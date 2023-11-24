https://sputnik-georgia.ru/20231124/manifest-edinstva-kak-posledniy-gvozd-plan-saakashvili-provalilsya-284487304.html

Манифест единства как последний гвоздь: план Саакашвили провалился

Манифест единства как последний гвоздь: план Саакашвили провалился

Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают коалицию с этой силой 24.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-24T19:23+0400

2023-11-24T19:23+0400

2023-11-24T19:50+0400

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единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Бывший председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" потерял членство в партии после того, как отказался участвовать в принятии манифеста, заявил один из ее лидеров Леван Бежашвили. Новый скандал в партии начался после принятия 23 ноября членами "Нацдвижения" манифеста на общем собрании, в котором партия обозначила свои планы и цели и который должен был стать символом единства по задумке осужденного экс-президента Грузии, основателя партии Михаила Саакашвили. Мелия и его сторонники на этом собрании, где речь шла об участии партии в парламентских выборах 2024 года, так и не появились. О том, что "Нацдвижение" не считает Мелия больше своим членом, заявила и другой лидер Тинатин Бокучава. "Он сам себя оставил вне партии, и мы не рассматриваем Мелия как члена партии. Я не будут входить в формальности вопроса, так как уход из партии не является формалистским, техническим и юридическим, это политическое решение, которое он принял сам", – сказала Бокучава. Что предпримет Мелия Еще до принятия манифеста Мелия и его команда начали встречи со своими сторонниками в партии для того, чтобы принять окончательное решение о своем будущем в "Нацдвижении". Теперь же сторонник Мелия Бачо Долидзе заявил, что скоро руководство партии получит достойный ответ по заслугам и Мелия огласит свое решение. Сам Мелия перед журналистами не появлялся, однако, по словам другого его сторонника Дмитрия Бидзинашвили, манифест подписывать он не собирается. "Не имеет значения – подпишем мы этот манифест или нет, это ничего не изменит, потому что новый менеджмент не представил пути решения проблемы, о которой мы говорим в течение месяцев", – сказал Бидзинашвили. Кто выиграет от раскола В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", главного конкурента "Нацдвижения" на выборах, считают, что конфликт в оппозиционной партии принесет им пользу. "Они не могут решить дело о противостоянии Хабеишвили и Мелия. Надеюсь, доведут до конца, нам это неинтересно, давайте не будем это менять, чем дольше будет длиться этот конфликт, естественно, тем лучше для нас. Это продолжается уже давно, и будем надеяться, они еще больше усугубят этот внутренний конфликт и запутанность. В конечном итоге это даст нам возможность завершить выборы 2024 года еще лучше", – сказал лидер партии Ираклий Кобахидзе. Распад "Нацдвижения" неизбежен – депутат >>При этом, по прогнозам Кобахидзе, отдельно Мелия сможет набрать лишь 1%, но этот процент важен для "Нацдвижения". "Если Мелия уйдет отдельно, он возьмет один процент, и этот один процент будет потерян для "Национального движения", и, конечно, каждый процент для "Нацдвижения" важен, так как оно уже многое потеряло за последний период", – сказал Кобахидзе. Противостояние в партии О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Ранее Мелия заявил, что в течение девяти месяцев "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии". Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии. Глава парламента Грузии посоветовал оппозиции подготовиться к выборам по нынешним правилам>>После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили. Негативный результат раскола Партия "Единое национальное движение" уже пережила один раскол в начале 2017 года. Тогда из-за противостояния внутри партии ее покинули десятки лидеров. После раскола рейтинг партии упал сразу на около 10%. Показав результат в 27,11% на парламентских выборах 2016 года, на следующий год партия смогла набрать на местных выборах лишь 17,66%. Вернуться к рейтингу 2016 года партии удалось лишь на выборах 2020 года, а к 2021 партия улучшила свои показатели. "Национальное движение" живет в фантазиях – депутат >>Сейчас "Единое национальное движение" снова начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой. Предстоящие выборы Осенью 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы. Это будут первые парламентские выборы полностью по пропорциональной системе - то есть жители страны будут выбирать исключительно партии, которые будут представлять их интересы в парламенте. Проходной барьер для партий составит 5% и преодолеть его, по предварительным опросам, смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", "Нацдвижение" занимает вторую строчку и разрыв между этими партиями растет с каждым опросом, не в пользу самой крупной оппозиционной силы. При этом партия, набравшая более половины голосов, сможет представить кандидата в премьер-министры и утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ника мелия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия