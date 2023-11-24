https://sputnik-georgia.ru/20231124/manifest-edinstva-kak-posledniy-gvozd-plan-saakashvili-provalilsya-284487304.html
Манифест единства как последний гвоздь: план Саакашвили провалился
Манифест единства как последний гвоздь: план Саакашвили провалился
Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают коалицию с этой силой 24.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-24T19:23+0400
2023-11-24T19:23+0400
2023-11-24T19:50+0400
грузия
новости
политика
ника мелия
леван хабеишвили
михаил саакашвили
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Бывший председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" потерял членство в партии после того, как отказался участвовать в принятии манифеста, заявил один из ее лидеров Леван Бежашвили. Новый скандал в партии начался после принятия 23 ноября членами "Нацдвижения" манифеста на общем собрании, в котором партия обозначила свои планы и цели и который должен был стать символом единства по задумке осужденного экс-президента Грузии, основателя партии Михаила Саакашвили. Мелия и его сторонники на этом собрании, где речь шла об участии партии в парламентских выборах 2024 года, так и не появились. О том, что "Нацдвижение" не считает Мелия больше своим членом, заявила и другой лидер Тинатин Бокучава. "Он сам себя оставил вне партии, и мы не рассматриваем Мелия как члена партии. Я не будут входить в формальности вопроса, так как уход из партии не является формалистским, техническим и юридическим, это политическое решение, которое он принял сам", – сказала Бокучава. Что предпримет Мелия Еще до принятия манифеста Мелия и его команда начали встречи со своими сторонниками в партии для того, чтобы принять окончательное решение о своем будущем в "Нацдвижении". Теперь же сторонник Мелия Бачо Долидзе заявил, что скоро руководство партии получит достойный ответ по заслугам и Мелия огласит свое решение. Сам Мелия перед журналистами не появлялся, однако, по словам другого его сторонника Дмитрия Бидзинашвили, манифест подписывать он не собирается. "Не имеет значения – подпишем мы этот манифест или нет, это ничего не изменит, потому что новый менеджмент не представил пути решения проблемы, о которой мы говорим в течение месяцев", – сказал Бидзинашвили. Кто выиграет от раскола В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", главного конкурента "Нацдвижения" на выборах, считают, что конфликт в оппозиционной партии принесет им пользу. "Они не могут решить дело о противостоянии Хабеишвили и Мелия. Надеюсь, доведут до конца, нам это неинтересно, давайте не будем это менять, чем дольше будет длиться этот конфликт, естественно, тем лучше для нас. Это продолжается уже давно, и будем надеяться, они еще больше усугубят этот внутренний конфликт и запутанность. В конечном итоге это даст нам возможность завершить выборы 2024 года еще лучше", – сказал лидер партии Ираклий Кобахидзе. Распад "Нацдвижения" неизбежен – депутат >>При этом, по прогнозам Кобахидзе, отдельно Мелия сможет набрать лишь 1%, но этот процент важен для "Нацдвижения". "Если Мелия уйдет отдельно, он возьмет один процент, и этот один процент будет потерян для "Национального движения", и, конечно, каждый процент для "Нацдвижения" важен, так как оно уже многое потеряло за последний период", – сказал Кобахидзе. Противостояние в партии О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Ранее Мелия заявил, что в течение девяти месяцев "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии". Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии. Глава парламента Грузии посоветовал оппозиции подготовиться к выборам по нынешним правилам>>После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили. Негативный результат раскола Партия "Единое национальное движение" уже пережила один раскол в начале 2017 года. Тогда из-за противостояния внутри партии ее покинули десятки лидеров. После раскола рейтинг партии упал сразу на около 10%. Показав результат в 27,11% на парламентских выборах 2016 года, на следующий год партия смогла набрать на местных выборах лишь 17,66%. Вернуться к рейтингу 2016 года партии удалось лишь на выборах 2020 года, а к 2021 партия улучшила свои показатели. "Национальное движение" живет в фантазиях – депутат >>Сейчас "Единое национальное движение" снова начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой. Предстоящие выборы Осенью 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы. Это будут первые парламентские выборы полностью по пропорциональной системе - то есть жители страны будут выбирать исключительно партии, которые будут представлять их интересы в парламенте. Проходной барьер для партий составит 5% и преодолеть его, по предварительным опросам, смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", "Нацдвижение" занимает вторую строчку и разрыв между этими партиями растет с каждым опросом, не в пользу самой крупной оппозиционной силы. При этом партия, набравшая более половины голосов, сможет представить кандидата в премьер-министры и утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ника мелия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, политика, ника мелия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
Манифест единства как последний гвоздь: план Саакашвили провалился
19:23 24.11.2023 (обновлено: 19:50 24.11.2023)
Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают коалицию с этой силой
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Бывший председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" потерял членство в партии после того, как отказался участвовать в принятии манифеста, заявил один из ее лидеров Леван Бежашвили.
