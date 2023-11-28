https://sputnik-georgia.ru/20231128/annulirovana-litsenziya-na-obustroystvo-okhotnichego-khozyaystva-v-vysokogornoy-gruzii-284566640.html

Аннулирована лицензия на обустройство охотничьего хозяйства в высокогорной Грузии

Аннулирована лицензия на обустройство охотничьего хозяйства в высокогорной Грузии

Более месяца экоактивисты проводят акции протеста в Раче, а с 18 ноября и в Тбилиси с требованием аннулировать предоставленную лицензию на создание охотничьего... 28.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-28T19:32+0400

2023-11-28T19:32+0400

2023-11-28T19:32+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды аннулировало специальную лицензию на организацию охотничьего хозяйства высокогорном регионе Рача у компании ООО "HG Capra Caucasica", связанной с бизнесменом Давидом Хидашели, говорится в распространенном заявлении. Лицензия, выданная бизнесмену Хидашели, стала причиной акций протеста экоактивистов. Более месяца они проводят акции протеста в Раче, а с 18 ноября и в Тбилиси с требованием аннулировать предоставленную бизнесмену лицензию на создание охотничьего хозяйства на территории площадью 104 712 га в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Хидашели получил лицензию в марте 2022 года сроком на 49 лет. По информации агентства, в связи с неисполнением компанией лицензионных обязательств в мае этого года Департаментом надзора за окружающей средой были составлены соответствующие протоколы об административном правонарушении. Закон о лицензиях и разрешениях, а также Общий административный кодекс предусматривают определенные правовые действия в случае нарушения обязательств. В результате Национальное агентство окружающей среды начало процесс признания лицензии недействительной. В рамках производства ведомство исследовало фактические обстоятельства. Акция экоактивистов в Тбилиси переросла в потасовку с полицией – задержаны 13 человек >>С участием заинтересованных лиц было проведено устное слушание, на котором сторонам была предоставлена возможность изложить свои мнения и доводы относительно выполнения лицензионных обязательств. По итогам обсуждения Национальное агентство окружающей среды приняло решение признать лицензию на охоту в Раче недействительной. "Следует отметить, что поддержка всех проектов, ориентированных на развитие, имеет первостепенное значение для государства, однако в случае невыполнения согласованных условий будут приняты меры, предусмотренные законом", – говорится в заявлении. Назначена дата суда над задержанными в Тбилиси экоактивистами >>Ранее Национальное агентство окружающей среды опубликовало заявление, в котором говорится, что обладатель лицензии должен был инвестировать 5 миллионов лари (1,8 млн долларов) для создания хозяйства и взять на себя ряд обязательств, но на самом деле ничего не было сделано. В агентстве заявили, что из-за этого начали административное производство по аннулированию лицензии. Сам Хидашели еще летом сказал, что речь идет о лицензии на охоту и она никак не касается использования леса или земли. Бизнесмен сказал, что планировал трудоустроить многих людей для очистки территории, и, более того, он предложил местным жителям стать дольщиками, но никто не захотел. Хидашели отметил, что данная лицензия предусматривает одни обязательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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