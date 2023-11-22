https://sputnik-georgia.ru/20231122/saakashvili-sozdal-by-novuyu-partiyu-bud-on-na-svobode--chlen-natsdvizheniya-284410279.html

Саакашвили создал бы новую партию, будь он на свободе – член "Нацдвижения"

Саакашвили создал бы новую партию, будь он на свободе – член "Нацдвижения"

О конфликте в крупнейшей оппозиционной партии заговорили еще в 2021 году 22.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-22T15:30+0400

2023-11-22T15:30+0400

2023-11-22T16:44+0400

политика

новости

грузия

ника мелия

михаил саакашвили

леван хабеишвили

единое национальное движение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/07/274667646_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4e3b8e937d3f4695be8eed227787fc93.jpg

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Основатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", осужденный экс-президент Михаил Саакашвили создал бы новую партию, если бы был на свободе и знал настроения в обществе, заявил член "Нацдвижения" Бачо Долидзе. Саакашвили ранее предложил членам и сторонникам "Нацдвижения" до 23 ноября совместно составить манифест к 20-й годовщине "Революции роз", а затем подписать его. По его словам, манифест должен содержать соглашение о единстве партии. "Если кто-то не захочет подписывать это соглашение, он автоматически поставит себя вне партии и ему придется пойти другим путем", – отметил Саакашвили. По его словам, манифест должен стать демонстрацией "единства и способности к обновлению". О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Что будет с "Нацдвижением"? Лидер партии анонсировал новшества к 23 ноября>>Хабеишвили ранее заявил, что у Мелия есть время принять решение до 23 ноября. В этот день партия должна обнародовать манифест, созданный по инициативе Саакашвили. По словам Хабеишвили, тот, кто не подпишет манифест и кто не заинтересован в единстве в ЕНД, получит должный ответ. Ранее Хабеишвили также заявил, что Мелия больше не представляет "Нацдвижение", и пригрозил исключить его из рядов партии. Что касается самого Мелия, то уже известно, что он не собирается подписать манифест. Раскол в "Нацдвижении" Ранее Мелия заявил, что "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии". Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии. "Национальное движение" продолжит распадаться на части – депутат>>После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили. На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, ника мелия, михаил саакашвили, леван хабеишвили, единое национальное движение