Новый скандал в партии начался после принятия 23 ноября членами "Нацдвижения" манифеста на общем собрании, в котором партия обозначила свои планы и цели и который должен был стать символом единства по задумке осужденного экс-президента Грузии, основателя партии Михаила Саакашвили. Мелия и его сторонники на этом собрании, где речь шла об участии партии в парламентских выборах 2024 года, так и не появились.
"Ника Мелия не может быть членом партии. Он не представляет интересы "Нацдвижения". В первую очередь, все видят, что главным субъектом кампании против партии был Ника Мелия, и Нику Мелия этот документ касался в первую очередь. Все восемь месяцев всем известны те люди, которые вели кампанию против партии, поэтому наш манифест был адресован им", – сказал Бежашвили.
О том, что "Нацдвижение" не считает Мелия больше своим членом, заявила и другой лидер Тинатин Бокучава.
"Он сам себя оставил вне партии, и мы не рассматриваем Мелия как члена партии. Я не будут входить в формальности вопроса, так как уход из партии не является формалистским, техническим и юридическим, это политическое решение, которое он принял сам", – сказала Бокучава.
Еще до принятия манифеста Мелия и его команда начали встречи со своими сторонниками в партии для того, чтобы принять окончательное решение о своем будущем в "Нацдвижении".
Теперь же сторонник Мелия Бачо Долидзе заявил, что скоро руководство партии получит достойный ответ по заслугам и Мелия огласит свое решение.
"Когда руководитель партии Леван Хабеишвили говорит о "волчьем билете", когда Леван Бежашвили признается, что все это было сделано для отчисления неугодных из партии, все они, поверьте, получат достойный ответ. На заявления этих людей очень скоро будет достойный ответ по заслугам, и будет поставлена точка", – сказал Долидзе.
Сам Мелия перед журналистами не появлялся, однако, по словам другого его сторонника Дмитрия Бидзинашвили, манифест подписывать он не собирается.
"Не имеет значения – подпишем мы этот манифест или нет, это ничего не изменит, потому что новый менеджмент не представил пути решения проблемы, о которой мы говорим в течение месяцев", – сказал Бидзинашвили.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", главного конкурента "Нацдвижения" на выборах, считают, что конфликт в оппозиционной партии принесет им пользу.
"Они не могут решить дело о противостоянии Хабеишвили и Мелия. Надеюсь, доведут до конца, нам это неинтересно, давайте не будем это менять, чем дольше будет длиться этот конфликт, естественно, тем лучше для нас. Это продолжается уже давно, и будем надеяться, они еще больше усугубят этот внутренний конфликт и запутанность. В конечном итоге это даст нам возможность завершить выборы 2024 года еще лучше", – сказал лидер партии Ираклий Кобахидзе.
При этом, по прогнозам Кобахидзе, отдельно Мелия сможет набрать лишь 1%, но этот процент важен для "Нацдвижения".
"Если Мелия уйдет отдельно, он возьмет один процент, и этот один процент будет потерян для "Национального движения", и, конечно, каждый процент для "Нацдвижения" важен, так как оно уже многое потеряло за последний период", – сказал Кобахидзе.
О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.
Ранее Мелия заявил, что в течение девяти месяцев "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии".
Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии.
После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов.
Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили.
Негативный результат раскола
Партия "Единое национальное движение" уже пережила один раскол в начале 2017 года. Тогда из-за противостояния внутри партии ее покинули десятки лидеров.
После раскола рейтинг партии упал сразу на около 10%. Показав результат в 27,11% на парламентских выборах 2016 года, на следующий год партия смогла набрать на местных выборах лишь 17,66%.
Вернуться к рейтингу 2016 года партии удалось лишь на выборах 2020 года, а к 2021 партия улучшила свои показатели.
Сейчас "Единое национальное движение" снова начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции.
Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.
Осенью 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы. Это будут первые парламентские выборы полностью по пропорциональной системе - то есть жители страны будут выбирать исключительно партии, которые будут представлять их интересы в парламенте.
Проходной барьер для партий составит 5% и преодолеть его, по предварительным опросам, смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", "Нацдвижение" занимает вторую строчку и разрыв между этими партиями растет с каждым опросом, не в пользу самой крупной оппозиционной силы.
При этом партия, набравшая более половины голосов, сможет представить кандидата в премьер-министры и утвердить представленное им правительство.