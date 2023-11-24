https://sputnik-georgia.ru/20231124/natsdvizhenie-lishilos-odnogo-deputata-v-sakrebulo-rayona-tskhaltubo-284482896.html
"Нацдвижение" лишилось одного депутата в сакребуло района Цхалтубо
"Нацдвижение" лишилось одного депутата в сакребуло района Цхалтубо
Политик покидает партию по причине внутреннего противостояния в "Национальном движении" 24.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-24T16:31+0400
2023-11-24T16:31+0400
2023-11-24T16:31+0400
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михаил саакашвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Депутат от крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" в сакребуло района Цхалтубо Наргиза Ткабладзе покинула ряды партии и фракцию ЕНД в совещательном органе, сообщает телеканал "Имеди". В сакребуло района Цхалтубо, состоящем из 39 членов, до этого времени "Национальное движение" было представлено 13-ю депутатами. По информации телеканала, Ткабладзе продолжит свою деятельность в качестве независимого депутата. Ткабладзе, которая числилась в рядах оппозиционной партии с 2004 года, говорит, что покидает партию по причине внутреннего противостояния в "Национальном движении". По словам Ткабладзе, для нее неприемлемо разделение партии на две части. В Грузии создается новая коалиция перед выборами? Реакция на амбициозные планы "Лело">>О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Раскол в "Нацдвижении" Ранее Мелия заявил, что "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии". Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии. Распад "Нацдвижения" неизбежен – депутат>>После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили. На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, цхалтубо, тбилиси, ника мелия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение
грузия, новости, политика, цхалтубо, тбилиси, ника мелия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение
"Нацдвижение" лишилось одного депутата в сакребуло района Цхалтубо
Политик покидает партию по причине внутреннего противостояния в "Национальном движении"
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik.
Депутат от крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" в сакребуло района Цхалтубо Наргиза Ткабладзе покинула ряды партии и фракцию ЕНД в совещательном органе, сообщает телеканал "Имеди
".
В сакребуло района Цхалтубо, состоящем из 39 членов, до этого времени "Национальное движение" было представлено 13-ю депутатами. По информации телеканала, Ткабладзе продолжит свою деятельность в качестве независимого депутата.
Ткабладзе, которая числилась в рядах оппозиционной партии с 2004 года, говорит, что покидает партию по причине внутреннего противостояния в "Национальном движении". По словам Ткабладзе, для нее неприемлемо разделение партии на две части.
О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.
Ранее Мелия заявил, что "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии".
Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии.
После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов.
Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили.
На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.