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Экспорт грузинского фундука и грецких орехов сократился – новые данные

Экспорт грузинского фундука и грецких орехов сократился – новые данные

Основным рынком сбыта фундука и орехов стали страны Евросоюза 23.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-23T15:30+0400

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Экспорт фундука и грецких орехов из Грузии в январе-октябре 2023 года составил 66,3 миллиона долларов, что примерно на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает медиаплатформа BMG со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии "Сакстат". Фундук является одной из важных экспортных культур для Грузии – более 70% экспортируется в страны Евросоюза.По статистике, в январе-октябре текущего года основным рынком сбыта фундука и орехов стали страны Евросоюза. Кроме того, в список стран-экспортеров входят Армения, Россия, Казахстан, Украина, Саудовская Аравия, Белоруссия, Аргентина, Марокко и др.Вызовы отраслиОбъемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов в 2017 году. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат.Так, в 2021 году доходы, полученные в результате экспорта фундука, составили более 115 миллионов долларов.Как ранее заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия, в 2022 году из-за различных факторов, в том числе климатических условий, не удалось позаботиться об урожае, и он был скудным.Почему в Грузии ухудшилось качество фундука? – ответ главы Ассоциации>>Для того чтобы помочь фермерам, в ноябре 2022 года стартовала государственная программа содействия производству фундука. По словам Шамугия, целевая программа разработана на основе европейской практики.По решению правительства все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари (184,5 доллар) на 1 гектар.Для получения финансовой помощи фундуководы должны были зарегистрировать свои плантации лесных орехов сначала с 7 ноября 2022 года по 31 января 2023 года, позже срок продлили по 17 февраля включительно.По словам Шамугия, важно применять соответствующие препараты, чтобы фермер мог получить более качественный урожай.Цена зависит от качества – глава Минсельхоза Грузии о проблемах фундуководства>>В рамках программы Минсельхоз составляет кадастр фундука, куда собирается информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также данные о сортах фундука, что позволяет ведомству проводить анализ и принимать соответствующие меры для поддержки отрасли.Что касается мраморных клопов, которые являются головной болью фермеров, правительство разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий.Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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