телеканала. Дядя Саакашвили стал объектом критики за слова о раздробленной Грузии >>После этого 19 ноября 2007 года мэр Тбилиси Гиги Угулава подписал указ о расторжении договора об аренде парка Мтацминда, который был заключен с компанией Бадри Паркацишвили ООО "Линкс", якобы по причине отказа платить арендную плату. Кроме того, 19 февраля 2008 года по заданию Кезерашвили при непосредственном участии и воздействии высокопоставленных чиновников военной полиции Минобороны и представителя администрации президента с нарушением закона через нотариуса у доверенного лица Бадри Патаркацишвили отобрали телекомпанию "Имеди" и радио "Имеди". Вещатели оказались в руках Кезерашвили. Также в феврале-марте 2008 года Кезерашвили обманным путем завладел принадлежащей Патаркацишвили компанией (бывшим Руставским металлургическим комбинатом), сказано в материалах следствия. На сегодняшний день Угулава и Мерабишвили находятся на свободе под залог, а Кезерашвили и Адеишвили – в розыске.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, давид кезерашвили, бадри патаркацишвили, единое национальное движение, тбилисский городской суд
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, давид кезерашвили, бадри патаркацишвили, единое национальное движение, тбилисский городской суд
Дело о жестком разгоне акции 2007 года – Саакашвили рассказал, за что его судят
22:15 20.11.2023 (обновлено: 22:22 20.11.2023)
Саакашвили заявил, что он будет лично руководить и координировать работой политсовета
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. На очередном судебном заседание по делу о жестоком разгоне акции протеста в Тбилиси 7 ноября 2007 года были исследованы доказательства, представленные стороной обвинения, а главный фигурант, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, вновь не упустил возможности выступить с политическими заявлениями.
Это одно из самых громких уголовных дел последних 15 лет в Грузии, по которому проходит верхушка прежней власти. По делу в превышении служебных полномочий обвиняются, помимо Саакашвили, экс-министр обороны Давид Кезерашвили, экс-министр МВД Вано Мерабишвили, экс-генпрокурор Зураб Адеишвили и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. С 2015 года дело Саакашвили рассматривается отдельно от остальных.
На этот раз на судебном заседании были допрошены свидетели и рассмотрены доказательства прокуратуры. Как заявил адвокат Саакашвили Бека Басилая, материалы, представленные стороной обвинения по делу 7 ноября, являются материалами политического преследования.
"То, что было осуществлено во время событий ноября 2007 года и в свое время было оценено государством, и мы по-прежнему заявляем, что не было никакого уголовного проступка со стороны высших должностных лиц государства", – заявил Басилая журналистам.
Что касается политической ответственности, то, по словам адвоката, Саакашвили взял ее на себя и подал в отставку. При этом Басилая отметил, что ответственным за те события является миллиардер Аркадий (Бадри) Патаркацишвили.
"7 ноября имело свои предпосылки, и оно было вызвано желанием олигарха Бадри Патаркацишвили захватить власть... Следовательно, Бадри Патаркацишвили был и есть ответственный за 7 ноября. Михаил Саакашвили взял на себя политическую ответственность и подал в отставку", – отметил Басилая.
На судебном заседании слово было предоставлено и главному подсудимому. Саакашвили дистанционно включился из клиники "Вивамеди", где он находится с мая 2022 года.
"Меня судят за то, что я заменил безнадежность надеждой, меня судят за то, что я осветил темную страну, меня судят за искоренение коррупции в системе образования, и меня ненавидят люди, которые тогда зарабатывали много денег. Но я не жалею об этом, несмотря на то, что эти люди практически держат меня взаперти, пытают меня этим заключением и позорят Грузию", – заявил Саакашвили.
В своем выступлении экс-президент также коснулся вопроса предстоящих парламентских выборов, которые пройдут в Грузии осенью 2024 года, и отметил, что основанная им крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" готовится к победе. По словам Саакашвили, он приехал в Грузию и поставил под угрозу собственную жизнь ради победы.
"Мы готовимся не к почетному второму месту, мы готовимся выйти на первое место, и мы готовимся к победе", – отметил Саакашвили.
