https://sputnik-georgia.ru/20231122/saakashvili-sozdal-by-novuyu-partiyu-bud-on-na-svobode--chlen-natsdvizheniya-284410279.html
Саакашвили создал бы новую партию, будь он на свободе – член "Нацдвижения"
Саакашвили создал бы новую партию, будь он на свободе – член "Нацдвижения"
О конфликте в крупнейшей оппозиционной партии заговорили еще в 2021 году 22.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-22T15:30+0400
2023-11-22T15:30+0400
2023-11-22T16:44+0400
политика
новости
грузия
ника мелия
михаил саакашвили
леван хабеишвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Основатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", осужденный экс-президент Михаил Саакашвили создал бы новую партию, если бы был на свободе и знал настроения в обществе, заявил член "Нацдвижения" Бачо Долидзе. Саакашвили ранее предложил членам и сторонникам "Нацдвижения" до 23 ноября совместно составить манифест к 20-й годовщине "Революции роз", а затем подписать его. По его словам, манифест должен содержать соглашение о единстве партии. "Если кто-то не захочет подписывать это соглашение, он автоматически поставит себя вне партии и ему придется пойти другим путем", – отметил Саакашвили. По его словам, манифест должен стать демонстрацией "единства и способности к обновлению". О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Что будет с "Нацдвижением"? Лидер партии анонсировал новшества к 23 ноября>>Хабеишвили ранее заявил, что у Мелия есть время принять решение до 23 ноября. В этот день партия должна обнародовать манифест, созданный по инициативе Саакашвили. По словам Хабеишвили, тот, кто не подпишет манифест и кто не заинтересован в единстве в ЕНД, получит должный ответ. Ранее Хабеишвили также заявил, что Мелия больше не представляет "Нацдвижение", и пригрозил исключить его из рядов партии. Что касается самого Мелия, то уже известно, что он не собирается подписать манифест. Раскол в "Нацдвижении" Ранее Мелия заявил, что "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии". Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии. "Национальное движение" продолжит распадаться на части – депутат>>После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили. На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, ника мелия, михаил саакашвили, леван хабеишвили, единое национальное движение
политика, новости, грузия, ника мелия, михаил саакашвили, леван хабеишвили, единое национальное движение
Саакашвили создал бы новую партию, будь он на свободе – член "Нацдвижения"
15:30 22.11.2023 (обновлено: 16:44 22.11.2023)
О конфликте в крупнейшей оппозиционной партии заговорили еще в 2021 году
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Основатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", осужденный экс-президент Михаил Саакашвили создал бы новую партию, если бы был на свободе и знал настроения в обществе, заявил член "Нацдвижения" Бачо Долидзе.
Саакашвили ранее предложил членам и сторонникам "Нацдвижения" до 23 ноября совместно составить манифест к 20-й годовщине "Революции роз", а затем подписать его. По его словам, манифест должен содержать соглашение о единстве партии. "Если кто-то не захочет подписывать это соглашение, он автоматически поставит себя вне партии и ему придется пойти другим путем", – отметил Саакашвили. По его словам, манифест должен стать демонстрацией "единства и способности к обновлению".
"Мы не знаем содержания: что будет написано, как будет написано... А наши друзья говорят нам подпишите его и так, и скажите, но что они пишут, никто не знает. Я-то подпишу, но подпишут ли это они сами? Если бы Михаил Саакашвили сегодня был на свободе и знал, каковы настроения в обществе, я уверен, он сам бы создал новую партию", – заявил Долидзе.
О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.
Хабеишвили ранее заявил, что у Мелия есть время принять решение до 23 ноября. В этот день партия должна обнародовать манифест, созданный по инициативе Саакашвили. По словам Хабеишвили, тот, кто не подпишет манифест и кто не заинтересован в единстве в ЕНД, получит должный ответ. Ранее Хабеишвили также заявил, что Мелия больше не представляет "Нацдвижение", и пригрозил исключить его из рядов партии.
Что касается самого Мелия, то уже известно, что он не собирается подписать манифест.
Ранее Мелия заявил, что "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии".
Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии.
После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов.
Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили.
На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.