https://sputnik-georgia.ru/20231123/natsdvizhenie-lisheno-politicheskoy-morali--v-gruzinskoy-mechte-otsenili-revolyutsiyu-roz-284435568.html

"Нацдвижение" лишено политической морали – депутат о праздновании "революции роз"

"Нацдвижение" лишено политической морали – депутат о праздновании "революции роз"

Депутат также назвал празднование 20-й годовщины "революции роз" аморальным 23.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-23T15:01+0400

2023-11-23T15:01+0400

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единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

эдуард шеварднадзе

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Бывшая правящая партия "Единое национальное движение", которая пришла к власти в результате "революции роз", – это политическая сила, которая лишена не только политической, но и всякой морали, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Ровно 20 лет назад, 23 ноября 2003 года, массовые акции оппозиции, во главе которых стояли Михаил Саакашвили, Зураб Жвания и Нино Бурджанадзе, привели к отставке на то время президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. Спустя несколько месяцев президентом Грузии стал Саакашвили. Депутат также считает празднование 20-й годовщины "революции роз" неоправданным с моральной точки зрения. "Пусть люди, которые собираются праздновать это, прежде всего спросят себя, насколько они имеют моральное право отмечать эту дату, хотя бы с учетом того, насколько до праздника, например, семье Гиргвлиани", – заявил депутат. Саакашвили, который возглавлял страну 10 лет, тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. "Политическая" перестройка Руставели, или Страсти вокруг главного проспекта Тбилиси>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение" была у власти до осени 2012 года. В тот год парламентские выборы выиграла оппозиционная коалиция "Грузинская мечта" и она же сформировала правительство. Позже коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала ведущая партия из коалиции - "Грузинская мечта - демократическая Грузия", основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили. История "революции роз" Основным мотивом, который привел к "революции роз", была фальсификация парламентских выборов 2 ноября 2003 года. Начались многотысячные акции протеста, которые продолжались с начала ноября. Выступления оппозиции достигли своего пика 22 ноября, в первый день заседания нового грузинского парламента, легитимность которого была поставлена под сомнение. В тот же день оппозиционеры во главе с Саакашвили с розами в руках (откуда и пошло название революции) захватили здание парламента, прервали выступавшего с речью Эдуарда Шеварднадзе и вынудили его покинуть зал в сопровождении телохранителей. "Нацдвижение" нельзя пускать во власть – вице-премьер о заявлении дяди Саакашвили >>Затем Шеварднадзе ввел в стране чрезвычайное положение и призвал на помощь войска и полицию в районе своей резиденции в Тбилиси. Однако даже элитные подразделения полиции отказались поддержать его. Вечером 23 ноября в день Святого Георгия в Грузии Шеварднадзе провел переговоры с оппозиционными лидерами Саакашвили, Зурабом Жвания и Нино Бурджанадзе, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию на встрече, устроенной при участии российского министра иностранных дел Игоря Иванова. После встречи Шеварднадзе объявил о своей отставке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, украина, михаил саакашвили, зураб жвания, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, эдуард шеварднадзе