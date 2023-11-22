https://sputnik-georgia.ru/20231122/antievropeyskaya-dezinformatsiya--glava-parlamenta-gruzii-o-snizhenie-barera-k-vyboram-284407359.html
"Антиевропейская дезинформация" – глава парламента Грузии о снижении барьера к выборам
"Антиевропейская дезинформация" – глава парламента Грузии о снижении барьера к выборам
Глава парламента призвал всех прекратить распространять дезинформацию об избирательном барьере 22.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-22T13:33+0400
2023-11-22T13:33+0400
2023-11-22T14:28+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Лица, заявляющие, что Евросоюз требует снижения 5-процентного избирательного барьера в Грузии, на самом деле участвуют в антиевропейской кампании дезинформации, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В оппозиции заявляют, что большинство партий не сможет преодолеть 5-процентный проходной барьер на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года. По мнению крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ряда других партий, нижняя граница избирательного барьера должна составлять 2%. Глава грузинского законодательного органа призвал всех прекратить распространять дезинформацию об избирательном барьере. Сумбур вместо политики >>Парламентские выборы пройдут в Грузии в 2024 году. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%. Рейтинги партий Согласно социологическому исследованию, проведенному по заказу лояльного к властям телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с внушительным отрывом от остальных. На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?" 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", далее идут партии "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20 %. Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%. Посол ЕС в Грузии не видит ничего хорошего в большом количестве партий в парламенте>>Согласно опросу по заказу оппозиционного телеканала "Формула", "Грузинская мечта" набирает 37%, "Единое национальное движение /Стратегия Агмашенебели" – 21%. На третьем месте партия "Для Грузии" с 9%, далее следуют "Лело" – 5%, "Гирчи"/"Дроа" – 4%. Также по 4% набирают партии "Для народа", "Лейбористская партия", "Новый политический центр – Гирчи". У партии "Альт Инфо" – 3%, также 3% у "Силы народа", "Граждане". "Альянс патриотов" набрал 2%, а "Европейская Грузия" – 1%. Также 1% набрали и все остальные партии. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. Еврокомиссия 8 ноября обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, украина, молдова, тбилиси, шалва папуашвили, единое национальное движение, лейбористская партия
"Антиевропейская дезинформация" – глава парламента Грузии о снижении барьера к выборам
13:33 22.11.2023 (обновлено: 14:28 22.11.2023)
Глава парламента призвал всех прекратить распространять дезинформацию об избирательном барьере
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Лица, заявляющие, что Евросоюз требует снижения 5-процентного избирательного барьера в Грузии, на самом деле участвуют в антиевропейской кампании дезинформации, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В оппозиции заявляют, что большинство партий не сможет преодолеть 5-процентный проходной барьер на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года. По мнению крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ряда других партий, нижняя граница избирательного барьера должна составлять 2%.
"ЕС заявляет, что 5% – это адекватно. Разговор о снижении барьера в конечном итоге – это проблема манипуляции, в том числе это является антиевропейской дезинформацией, когда представляют так, как будто ЕС требует снижения барьера в Грузии. Это антиевропейская дезинформация", – заявил Папуашвили журналистам.
Глава грузинского законодательного органа призвал всех прекратить распространять дезинформацию об избирательном барьере.
Парламентские выборы пройдут в Грузии в 2024 году. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%.
Согласно социологическому исследованию, проведенному по заказу лояльного к властям телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с внушительным отрывом от остальных. На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?" 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", далее идут партии "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20 %.
Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%.
Согласно опросу по заказу оппозиционного телеканала "Формула", "Грузинская мечта" набирает 37%, "Единое национальное движение /Стратегия Агмашенебели" – 21%. На третьем месте партия "Для Грузии" с 9%, далее следуют "Лело" – 5%, "Гирчи"/"Дроа" – 4%.
Также по 4% набирают партии "Для народа", "Лейбористская партия", "Новый политический центр – Гирчи".
У партии "Альт Инфо" – 3%, также 3% у "Силы народа", "Граждане". "Альянс патриотов" набрал 2%, а "Европейская Грузия" – 1%. Также 1% набрали и все остальные партии.
Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.
Еврокомиссия 8 ноября обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое.