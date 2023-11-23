https://sputnik-georgia.ru/20231123/natsionalnoe-dvizhenie-zhivet-v-fantaziyakh--deputat-284433336.html

"Национальное движение" живет в фантазиях – депутат

"Национальное движение" живет в фантазиях – депутат

Поддержка этой партии на самом деле гораздо ниже, чем показали рейтинги, убежден политик 23.11.2023, Sputnik Грузия

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единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" пребывает в больших иллюзиях и далека от реальности, а внутренний конфликт в партии становится все более очевидным, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили. О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. По словам депутата, есть мнение, что, когда избиратели придут к урне для голосования во время парламентских выбором осенью 2024 года, рейтинг этой партии может быть намного ниже, чем показали результаты исследования общественного мнения. Согласно социологическому исследованию, проведенному по заказу лояльного к властям телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с внушительным отрывом от остальных. На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?" 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", далее идут партии "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20 %. "Политическая" перестройка Руставели, или Страсти вокруг главного проспекта Тбилиси>>Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%. Согласно опросу по заказу оппозиционного телеканала "Формула", "Грузинская мечта" набирает 37%, "Единое национальное движение /Стратегия Агмашенебели" – 21%. На третьем месте партия "Для Грузии" с 9%, далее следуют "Лело" – 5%, "Гирчи"/"Дроа" – 4%. Также по 4% набирают партии "Для народа", "Лейбористская партия", "Новый политический центр – Гирчи". У партии "Альт Инфо" – 3%, также 3% у "Силы народа", "Граждане". "Альянс патриотов" набрал 2%, а "Европейская Грузия" – 1%. Также 1% набрали и все остальные партии. Парламентские выборы пройдут в Грузии в 2024 году. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%. Раскол в "Нацдвижении" Ранее Мелия заявил, что "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии". Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии. "Нацдвижение" нельзя пускать во власть – вице-премьер о заявлении дяди Саакашвили >>После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили. На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, ника мелия, михаил саакашвили, леван хабеишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия