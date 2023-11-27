https://sputnik-georgia.ru/20231127/premer-ozvuchil-prognoz-rosta-ekonomiki-gruzii-k-2027-godu-284539178.html

Премьер озвучил прогноз роста экономики Грузии к 2027 году

Премьер озвучил прогноз роста экономики Грузии к 2027 году

Решить проблему безработицы и занятости, а также экономического роста удалось благодаря правильной политике, проводимой правительством, заявил премьер 27.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-27T20:48+0400

2023-11-27T20:48+0400

2023-11-27T20:59+0400

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новости

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Экономика Грузии в 2027 году вырастет до 108 миллиардов лари, или почти до 11 тысяч долларов на душу населения, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, а в 2022 – 10,4%. Премьер напомнил, что в 2012 году экономика Грузии составляла примерно 27 миллиардов лари, то есть выросла в три раза за последние 11-12 лет. Кроме того, по его словам, за последние 11 лет удвоился и объем ВВП на душу населения, который составляет 8,5 тысячи долларов. Говоря об экономических успехах страны, Гарибашвили отметил, что в стране рекордно выросло число занятых, а также рекордным является и уровень занятости. "Численность занятых в этом году увеличилась во всех кварталах, а количество занятых в стране достигло рекордного уровня. Сегодня в стране 1 миллион 366 тысяч трудоустроенных людей, причем уровень занятости также является рекордным", – заявил он. Рост экономики Грузии увеличит занятость – замминистра >>По словам премьера, решить проблему безработицы и занятости, а также экономического роста удалось благодаря правильной политике, проводимой правительством в последние годы. "Именно к этому привела правильная политика, проводимая нашим правительством в последние годы, шаги, которые мы предприняли, политика мира, которую мы проводим. Если бы сегодня было предыдущее правительство, сегодня наверняка не было бы ни мира, ни экономического роста, ничего", – заявил Гарибашвили. Согласно статистике, в третьем квартале 2023 года количество занятых увеличилось на 7,7 тысячи и достигло рекордного квартального показателя в 1 366,3 тысячи человек. Уровень занятости также является рекордным и составляет 45,3%. Безработица и занятость в Грузии – новые данные >>За отчетный период число нанятых работников увеличилось на 29,3 тысячи (3,2%) и составило 943,2 тысячи. Кроме того, количество самозанятых сократилось почти на 5% (21,5 тысячи человек) и составило 422,8 тысячи.Согласно статистике, уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2023 года составил 15,6% и не изменился по сравнению с тем же периодом 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили