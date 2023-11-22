https://sputnik-georgia.ru/20231122/adzhariya-prinyala-uchastie-v-tashkentskoy-mezhdunarodnaya-turisticheskoy-yarmarke-284401509.html

Аджария приняла участие в Ташкентской международная туристической ярмарке

Аджария приняла участие в Ташкентской международная туристической ярмарке

В рамках выставки представители Департамента туризма и курортов Аджарии провели деловые встречи с членами крупных туристических, маркетинговых ассоциаций 22.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-22T07:32+0400

2023-11-22T07:32+0400

2023-11-22T07:32+0400

туризм

экономика

грузия

новости

аджария

узбекистан

всемирная туристская организация

батуми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/13/249243179_0:17:1280:737_1920x0_80_0_0_ce727fd27f0f92834ad251cda9779f19.jpg

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Гости Ташкентской международная туристической ярмарки - "Туризм на Шёлковом пути" ("Titf 2023") смогли ознакомиться с турвозможностями и сервисами региона Аджарии, сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов. В рамках выставки представители Департамента туризма и курортов Аджарии провели деловые встречи с членами крупных туристических, маркетинговых ассоциаций. Они также встретились с представителями министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Встречи также прошли с представителями авиалиний Узбекистана и авиакомпании Scat. На встрече обсуждался вопрос увеличения количества рейсов из Узбекистана в Батуми. Амбициозный план: Аджария планирует принять шесть миллионов туристов к 2025 году >>Прямые рейсы из Ташкента в Батуми авиакомпания Uzbekistan Airways начала в 2022 году. В этом году полеты осуществлялись с мая до октября. В 2023 году Ташкентская международная туристическая ярмарка приняла более 15 тысяч визитеров. В ней приняли участие более 300 представителей индустрии туризма из 30 стран мира. Туристический Оскар: Батумский ботанический сад признан лучшим в Европе>>В 2024 году представители Департамент курортов и туризма Аджарии планируют пригласить журналистов и туркомпаний в Грузию, после чего они займутся популяризацией туристических возможностей страны в Узбекистане. Выставка в Ташкенте проходит с 1995 года при официальной поддержке Всемирной туристской организации ООН.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

аджария

узбекистан

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

туризм, экономика, грузия, новости, аджария, узбекистан, всемирная туристская организация, батуми