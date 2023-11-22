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Аджария приняла участие в Ташкентской международная туристической ярмарке
Аджария приняла участие в Ташкентской международная туристической ярмарке
В рамках выставки представители Департамента туризма и курортов Аджарии провели деловые встречи с членами крупных туристических, маркетинговых ассоциаций 22.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-22T07:32+0400
2023-11-22T07:32+0400
2023-11-22T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Гости Ташкентской международная туристической ярмарки - "Туризм на Шёлковом пути" ("Titf 2023") смогли ознакомиться с турвозможностями и сервисами региона Аджарии, сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов. В рамках выставки представители Департамента туризма и курортов Аджарии провели деловые встречи с членами крупных туристических, маркетинговых ассоциаций. Они также встретились с представителями министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Встречи также прошли с представителями авиалиний Узбекистана и авиакомпании Scat. На встрече обсуждался вопрос увеличения количества рейсов из Узбекистана в Батуми. Амбициозный план: Аджария планирует принять шесть миллионов туристов к 2025 году >>Прямые рейсы из Ташкента в Батуми авиакомпания Uzbekistan Airways начала в 2022 году. В этом году полеты осуществлялись с мая до октября. В 2023 году Ташкентская международная туристическая ярмарка приняла более 15 тысяч визитеров. В ней приняли участие более 300 представителей индустрии туризма из 30 стран мира. Туристический Оскар: Батумский ботанический сад признан лучшим в Европе>>В 2024 году представители Департамент курортов и туризма Аджарии планируют пригласить журналистов и туркомпаний в Грузию, после чего они займутся популяризацией туристических возможностей страны в Узбекистане. Выставка в Ташкенте проходит с 1995 года при официальной поддержке Всемирной туристской организации ООН.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, экономика, грузия, новости, аджария, узбекистан, всемирная туристская организация, батуми
туризм, экономика, грузия, новости, аджария, узбекистан, всемирная туристская организация, батуми
Аджария приняла участие в Ташкентской международная туристической ярмарке
В рамках выставки представители Департамента туризма и курортов Аджарии провели деловые встречи с членами крупных туристических, маркетинговых ассоциаций
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Гости Ташкентской международная туристической ярмарки - "Туризм на Шёлковом пути" ("Titf 2023") смогли ознакомиться с турвозможностями и сервисами региона Аджарии, сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов.
В рамках выставки представители Департамента туризма и курортов Аджарии провели деловые встречи с членами крупных туристических, маркетинговых ассоциаций. Они также встретились с представителями министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
Встречи также прошли с представителями авиалиний Узбекистана и авиакомпании Scat. На встрече обсуждался вопрос увеличения количества рейсов из Узбекистана в Батуми.
Прямые рейсы из Ташкента в Батуми авиакомпания Uzbekistan Airways начала в 2022 году. В этом году полеты осуществлялись с мая до октября.
В 2023 году Ташкентская международная туристическая ярмарка приняла более 15 тысяч визитеров. В ней приняли участие более 300 представителей индустрии туризма из 30 стран мира.
В 2024 году представители Департамент курортов и туризма Аджарии планируют пригласить журналистов и туркомпаний в Грузию, после чего они займутся популяризацией туристических возможностей страны в Узбекистане.
Выставка в Ташкенте проходит с 1995 года при официальной поддержке Всемирной туристской организации ООН.