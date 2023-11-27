https://sputnik-georgia.ru/20231127/samaya-krupnaya-oppozitsionnaya-partiya-gruzii-na-grani-raskola--pozitsii-storon-284541224.html

Самая крупная оппозиционная партия Грузии на грани раскола – реакция на отчисление Мелия

Самая крупная оппозиционная партия Грузии на грани раскола – реакция на отчисление Мелия

После действий председателя партии Левана Хабеишвили партия превратилась в театр абсурда, считает вице-спикер парламента 27.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-27T22:54+0400

2023-11-27T22:54+0400

2023-11-27T23:38+0400

политика

новости

грузия

ника мелия

михаил саакашвили

леван хабеишвили

единое национальное движение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/15/263047029_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b178312b0f6d9f04357ed42b738f16c3.jpg

ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Решение партии "Единое национальное движение" об отчислении бывшего главы партии Ники Мелия вызвало волнения в партии и стало поводом для прогноза очередного раскола. "Нацдвижение" в понедельник распространило заявление о том, что Ника Мелия больше не является членом партии и этот вопрос закрыт окончательно. Этому предшествовал отказ Мелия и его немалочисленных сторонников в партии подписывать т. н. "манифест единства", инициированный осужденным экс-президентом, основателем партии Михаилом Саакашвили 23 ноября.Другой лидер "Грузинской мечты" Гия Вольский считает, что после действий председателя партии Левана Хабеишвили партия превратилась в театр абсурда. "Знания Левана Хабеишвили в партийных вопросах еще раз подтвердились. Обсуждать "Национальное движение" как единую монолитную политическую силу абсолютно беспочвенно. Это уже не партия, это революционный комитет", – сказал Вольский. Еще один депутат правящей партии Михаил Сарджвеладзе увидел оправдание прогноза распада партии.Происходящее в "Нацдвижении" на руку правящей партии в Грузии – депутат >>"Этот факт станет началом следующего конфликта. Этот конфликт также означает, что ресурсы, которыми партия располагала до сих пор, станут более фрагментированными. Были правильно сделаны предположения, что сейчас "Национальному движению" пришел конец, они находятся в политической агонии", – заявил Сарджвеладзе. Скандал нарастает Между тем часть лидеров и членов "Нацдвижения" уже восприняли решение руководства партии как оскорбление. До исключения из партии Мелия и его немалочисленные сторонники в партии отказались подписывать т. н. "манифест единства", инициированный осужденным экс-президентом, основателем партии Михаилом Саакашвили 23 ноября. На сторону Мелия встала и еще одна из бывших главных сторонников партии и непосредственно Михаила Саакашвили Эка Херхеулидзе. "Председатель подписывает конспект журналиста, подобного жалкого зрелища я еще не видела", – сказала Херхеулидзе. Между тем уже бывшие однопартийцы Мелия и сторонники Хабеишвили не исключают, что политик окажется в другой партии. Распад "Нацдвижения" неизбежен – депутат>>"Вероянтно, его (Мелия) мы увидим или в другой политической партии, или на другой платформе. Это его выбор", – сказала одна из лидеров "Нацдвижения" Тинатин Бокучава. При этом она отметила, что Мелия сам себя исключил из партии, когда отказался подписывать манифест. Между тем сам Мелия продолжает хранить молчание и не делает комментариев для СМИ.Страсти в "Нацдвижении" О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения". Манифест единства как последний гвоздь: план Саакашвили провалился>>Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", - сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава. Между тем.официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины. Фигура Мелия Мелия стал членом "Нацдвижения" в 2012 году, когда партия после потери власти переживала не самые лучшие времена. Он принадлежал к так называемому "клану" экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава. В партии Мелия был главным участником акций протеста, играя роль т. н. "ударной силы". Председателем партии политик стал вопреки желанию Саакашвили, выиграв выборы в онлайн режиме в 2020 году. При этом на тот момент Мелия уже был фигурантом уголовного дела о призыве к штурму парламента. Сам Саакашвили хотел видеть на этом посту представителя так называемой "старой гвардии" Левана Варшаломидзе, однако члены партия предпочли Мелия, сыгравшего не последнюю роль на последних парламентских выборах. После выборов 2024 года "Нацдвижение" перестанет существовать как партия – депутат>>Во время своего руководства партией Мелия придерживался умеренной политики, отказавшись от радикальных шагов, чем заслужил большие симпатии оппозиционного фланга. Во время задержания Мелия в феврале 2021 года в офисе партии собрался весь оппозиционный спектр, в том числе и те, кто до этого категорически выступал против партии и ее правления. На выборах 2021 года Мелия удалось сформировать сильную коалицию, и под его руководством партия превзошла свои самые высокие рейтинги после потери власти на местных выборах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, ника мелия, михаил саакашвили, леван хабеишвили, единое национальное движение