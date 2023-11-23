https://sputnik-georgia.ru/20231123/natsdvizhenie-lisheno-politicheskoy-morali--v-gruzinskoy-mechte-otsenili-revolyutsiyu-roz-284435568.html
"Нацдвижение" лишено политической морали – депутат о праздновании "революции роз"
"Нацдвижение" лишено политической морали – депутат о праздновании "революции роз"
Депутат также назвал празднование 20-й годовщины "революции роз" аморальным 23.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-23T15:01+0400
2023-11-23T15:01+0400
2023-11-23T15:57+0400
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михаил саакашвили
зураб жвания
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
эдуард шеварднадзе
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Бывшая правящая партия "Единое национальное движение", которая пришла к власти в результате "революции роз", – это политическая сила, которая лишена не только политической, но и всякой морали, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Ровно 20 лет назад, 23 ноября 2003 года, массовые акции оппозиции, во главе которых стояли Михаил Саакашвили, Зураб Жвания и Нино Бурджанадзе, привели к отставке на то время президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. Спустя несколько месяцев президентом Грузии стал Саакашвили. Депутат также считает празднование 20-й годовщины "революции роз" неоправданным с моральной точки зрения. "Пусть люди, которые собираются праздновать это, прежде всего спросят себя, насколько они имеют моральное право отмечать эту дату, хотя бы с учетом того, насколько до праздника, например, семье Гиргвлиани", – заявил депутат. Саакашвили, который возглавлял страну 10 лет, тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. "Политическая" перестройка Руставели, или Страсти вокруг главного проспекта Тбилиси>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение" была у власти до осени 2012 года. В тот год парламентские выборы выиграла оппозиционная коалиция "Грузинская мечта" и она же сформировала правительство. Позже коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала ведущая партия из коалиции - "Грузинская мечта - демократическая Грузия", основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили. История "революции роз" Основным мотивом, который привел к "революции роз", была фальсификация парламентских выборов 2 ноября 2003 года. Начались многотысячные акции протеста, которые продолжались с начала ноября. Выступления оппозиции достигли своего пика 22 ноября, в первый день заседания нового грузинского парламента, легитимность которого была поставлена под сомнение. В тот же день оппозиционеры во главе с Саакашвили с розами в руках (откуда и пошло название революции) захватили здание парламента, прервали выступавшего с речью Эдуарда Шеварднадзе и вынудили его покинуть зал в сопровождении телохранителей. "Нацдвижение" нельзя пускать во власть – вице-премьер о заявлении дяди Саакашвили >>Затем Шеварднадзе ввел в стране чрезвычайное положение и призвал на помощь войска и полицию в районе своей резиденции в Тбилиси. Однако даже элитные подразделения полиции отказались поддержать его. Вечером 23 ноября в день Святого Георгия в Грузии Шеварднадзе провел переговоры с оппозиционными лидерами Саакашвили, Зурабом Жвания и Нино Бурджанадзе, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию на встрече, устроенной при участии российского министра иностранных дел Игоря Иванова. После встречи Шеварднадзе объявил о своей отставке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, украина, михаил саакашвили, зураб жвания, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, эдуард шеварднадзе
политика, грузия, новости, тбилиси, украина, михаил саакашвили, зураб жвания, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, эдуард шеварднадзе
"Нацдвижение" лишено политической морали – депутат о праздновании "революции роз"
15:01 23.11.2023 (обновлено: 15:57 23.11.2023)
Депутат также назвал празднование 20-й годовщины "революции роз" аморальным
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Бывшая правящая партия "Единое национальное движение", которая пришла к власти в результате "революции роз", – это политическая сила, которая лишена не только политической, но и всякой морали, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.
Ровно 20 лет назад, 23 ноября 2003 года, массовые акции оппозиции, во главе которых стояли Михаил Саакашвили, Зураб Жвания и Нино Бурджанадзе, привели к отставке на то время президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. Спустя несколько месяцев президентом Грузии стал Саакашвили.
"После 2012 года мы не раз видели крокодиловые слезы от лидеров "Нацдвижения", которые заявляли, что якобы признают и переживают проблемы, созданные их собственным правлением. Это политическая сила, которая лишена не только политической, но и всякой морали", – заявил Сарджвеладзе.
Депутат также считает празднование 20-й годовщины "революции роз" неоправданным с моральной точки зрения.
"Пусть люди, которые собираются праздновать это, прежде всего спросят себя, насколько они имеют моральное право отмечать эту дату, хотя бы с учетом того, насколько до праздника, например, семье Гиргвлиани", – заявил депутат.
Саакашвили, который возглавлял страну 10 лет, тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение" была у власти до осени 2012 года. В тот год парламентские выборы выиграла оппозиционная коалиция "Грузинская мечта" и она же сформировала правительство. Позже коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала ведущая партия из коалиции - "Грузинская мечта - демократическая Грузия", основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили.
Основным мотивом, который привел к "революции роз", была фальсификация парламентских выборов 2 ноября 2003 года. Начались многотысячные акции протеста, которые продолжались с начала ноября. Выступления оппозиции достигли своего пика 22 ноября, в первый день заседания нового грузинского парламента, легитимность которого была поставлена под сомнение.
В тот же день оппозиционеры во главе с Саакашвили с розами в руках (откуда и пошло название революции) захватили здание парламента, прервали выступавшего с речью Эдуарда Шеварднадзе и вынудили его покинуть зал в сопровождении телохранителей.
Затем Шеварднадзе ввел в стране чрезвычайное положение и призвал на помощь войска и полицию в районе своей резиденции в Тбилиси. Однако даже элитные подразделения полиции отказались поддержать его.
Вечером 23 ноября в день Святого Георгия в Грузии Шеварднадзе провел переговоры с оппозиционными лидерами Саакашвили, Зурабом Жвания и Нино Бурджанадзе, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию на встрече, устроенной при участии российского министра иностранных дел Игоря Иванова. После встречи Шеварднадзе объявил о своей отставке.