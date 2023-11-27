https://sputnik-georgia.ru/20231127/byuro-parlamenta-gruzii-otkazalos-registrirovat-antirossiyskuyu-rezolyutsiyu-284541007.html
Парламент Грузии не стал регистрировать антироссийскую резолюцию
Парламент Грузии не стал регистрировать антироссийскую резолюцию
В проекте ясно не определено финансовое влияние, это противоречит универсальному принципу бюджетной системы, заявил глава бюджетного офиса парламента 27.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-27T22:29+0400
2023-11-27T22:29+0400
2023-11-27T23:39+0400
грузия
политика
новости
шалва папуашвили
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
лело для грузии
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Бюро парламента Грузии отказало партии "Лело для Грузии" в регистрации антироссийской резолюции – "Акта защиты Грузии". Резолюция предполагала декларирование намерения властей Грузии ввести ограничения для российских граждан и компаний, в частности ввести визовый режим и запрет на приобретение недвижимости и земли в Грузии для граждан России, запрет на въезд автомобилей с российскими номерами и прямое авиасообщение, ограничить доступа к трудоустройству граждан России, запретить участие в тендерах для российских компаний. Решение бюро об отказе регистрировать резолюцию было обусловлено отрицательным заключением бюджетного офиса парламента При этом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил, что других причин не регистрировать проект у бюро нет, хоть и правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в любом случае не поддержала бы ее. "Если хотите, можете посчитать и так внести проект резолюции. Что касается политики, что мы поддержим – безусловно, мы ее не поддержим. Наша политика объявлена полтора года назад: мы не вводим санкций", -–сказал Папуашвили. Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что инициатива оппозиционной партии "Лело для Грузии" является предательской и направлена на нанесение ущерба стране и ее населению. Спикер парламента объяснил, почему Грузия не может ввести санкции против России >>Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Между Россией и Грузией нет дипотношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Евроинтеграция не подразумевает введения санкций против России – спикер парламента Грузии >>Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным. В последние годы страны активно развивают торговые связи, и Россия входит в пятерку основных торговых-партнеров. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, лело для грузии, парламент грузии
грузия, политика, новости, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, лело для грузии, парламент грузии
Парламент Грузии не стал регистрировать антироссийскую резолюцию
22:29 27.11.2023 (обновлено: 23:39 27.11.2023)
В проекте ясно не определено финансовое влияние, это противоречит универсальному принципу бюджетной системы, заявил глава бюджетного офиса парламента
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Бюро парламента Грузии отказало партии "Лело для Грузии" в регистрации антироссийской резолюции – "Акта защиты Грузии".
Резолюция предполагала декларирование намерения властей Грузии ввести ограничения для российских граждан и компаний, в частности ввести визовый режим и запрет на приобретение недвижимости и земли в Грузии для граждан России, запрет на въезд автомобилей с российскими номерами и прямое авиасообщение, ограничить доступа к трудоустройству граждан России, запретить участие в тендерах для российских компаний.
Решение бюро об отказе регистрировать резолюцию было обусловлено отрицательным заключением бюджетного офиса парламента
"В проекте ясно не определено финансовое влияние, и это противоречит универсальному принципу бюджетной системы", – заявил глава офиса Андрия Гинтаури.
При этом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил, что других причин не регистрировать проект у бюро нет, хоть и правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в любом случае не поддержала бы ее.
"Если хотите, можете посчитать и так внести проект резолюции. Что касается политики, что мы поддержим – безусловно, мы ее не поддержим. Наша политика объявлена полтора года назад: мы не вводим санкций", -–сказал Папуашвили.
Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что инициатива оппозиционной партии "Лело для Грузии" является предательской и направлена на нанесение ущерба стране и ее населению.
Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.
Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
Между Россией и Грузией нет дипотношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.
В последние годы страны активно развивают торговые связи, и Россия входит в пятерку основных торговых-партнеров. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.