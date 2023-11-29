https://sputnik-georgia.ru/20231129/aziatskiy-bank-usilit-podderzhku-razvitiya-gruzii-284588657.html

Азиатский банк усилит поддержку развития Грузии

Азиатский банк усилит поддержку развития Грузии

Азиатский банк развития гордится тем, что поддерживает крупные проекты и стратегические реформы в Грузии, заявил президент финансового института 29.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-29T19:38+0400

2023-11-29T19:38+0400

2023-11-29T19:38+0400

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ираклий гарибашвили

азиатский банк развития (абр)

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) планирует усилить поддержку развития Грузии, используя более диверсифицированные подходы, заявил президент АБР Масацугу Асакава во время встречи с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси. Президент АБР впервые прибыл в Грузию для выступления на 22-й Министерской конференции Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества CAREC, которая состоится 30 ноября 2023 года в Тбилиси. В ходе мероприятия будет рассмотрен на утверждение документ "Видение CAREC по изменению климата". По информации Банка, с тех пор, как Грузия присоединилась к АБР в 2007 году, финансовый институт поддерживал амбициозные программы правительства в области водной и транспортной инфраструктуры, включая такие проекты, которые появляются раз в столетие, такие как скоростная автомагистраль Восток-Запад и дорожный коридор Север-Юг. Эти проекты, по мнению Асакава, помогают Грузии извлечь выгоду из своего стратегического положения и утвердиться в качестве регионального транспортного и торгового хаба. Асакава отметил активную роль Грузии в продвижении регионального сотрудничества и интеграции в рамках программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC). О чем говорил премьер Грузии с главой Азиатского банка развития?>>Грузия является страной-председателем CAREC в 2023 году. Программа CAREC Азиатского банка развития является совместной инициативой 11 стран и партнеров по развитию и направлена на содействие экономическому росту и сокращению бедности в странах-членах. CAREC 2030 – это долгосрочная стратегическая рамка для объединения людей, политики и проектов для устойчивого развития в регионе. По информации Банка, поскольку АБР вступает в новую фазу сотрудничества с Грузией, он работает над расширением ареалов развития. К ним относятся энергетическая безопасность и независимость, и банк вместе с правительством изучает варианты инновационного хранения энергии. Будучи климатическим банком Азиатско-Тихоокеанского региона, АБР также стремится поддержать переход Грузии к "зеленой" экономике, одновременно содействуя формированию более устойчивого и инклюзивного общества. Это соответствует правительственной программе "Видение 2030", а также ее климатической стратегии и планам действий. АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнеров в содействии развитию страны. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 4,7 миллиарда долларов. Приоритетами развития АБР в Грузии являются многогранный и устойчивый экономический рост, сокращение бедности, региональная связь и улучшение предоставления государственных услуг. Ежегодное собрание Азиатского банка развития (АБР) пройдет в Грузии впервые 2-4 мая 2024 года. В 57-м ежегодном форуме примут участие около 4 тысяч участников и высоких гостей, в том числе президент Азиатского банка развития, вице-президенты, исполнительные директора банка, делегации 68 стран-членов, представители международных финансовых институтов и частного сектора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, азиатский банк развития (абр), тбилиси