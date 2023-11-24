https://sputnik-georgia.ru/20231124/garibashvili-vstretilsya-s-alievym--chto-obsudili-lidery-gruzii-i-azerbaydzhana-284478599.html

Гарибашвили встретился с Алиевым – что обсудили лидеры Грузии и Азербайджана

Гарибашвили встретился с Алиевым – что обсудили лидеры Грузии и Азербайджана

Было отмечено, что в будущем железная дорога Баку-Тбилиси-Карс станет частью железнодорожного коридора Европа-Кавказ-Азия 24.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-24T14:44+0400

2023-11-24T14:44+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Вопросы стратегического сотрудничества и важные совместные проекты обсудили на встрече с Баку премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев, говорится в сообщении на сайте администрации правительства. Алиев принял Гарибашвили в правительственной резиденции "Гянджлик". Стороны обсудили вопросы стратегического сотрудничества между странами – торгово-экономическое, энергетическое, транспортное, логистическое. А также важные проекты между Грузией и Азербайджаном – перспективы развития Среднего коридора, что означает модернизацию железной дороги, расширение, строительство и развитие портов и дорог; строительство скоростной автомагистрали Восток-Запад и проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, который, по словам главы правительства, еще больше укрепит транспортный потенциал двух стран. Было отмечено, что в будущем железная дорога Баку-Тбилиси-Карс станет частью железнодорожного коридора Европа-Кавказ-Азия. Премьер-министр Грузии отправился в Баку>>Особое внимание было уделено разработке крупномасштабного проекта − Черноморского подводного кабеля.Гарибашвили отправился в Баку для участия в экономическом форуме "Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии" (СПЕКА) в качестве почетного гостя по личному приглашению президента Азербайджана.Алиев: Азербайджан модернизирует железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс>>Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. Предполагаемая пропускная способность БТК – миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно. В последнее время грузооборот на железной дороге БТК имеет тенденцию роста. В 2021 году по железной дороге перевезено 428 тысяч тонн грузов. За девять месяцев 2022 года по БТК было перевезено 15 915 TEU контейнеров, годовой рост составил 12%. Азербайджан входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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