https://sputnik-georgia.ru/20231126/gruzovye-perevozki-po-zheleznoy-doroge-gruzii-snizilis--novye-dannye-284508666.html

Грузовые перевозки по железной дороге Грузии снизились – новые данные

Грузовые перевозки по железной дороге Грузии снизились – новые данные

Самый большой объем грузов – 11,1%, вывезли в Казахстан, 8,7% – в РФ, 8,3% – в Армению, 4,4% – в Азербайджан 26.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-26T13:36+0400

2023-11-26T13:36+0400

2023-11-26T13:42+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Объем грузовых перевозок по железной дороге в третьем квартале 2023 года составил 3,6 миллиона тонн – на 11,8% меньше, чем в июле-сентябре 2022 года, сообщается на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, 13,3% указанного объема приходится на местные перевозки, 30% – на международные (без учета транзита) и 56,7% – на транзит. В третьем квартале 24,6% объема грузов, перевозимых железными дорогами в режиме международных перевозок, приходится на вывозимые из Грузии грузы, а 75,4% – на ввозимые. Пассажирские перевозки по железной дороге Грузии выросли – новые данные >>Кроме того, 40,9% от общего объема грузов в страну ввезли из РФ, 29,5% – из Азербайджана, 2,9% – из Румынии, 2,6% – из Туркменистана, 2% – из Беларуси, 1,7% – из Турции, по 1,6% – из Китая и 0,1% – из Казахстана. Самый большой объем грузов – 11,1% вывезли в Казахстан, 8,7% – в РФ, 8,3% – в Армению, 4,4% – в Азербайджан. Транзит По статистике, 10,7% от общего объема транзитных грузов вывезли в Турцию, 6,5% – в Нидерланды, 6% – в Италию и 5,1% – в Китай. За этот период Бразилия стала страной-отправителем 7,5% транзитных грузов, Китай – 3,8%, Турция – 1,8% и США – 1,6%. В июле-сентябре 73,8% от общего объема транзитных грузов приходится на три товарные группы: уголь, сырая нефть, нефтепродукты и природный газ (29,2%), металлическая руда и другое горнодобывающее сырье (26,2%), а также продукты питания, напитки и табак (18,5%). Сколько заработала Грузинская железная дорога с начала года – новые данные >>В целом, в третьем квартале 2023 года 30,2% от общего объема перевезенных железнодорожным транспортом грузов приходится на металлическую руду и другое сырье горнодобывающей промышленности, 27,3% – на уголь, сырую нефть, нефтепродукты и природный газ, а 13,6% – на продукты питания, напитки и табачные изделия. Распределение по товарным группам иное для местных перевозок: 68,9% приходится на металлическую руду и другое сырье горнодобывающей промышленности, 12,1% – на прочие неметаллические минеральные продукты, 8,9% – на уголь, сырую нефть, нефтепродукты, природный газ. Грузия превращается в многомерный региональный хаб – премьер >>Что касается международных перевозок, то уголь, сырая нефть, нефтепродукты и природный газ (41,4%), прочие неметаллические минеральные продукты (25,7%), металлические руды и другое сырье горнодобывающей промышленности (10,1%) ввозились в основном по железной дороге. В то же время на экспорт вывезли металлические руды и другое сырье горнодобывающей промышленности (53,2%), продукты питания, напитки и табак (25,1%), различные металлоизделия (7,9%) а также уголь и лигнит, сырую нефть и природный газ (3,6%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, грузинская железная дорога, транспорт в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"