https://sputnik-georgia.ru/20231124/problemy-strakhovaniya-kreditov-v-gruzii--chto-vyyavila-antimonopolnaya-sluzhba-284466466.html

Проблемы страхования кредитов в Грузии – что выявила антимонопольная служба

Проблемы страхования кредитов в Грузии – что выявила антимонопольная служба

На законодательном уровне должны быть установлены конкретные критерии отбора трех страховых компаний, которые коммерческий банк будет обязан предлагать... 24.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-24T09:01+0400

2023-11-24T09:01+0400

2023-11-24T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Национальное агентство по конкуренции выявило ряд законодательных недочетов во время мониторинга рынка предложения и продаж страховых продуктов при продаже кредитных продуктов коммерческими банками. Как говорится в заявлении ведомства, в 2020-2022 годах рынок кредитных продуктов отличался высокой концентрацией и при этом имел стабильный характер, а также распределение долей между крупными экономическими агентами. По данным агентства, в указанный период кредитные продукты предоставляли 15 коммерческих банков. В случае 10 коммерческих банков, наряду с кредитными продуктами, зафиксировано также предложение страховых продуктов, среди среди которых совокупная рыночная доля двух крупнейших коммерческих банков была стабильно высокой. Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в сентябре >>Кроме того, агентство установило, в случае одного банка рыночная доля превышает 40%, и, следовательно, существует доминирующая ситуация, а рыночная доля второго банка находится на грани доминирующей ситуации. С точки зрения агентства, в результате структурной связи между коммерческими банками и страховыми компаниями, а также при наличии специфических "схем вознаграждения" может возникнуть конфликт интересов, в результате которого клиент может выбрать продукт страховой компании, который в конкретном случае может оказаться не лучшим выбором для клиента. Решение проблемы агентство видит в законодательных изменениях. Так, по мнению агентства, на законодательном уровне должны быть установлены конкретные критерии отбора трех страховых компаний, которые коммерческий банк будет обязан предлагать. Нацбанк Грузии принял решение смягчить политику кредитования – главные новшества >>После урегулирования критериев отбора на законодательном уровне Национальный банк должен осуществлять постоянный мониторинг процесса отбора, проводимого коммерческими банками, и в случае выявления нарушений принимать меры реагирования, предусмотренные законодательством. Существующие/возможные случаи конфликта интересов должны регулироваться на законодательном уровне, чтобы исключить его возможное негативное влияние на рыночную/конкурентную среду. Также агентство отмечает важность регулирования на законодательном уровне права потребителя сменить страховую компанию в любой момент срока действия кредитного продукта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, агентство конкуренции грузии, национальный банк грузии, страхование