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В Грузии планируют увеличить сбор на добычу песка и гравия
В Грузии планируют увеличить сбор на добычу песка и гравия
Основной сбор от добычи материалов получают регионы Имерети, Квемо Картли и Шида Картли 21.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-21T22:51+0400
2023-11-21T22:51+0400
2023-11-21T23:07+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Бюро парламента Грузии зарегистрировало поправки в закон "О сборах за пользование природными ресурсами", предполагающие увеличение сбора за добычу песка и гравия в стране. Согласно поправкам сбор за добычу 1 кубометра гравия с песком увеличится с 0,2 лари до 0,6 лари. По данным инициаторов проекта, депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", за последние 10 лет добыча гравия с песком в год растет на 2%, при этом добыча приносит дополнительные деньги муниципалитету. За незаконную добычу полезных ископаемых в Грузии будут наказывать жестче >>Так, по данным законодателей, в 2020 году сбор за добычу гравия с песком за год составил 4,4 миллиона лари, в 2021 – 6,3 миллиона лари, в 2022 – 4,2 миллиона лари, а за три квартала 2023 года – 2,3 миллиона лари. При этом основной сбор от добычи получают регионы Имерети, Квемо Картли и Шида Картли. Штрафы для нарушителей в секторе энергетики в Грузии планируется удвоить >>При этом депутаты полагают, что повышенный сбор поможет увеличить доходы районных бюджетов в три раза, а при растущем спросе это может иметь еще более возросший фискальный эффект. Для вступления в силу законопроект должен быть принят в трех чтениях и подписан президентом Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, имерети, шида картли, месторождение
новости, грузия, экономика, имерети, шида картли, месторождение
В Грузии планируют увеличить сбор на добычу песка и гравия
22:51 21.11.2023 (обновлено: 23:07 21.11.2023)
Основной сбор от добычи материалов получают регионы Имерети, Квемо Картли и Шида Картли
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Бюро парламента Грузии зарегистрировало поправки в закон "О сборах за пользование природными ресурсами", предполагающие увеличение сбора за добычу песка и гравия в стране.
Согласно поправкам сбор за добычу 1 кубометра гравия с песком увеличится с 0,2 лари до 0,6 лари.
По данным инициаторов проекта, депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", за последние 10 лет добыча гравия с песком в год растет на 2%, при этом добыча приносит дополнительные деньги муниципалитету.
Так, по данным законодателей, в 2020 году сбор за добычу гравия с песком за год составил 4,4 миллиона лари, в 2021 – 6,3 миллиона лари, в 2022 – 4,2 миллиона лари, а за три квартала 2023 года – 2,3 миллиона лари.
При этом основной сбор от добычи получают регионы Имерети, Квемо Картли и Шида Картли.
При этом депутаты полагают, что повышенный сбор поможет увеличить доходы районных бюджетов в три раза, а при растущем спросе это может иметь еще более возросший фискальный эффект.
Для вступления в силу законопроект должен быть принят в трех чтениях и подписан президентом Грузии.