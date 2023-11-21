https://sputnik-georgia.ru/20231121/v-gruzii-planiruyut-uvelichit-sbor-na-dobychu-peska-i-graviya-284397879.html

В Грузии планируют увеличить сбор на добычу песка и гравия

В Грузии планируют увеличить сбор на добычу песка и гравия

Основной сбор от добычи материалов получают регионы Имерети, Квемо Картли и Шида Картли 21.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Бюро парламента Грузии зарегистрировало поправки в закон "О сборах за пользование природными ресурсами", предполагающие увеличение сбора за добычу песка и гравия в стране. Согласно поправкам сбор за добычу 1 кубометра гравия с песком увеличится с 0,2 лари до 0,6 лари. По данным инициаторов проекта, депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", за последние 10 лет добыча гравия с песком в год растет на 2%, при этом добыча приносит дополнительные деньги муниципалитету. За незаконную добычу полезных ископаемых в Грузии будут наказывать жестче >>Так, по данным законодателей, в 2020 году сбор за добычу гравия с песком за год составил 4,4 миллиона лари, в 2021 – 6,3 миллиона лари, в 2022 – 4,2 миллиона лари, а за три квартала 2023 года – 2,3 миллиона лари. При этом основной сбор от добычи получают регионы Имерети, Квемо Картли и Шида Картли. Штрафы для нарушителей в секторе энергетики в Грузии планируется удвоить >>При этом депутаты полагают, что повышенный сбор поможет увеличить доходы районных бюджетов в три раза, а при растущем спросе это может иметь еще более возросший фискальный эффект. Для вступления в силу законопроект должен быть принят в трех чтениях и подписан президентом Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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