https://sputnik-georgia.ru/20231123/girchi-nikogda-ne-obedinitsya-s-natsdvizheniem--khvichiya-284459424.html

"Гирчи" никогда не объединится с "Нацдвижением" – Хвичия

"Гирчи" никогда не объединится с "Нацдвижением" – Хвичия

Тема объединения оппозиционных партий стала актуальной в преддверии парламентских выборов 2024 года 23.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-23T19:05+0400

2023-11-23T19:05+0400

2023-11-23T19:05+0400

политика

грузия

новости

михаил саакашвили

яго хвичия

единое национальное движение

партия "гирчи"

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. "Гирчи" никогда не объединится с крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение", так как для партии нет необходимости присоединяться к кому-либо для преодоления 5-процентного барьера на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года, заявил один из лидеров партии, депутат Яго Хвичия. На странице экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в социальной сети появилось сообщение, что после его заявления о необходимости упразднения Нацбанка и перехода экономики на евро, оказалось, что того же хочет партия "Гирчи" Яго Хвичия. Саакашвили заявил, что это является основанием для объединения. По словам депутата, политический спектр Грузии должен научиться сотрудничать по конкретным вопросам, так как идеологического единства невозможно добиться за день после письма кого-либо. Глава парламента Грузии посоветовал оппозиции подготовиться к выборам по нынешним правилам>>"Хорошо, что Михаил Саакашвили выступил с инициативой сотрудничества по конкретным вопросам. Таков Нацбанк и амнистия. Если это продолжится и будет носить интенсивный характер, то это покажет тенденции, иначе, вы ведь слышали, одна ласточка и щебетание соловья не смогут принести весну", – сказал Хвичия. Парламентские выборы и 5-процентный проходной барьер Парламентские выборы пройдут в Грузии в 2024 году. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%. В оппозиции заявляют, что большинство партий не сможет преодолеть 5-процентный проходной барьер на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года. По мнению крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ряда других партий, нижняя граница избирательного барьера должна составлять 2%. Саакашвили создал бы новую партию, будь он на свободе – член "Нацдвижения">>Согласно социологическому исследованию, проведенному по заказу лояльного к властям телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с внушительным отрывом от остальных. На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?" 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", далее идут партии "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20 %. Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%. Согласно опросу по заказу оппозиционного телеканала "Формула", "Грузинская мечта" набирает 37%, "Единое национальное движение /Стратегия Агмашенебели" – 21%. На третьем месте партия "Для Грузии" с 9%, далее следуют "Лело" – 5%, "Гирчи"/"Дроа" – 4%. Также по 4% набирают партии "Для народа", "Лейбористская партия", "Новый политический центр – Гирчи". У партии "Альт Инфо" – 3%, также 3% у "Силы народа", "Граждане". "Альянс патриотов" набрал 2%, а "Европейская Грузия" – 1%. Также 1% набрали и все остальные партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, яго хвичия, единое национальное движение, партия "гирчи", парламентские выборы в грузии 2024