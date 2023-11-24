https://sputnik-georgia.ru/20231124/tsennyy-sosed--premer-gruzii-ob-otnosheniyakh-s-azerbaydzhanom-284488809.html

"Ценный сосед" – премьер Грузии об отношениях с Азербайджаном

"Ценный сосед" – премьер Грузии об отношениях с Азербайджаном

Главная цель правительства Грузии – сохранение мира, обеспечение стабильности и содействие экономическому развитию, заявил премьер 24.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-24T21:23+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Азербайджан является ценным соседом и стратегическим партнером Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе выступления на саммите глав правительств в рамках экономического форума в Баку. Гарибашвили принимает участие в экономическом форуме "Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии" (СПЕКА) в Баку в качестве почетного гостя. В своем выступлении премьер отметил, что Грузия сильно заинтересована в углублении еще более тесных отношений с центральноазиатским регионом и полном использовании имеющегося потенциала. По словам премьера, динамика экономических отношений с Азербайджаном и странами Центральной Азии очень позитивная. Так, по его информации, товарооборот с Азербайджаном в 2022 году увеличился на 16%, а по данным 10 месяцев 2022 года – также 16% рост, и страны наторговали на сумму 1,2 миллиарда долларов.Кроме того, в своем выступлении премьер заявил, что главная цель правительства Грузии – сохранение мира, обеспечение стабильности и содействие экономическому развитию. По его словам, несмотря на то, что регион и мир характеризуются нестабильностью из-за вызовов в сфере безопасности, правительство смогло достичь упомянутых целей благодаря прагматичной, продуманной внешней и правильной экономической политике. Глава правительства привел позитивные данные экономического роста Грузии, отметив, что в 2021-2022 годах рост ВВП страны превысил 10%. Премьер Грузии заявил о важности развития "Среднего коридора" на саммите в Баку >>"Эта тенденция сохранена и в этом году, у нас рост на 7% за текущий период. Инфляция очень низкая – менее 1%. По итогам года ВВП на душу населения ожидается на уровне более 8 тысяч долларов, что вдвое превышает этот показатель за последние три года. Скажу, что в 2024 году ВВП на душу населения составит более 8500 долларов", – сказал он. Как отметил премьер, Грузия как страна с растущим экономическим потенциалом является надежным и стабильным партнером, добавив, что Грузия – единственная страна в регионе, у которой есть соглашение о свободной торговле с Китаем и Европейским Союзом. По информации Гарибашвили, Грузия в режиме свободной торговли со странами СНГ, Великобританией, ОАЭ и Турцией. "В целом соглашения о свободной торговле в Грузии дают инвесторам доступ к 2,3-миллиардному потребительскому рынку", – сказал он. Кроме того, Гарибашвили напомнил о своем успешном визите в Китай в июле текущего года, когда стороны вывели отношения на новый уровень. Гарибашвили встретился с Алиевым – что обсудили лидеры Грузии и Азербайджана >>"Подписали (с Китаем, прим.) соглашение о стратегическом партнерстве, которое дает новые возможности не только нашим странам, но и всему региону", – отметил премьер. Гарибашвили подчеркнул, что Грузия заинтересована еще больше укрепить партнерство и сотрудничество с Азербайджаном, центральноазиатским регионом, что принесет больше благополучия и стабильности для всех стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, азербайджан, баку, ираклий гарибашвили, китай