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https://sputnik-georgia.ru/20231122/probit-samyy-dlinnyy-tonnel-gruzii-284411035.html
Пробит самый длинный тоннель Грузии
Пробит самый длинный тоннель Грузии
Тоннель является частью международной автомагистрали Восток-Запад 22.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-22T16:45+0400
2023-11-22T16:58+0400
грузия
новости
экономика
рикотский перевал
ираклий карселадзе
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Самый длинный в Грузии тоннель длиной в 1,8 тысячи метров пробит на участке Чумателети-Хеви через Рикотский перевал, который является частью международной автомагистрали Восток-Запад, сообщили в пресс-службе министерства регионального развития и инфраструктуры. Дорога через Рикоти соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. По его словам, новый тоннель важен, так как после открытия в нем автомобильного движения, соответствующие работы начнутся в уже существующем тоннеле. Самый сложный участок – министр рассказал о дороге, связывающей запад и восток Грузии&gt;&gt;Кроме того, движение транспорта на этом участке переведено на новую дорогу длиной 2,4 км. На старом участке дороги строительные работы, предусмотренные проектом, продолжатся. По словам министра, интенсивные работы, предусмотренные проектом, ведутся на 33 склонах участка Чумателети-Хеви. Также в начале 2023 года на 149-м километре стартовали тендерные процедуры по стабилизации потенциально оползневой зоны, выявленной в результате мониторинга. По информации ведомства, к этому времени из 51 тоннеля, предусмотренного проектом новой магистральной дороги Рикоти, уже пробито 50 тоннелей, а из запланированных 97 мостов уже построено 83. А также уже открыто движение на 27-километровом 4-полосном участке магистральной дороги Рикоти от села Хеви до поселка Шорапани. Участок Хеви-Шорапни включает в себя 65 мостов и 38 тоннелей, что уже сократило расстояние в пути на восемь км, а время в пути - на 25 минут. Активно ведутся строительные работы на всех оставшихся мостах и тоннелях. Строительство участка Чумателети-Хеви ведется в рамках кредитного соглашения, подписанного с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Всемирным банком (ВБ). Доехать из Тбилиси в Батуми можно будет быстрее – открыт новый участок автобана&gt;&gt;В целом, для автомобильного движения уже открыто более 60% (261 км) трассы Восток-Запад. Строительные работы продолжаются на 81 км автомагистрали. Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви – 11,6 км, Хеви-Убиса – 12,2 км, Убиса-Шорапани – 13 км и Шорапани-Аргвета – 14,7 км. После завершения строительства всех участков дороги на трассе Восток-Запад, от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, рикотский перевал, ираклий карселадзе
грузия, новости, экономика, рикотский перевал, ираклий карселадзе

Пробит самый длинный тоннель Грузии

16:45 22.11.2023 (обновлено: 16:58 22.11.2023)
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Пробит новый тоннель на участке Чумателети-Хеви через перевал Рикоти
Пробит новый тоннель на участке Чумателети-Хеви через перевал Рикоти - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2023
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
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Тоннель является частью международной автомагистрали Восток-Запад
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Самый длинный в Грузии тоннель длиной в 1,8 тысячи метров пробит на участке Чумателети-Хеви через Рикотский перевал, который является частью международной автомагистрали Восток-Запад, сообщили в пресс-службе министерства регионального развития и инфраструктуры.
Дорога через Рикоти соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути.

"Большая часть облицовочных работ нового тоннеля выполнена, будет обустроено покрытие, завершен монтаж инженерных и электрических сетей, после чего тоннель откроется для движения транспорта", - заявил глава Мининфраструктуры Ираклий Карселадзе.

По его словам, новый тоннель важен, так как после открытия в нем автомобильного движения, соответствующие работы начнутся в уже существующем тоннеле.
Самый сложный участок – министр рассказал о дороге, связывающей запад и восток Грузии>>
Кроме того, движение транспорта на этом участке переведено на новую дорогу длиной 2,4 км. На старом участке дороги строительные работы, предусмотренные проектом, продолжатся.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Пробит новый тоннель на участке Чумателети-Хеви через перевал Рикоти
Пробит новый тоннель на участке Чумателети-Хеви через перевал Рикоти - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2023
Пробит новый тоннель на участке Чумателети-Хеви через перевал Рикоти
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
По словам министра, интенсивные работы, предусмотренные проектом, ведутся на 33 склонах участка Чумателети-Хеви. Также в начале 2023 года на 149-м километре стартовали тендерные процедуры по стабилизации потенциально оползневой зоны, выявленной в результате мониторинга.
"На 149-м километре в начале года в результате мониторинга был обнаружен потенциальный очаг оползня в 200 метрах от старой дороги, в связи с чем были приняты соответствующие меры и установлен особый режим. Принимаются меры по отмене специального режима на Рикоти и для грузовых автомобилей в ближайшее время", - сказал Карселадзе.
По информации ведомства, к этому времени из 51 тоннеля, предусмотренного проектом новой магистральной дороги Рикоти, уже пробито 50 тоннелей, а из запланированных 97 мостов уже построено 83.
А также уже открыто движение на 27-километровом 4-полосном участке магистральной дороги Рикоти от села Хеви до поселка Шорапани. Участок Хеви-Шорапни включает в себя 65 мостов и 38 тоннелей, что уже сократило расстояние в пути на восемь км, а время в пути - на 25 минут. Активно ведутся строительные работы на всех оставшихся мостах и тоннелях.
Строительство участка Чумателети-Хеви ведется в рамках кредитного соглашения, подписанного с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Всемирным банком (ВБ).
Доехать из Тбилиси в Батуми можно будет быстрее – открыт новый участок автобана>>
В целом, для автомобильного движения уже открыто более 60% (261 км) трассы Восток-Запад. Строительные работы продолжаются на 81 км автомагистрали.
Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви – 11,6 км, Хеви-Убиса – 12,2 км, Убиса-Шорапани – 13 км и Шорапани-Аргвета – 14,7 км.
После завершения строительства всех участков дороги на трассе Восток-Запад, от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми.
Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.
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