https://sputnik-georgia.ru/20230907/pochemu-v-gruzii-ukhudshilos-kachestvo-funduka--otvet-glavy-assotsiatsii-282014000.html

Почему в Грузии ухудшилось качество фундука? – ответ главы Ассоциации

Почему в Грузии ухудшилось качество фундука? – ответ главы Ассоциации

Многие фермеры, несмотря на помощь государства, не обрабатывают свой урожай соответствующим образом 07.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-07T11:05+0400

2023-09-07T11:05+0400

2023-09-07T11:11+0400

экономика

грузия

новости

отар шамугия

ассоциация производителей фундука

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Первая партия фундука, вышедшая на рынок для реализации, очень низкого качества и принадлежит фермерам, которые в свое время не обработали свои сады необходимыми препаратами, заявил председатель исполнительного совета Ассоциации производителей фундука Грузии Мераб Читанава "Бизнес-партнеру". Невысокая стоимость фундука стала поводом для критики властей со стороны некоторых представителей оппозиции. Власти пояснили, что цена на фундук в Грузии будет расти вместе с повышением качества, в настоящее время на рынок доставляется преждевременно собранный урожай, что сказывается на его качестве и цене. Глава Ассоциации назвал среди причин низкого качества продукции изменение природных условий и увеличение количества осадков, что, по его словам, влияет на качество продукции. По данным Ассоциации производителей фундука, сбор 70% урожая фундука в Западной Грузии уже завершен. Процесс продлится до 15 сентября. Как заявил Читанава, в некоторых регионах страны количественный показатель урожая увеличился на 15-20%, но качество низкое. Цена зависит от качества – глава Минсельхоза Грузии о проблемах фундуководства>>По его словам, ассоциация оказывает все большую поддержку отрасли. Министерство сельского хозяйства подключилось к программе поддержки, и наряду с другими направлениями ведется работа и по повышению знаний фермеров, хотя результат на самом деле обратный, отметил он.По словам Читанава, один килограмм фундука премиум класса продается за 16 лари. Фундук первого качества стоит в среднем 12 лари, а низкого качества – 3-4 лари.Фундук является одной из важных экспортных культур для Грузии – более 70% экспортируется в страны Евросоюза. Вызовы отрасли Объемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов в 2017 году. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат. Так, в 2021 году доходы, полученные в результате экспорта фундука, составили более 115 миллионов долларов. Как ранее заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия, в 2022 году из-за различных факторов, в том числе климатических условий, не удалось позаботиться об урожае, и он был скудным. Для того чтобы помочь фермерам, в ноябре 2022 года стартовала государственная программа содействия производству фундука. По словам Шамугия, целевая программа разработана на основе европейской практики. Глава Минсельхоза Грузии: важно, чтобы рынок сбыта фундука был разнообразным>>По решению правительства все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари (более 190 долларов) на 1 гектар. Для получения финансовой помощи фундуководы должны были зарегистрировать свои плантации лесных орехов сначала с 7 ноября 2022 года по 31 января 2023 года, позже срок продлили по 17 февраля включительно. По словам Шамугия, важно применять соответствующие препараты, чтобы фермер мог получить более качественный урожай. В рамках программы Минсельхоз составляет кадастр фундука, куда собирается информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также данные о сортах фундука, что позволяет ведомству проводить анализ и принимать соответствующие меры для поддержки отрасли. Почему цена на фундук в Гурии не превышает 2 лари за кг – протест оппозиции и ответ власти>>Что касается мраморных клопов, которые являются головной болью фермеров, правительство разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий. Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, отар шамугия , ассоциация производителей фундука, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии