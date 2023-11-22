Пробит самый длинный тоннель Грузии
16:45 22.11.2023 (обновлено: 16:58 22.11.2023)
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Пробит новый тоннель на участке Чумателети-Хеви через перевал Рикоти
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Тоннель является частью международной автомагистрали Восток-Запад
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Самый длинный в Грузии тоннель длиной в 1,8 тысячи метров пробит на участке Чумателети-Хеви через Рикотский перевал, который является частью международной автомагистрали Восток-Запад, сообщили в пресс-службе министерства регионального развития и инфраструктуры.
Дорога через Рикоти соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути.
"Большая часть облицовочных работ нового тоннеля выполнена, будет обустроено покрытие, завершен монтаж инженерных и электрических сетей, после чего тоннель откроется для движения транспорта", - заявил глава Мининфраструктуры Ираклий Карселадзе.
По его словам, новый тоннель важен, так как после открытия в нем автомобильного движения, соответствующие работы начнутся в уже существующем тоннеле.
Кроме того, движение транспорта на этом участке переведено на новую дорогу длиной 2,4 км. На старом участке дороги строительные работы, предусмотренные проектом, продолжатся.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Пробит новый тоннель на участке Чумателети-Хеви через перевал Рикоти
Пробит новый тоннель на участке Чумателети-Хеви через перевал Рикоти
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
По словам министра, интенсивные работы, предусмотренные проектом, ведутся на 33 склонах участка Чумателети-Хеви. Также в начале 2023 года на 149-м километре стартовали тендерные процедуры по стабилизации потенциально оползневой зоны, выявленной в результате мониторинга.
"На 149-м километре в начале года в результате мониторинга был обнаружен потенциальный очаг оползня в 200 метрах от старой дороги, в связи с чем были приняты соответствующие меры и установлен особый режим. Принимаются меры по отмене специального режима на Рикоти и для грузовых автомобилей в ближайшее время", - сказал Карселадзе.
По информации ведомства, к этому времени из 51 тоннеля, предусмотренного проектом новой магистральной дороги Рикоти, уже пробито 50 тоннелей, а из запланированных 97 мостов уже построено 83.
А также уже открыто движение на 27-километровом 4-полосном участке магистральной дороги Рикоти от села Хеви до поселка Шорапани. Участок Хеви-Шорапни включает в себя 65 мостов и 38 тоннелей, что уже сократило расстояние в пути на восемь км, а время в пути - на 25 минут. Активно ведутся строительные работы на всех оставшихся мостах и тоннелях.
Строительство участка Чумателети-Хеви ведется в рамках кредитного соглашения, подписанного с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Всемирным банком (ВБ).
В целом, для автомобильного движения уже открыто более 60% (261 км) трассы Восток-Запад. Строительные работы продолжаются на 81 км автомагистрали.
Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви – 11,6 км, Хеви-Убиса – 12,2 км, Убиса-Шорапани – 13 км и Шорапани-Аргвета – 14,7 км.
После завершения строительства всех участков дороги на трассе Восток-Запад, от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми.
Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.