Экс-президент Грузии считает, что для победы необходимо объединение, поэтому он призвал политиков, покинувших "Нацдвижение", вернуться в политсовет. Ранее Саакашвили заявил, что он будет лично руководить и координировать работой политсовета.
"Я являюсь гарантом того, что вы будете частью самого важного решения и инициативы для того, чтобы мы могли совместного двигаться вперед. Нам многое предстоит сделать!" – подчеркнул Саакашвили.
Несколько видных членов "Нацдвижения", среди которых Эка Херхеулидзе, Акакий Минашвили и Георгий Киртадзе, ранее отказались входить в состав нового политсовета партии и поставили под вопрос его легитимацию. Дело в том, что полномочия политсовета истекали в марте. Однако новый политсовет партии избрали еще в начале февраля, а вместо электронных выборов, по словам Херхеулидзе, придумали квоты по собственному желанию.
Тогда новоизбранный председатель партии Леван Хабеишвили заявил, что решения были приняты в ускоренном порядке, чтобы партия смогла быстро продолжить функционировать и не были созданы, в том числе, бюрократические проблемы.
На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о незаконном пересечении границы и о растрате госсредств.
Более того, он уже отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Очередное судебное заседание по делу о разгоне акции протеста состоится 20 декабря.
В деле несколько эпизодов: разгон митингующих 7 ноября 2007 года, погром в телекомпании "Имеди" и завладение имуществом миллиардера Аркадия (Бадри) Патаркацишвили. Предъявленное фигурантам дела обвинение предполагает наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.
По данным следствия, 4 ноября 2007 года в здании МВД состоялось совещание, на котором присутствовали, в том числе, Адеишвили, Кезерашвили и Угулава.
На встрече глава МВД Вано Мерабишвили отдал незаконный приказ о расправе над митингующими и применении запрещенных законом средств, чтобы подавить волну протеста в стране.
Утром 7 ноября 2007 года у здания парламента в Тбилиси, где голодали оппозиционные лидеры, появились полицейские с дубинками и разогнали протестующих. Это спровоцировало новую волну протеста – количество участников акции на проспекте Руставели стало увеличиваться.
Для разгона акции была использована несоразмерная сила и запрещенное законом нелетальное оружие – спецназ расправился с омбудсменом, оппозиционерами, журналистами. Избили также участников акции, которые прятались в разных зданиях, говорится в материалах следствия.
В целях предотвращения повторного сбора протестующих с нарушением Конституции и других законов по решению президента Михаила Саакашвили личный состав Вооруженных сил Минобороны во главе с министром Давидом Кезерашвили был переброшен на территорию проспекта Руставели.
Кроме того, по заданию главы МВД Мерабишвили вооруженный спецназ безо всяких законных оснований вторгся на территорию парка Мтацминда, принадлежащего Бадри Патаркацишвили, занял ее и выгнал оттуда работников.
Воспользовавшись создавшейся ситуацией, Саакашвили решил устроить рейд в на то время оппозиционной телекомпании "Имеди" и отключить вещание.
В день разгона акции по заданию Мерабишвили и Адеишвили силы МВД и Минфина незаконно вторглись в здание "Имеди", разбили оборудование, отключили телесигнал телекомпании, а также оскорбили и избили журналистов и других работников телеканала.
После этого 19 ноября 2007 года мэр Тбилиси Гиги Угулава подписал указ о расторжении договора об аренде парка Мтацминда, который был заключен с компанией Бадри Паркацишвили ООО "Линкс", якобы по причине отказа платить арендную плату.
Кроме того, 19 февраля 2008 года по заданию Кезерашвили при непосредственном участии и воздействии высокопоставленных чиновников военной полиции Минобороны и представителя администрации президента с нарушением закона через нотариуса у доверенного лица Бадри Патаркацишвили отобрали телекомпанию "Имеди" и радио "Имеди". Вещатели оказались в руках Кезерашвили.
Также в феврале-марте 2008 года Кезерашвили обманным путем завладел принадлежащей Патаркацишвили компанией (бывшим Руставским металлургическим комбинатом), сказано в материалах следствия.
На сегодняшний день Угулава и Мерабишвили находятся на свободе под залог, а Кезерашвили и Адеишвили – в розыске.