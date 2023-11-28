https://sputnik-georgia.ru/20231128/oppozitsioner-raskritikoval-predsedatelya-natsdvizheniya-za-izgnanie-iz-partii-byvshego-lidera-284567466.html

Оппозиционер раскритиковал председателя "Нацдвижения" за изгнание из партии бывшего лидера

Оппозиционер раскритиковал председателя "Нацдвижения" за изгнание из партии бывшего лидера

Чем меньше людей будет поддерживать "Нацдвижение", тем лучше для государства и демократии, считает депутат 28.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-28T20:17+0400

2023-11-28T20:17+0400

2023-11-28T20:29+0400

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единое национальное движение

михаил саакашвили

алеко элисашвили

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. "Никогда не отпущу никого из своей партии так, как это сделал председатель "Единого национального движения" Леван Хабеишвили со своим предшественником Никой Мелия", – заявил лидер оппозиционной партии "Граждане", депутат парламента Грузии Алеко Элисашвили. О том, что Ника Мелия не является больше членом "Нацдвижения", заявил в эфире телекомпании "Формула" Леван Хабеишвили 26 ноября, где он в письменной форме подтвердил это журналисту Вахо Саная. Уже на следующий день, в понедельник, партия распространила официальное заявление о том, что Мелия больше не является ее членом и этот вопрос закрыт окончательно. По его словам, чем меньше людей будет поддерживать "Нацдвижение", тем лучше для государства и демократии. "Мне не нравится, как в "Национальном движении" ругают друг друга, хотя мне нравится, что чем больше эта партия потеряет поддержку, тем лучше будет для грузинского государства и грузинской демократии", – сказал Элисашвили. Исключению Мелия предшествовал его отказ подписывать т. н. "манифест единства", инициированный осужденным экс-президентом, основателем партии Михаилом Саакашвили 23 ноября. Страсти в "Нацдвижении" О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения". Манифест единства как последний гвоздь: план Саакашвили провалился >> Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", - сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава. Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины. Фигура Мелия Мелия стал членом "Нацдвижения" в 2012 году, когда партия после потери власти переживала не самые лучшие времена. Он принадлежал к так называемому "клану" экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава. В партии Мелия был главным участником акций протеста, играя роль т. н. "ударной силы". Председателем партии политик стал вопреки желанию Саакашвили, выиграв выборы в онлайн режиме в 2020 году. При этом на тот момент Мелия уже был фигурантом уголовного дела о призыве к штурму парламента. Сам Саакашвили хотел видеть на этом посту представителя так называемой "старой гвардии" Левана Варшаломидзе, однако члены партия предпочли Мелия, сыгравшего не последнюю роль на последних парламентских выборах. Самая крупная оппозиционная партия Грузии на грани раскола – реакция на отчисление Мелия >>Во время своего руководства партией Мелия придерживался умеренной политики, отказавшись от радикальных шагов, чем заслужил большие симпатии оппозиционного фланга. Во время задержания Мелия в феврале 2021 года в офисе партии собрался весь оппозиционный спектр, в том числе и те, кто до этого категорически выступал против партии и ее правления. На выборах 2021 года Мелия удалось сформировать сильную коалицию, и под его руководством партия превзошла свои самые высокие рейтинги после потери власти на местных выборах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ника мелия, леван хабеишвили, единое национальное движение, михаил саакашвили, алеко элисашвили