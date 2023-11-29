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Азиатский банк усилит поддержку развития Грузии
Азиатский банк усилит поддержку развития Грузии
Азиатский банк развития гордится тем, что поддерживает крупные проекты и стратегические реформы в Грузии, заявил президент финансового института 29.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-29T19:38+0400
2023-11-29T19:38+0400
2023-11-29T19:38+0400
грузия
новости
экономика
ираклий гарибашвили
азиатский банк развития (абр)
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) планирует усилить поддержку развития Грузии, используя более диверсифицированные подходы, заявил президент АБР Масацугу Асакава во время встречи с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси. Президент АБР впервые прибыл в Грузию для выступления на 22-й Министерской конференции Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества CAREC, которая состоится 30 ноября 2023 года в Тбилиси. В ходе мероприятия будет рассмотрен на утверждение документ "Видение CAREC по изменению климата". По информации Банка, с тех пор, как Грузия присоединилась к АБР в 2007 году, финансовый институт поддерживал амбициозные программы правительства в области водной и транспортной инфраструктуры, включая такие проекты, которые появляются раз в столетие, такие как скоростная автомагистраль Восток-Запад и дорожный коридор Север-Юг. Эти проекты, по мнению Асакава, помогают Грузии извлечь выгоду из своего стратегического положения и утвердиться в качестве регионального транспортного и торгового хаба. Асакава отметил активную роль Грузии в продвижении регионального сотрудничества и интеграции в рамках программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC). О чем говорил премьер Грузии с главой Азиатского банка развития?>>Грузия является страной-председателем CAREC в 2023 году. Программа CAREC Азиатского банка развития является совместной инициативой 11 стран и партнеров по развитию и направлена на содействие экономическому росту и сокращению бедности в странах-членах. CAREC 2030 – это долгосрочная стратегическая рамка для объединения людей, политики и проектов для устойчивого развития в регионе. По информации Банка, поскольку АБР вступает в новую фазу сотрудничества с Грузией, он работает над расширением ареалов развития. К ним относятся энергетическая безопасность и независимость, и банк вместе с правительством изучает варианты инновационного хранения энергии. Будучи климатическим банком Азиатско-Тихоокеанского региона, АБР также стремится поддержать переход Грузии к "зеленой" экономике, одновременно содействуя формированию более устойчивого и инклюзивного общества. Это соответствует правительственной программе "Видение 2030", а также ее климатической стратегии и планам действий. АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнеров в содействии развитию страны. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 4,7 миллиарда долларов. Приоритетами развития АБР в Грузии являются многогранный и устойчивый экономический рост, сокращение бедности, региональная связь и улучшение предоставления государственных услуг. Ежегодное собрание Азиатского банка развития (АБР) пройдет в Грузии впервые 2-4 мая 2024 года. В 57-м ежегодном форуме примут участие около 4 тысяч участников и высоких гостей, в том числе президент Азиатского банка развития, вице-президенты, исполнительные директора банка, делегации 68 стран-членов, представители международных финансовых институтов и частного сектора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, азиатский банк развития (абр), тбилиси
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, азиатский банк развития (абр), тбилиси
Азиатский банк усилит поддержку развития Грузии
Азиатский банк развития гордится тем, что поддерживает крупные проекты и стратегические реформы в Грузии, заявил президент финансового института
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) планирует усилить поддержку развития Грузии, используя более диверсифицированные подходы, заявил президент АБР Масацугу Асакава во время встречи с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси.
Президент АБР впервые прибыл в Грузию для выступления на 22-й Министерской конференции Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества CAREC, которая состоится 30 ноября 2023 года в Тбилиси. В ходе мероприятия будет рассмотрен на утверждение документ "Видение CAREC по изменению климата".
"АБР гордится тем, что поддерживает крупные проекты и стратегические реформы, которые углубят рынки капитала, преобразуют государственные предприятия, увеличат человеческий капитал и повысят устойчивость к изменению климата", – заявил Асакава.
По информации Банка, с тех пор, как Грузия присоединилась к АБР в 2007 году, финансовый институт поддерживал амбициозные программы правительства в области водной и транспортной инфраструктуры, включая такие проекты, которые появляются раз в столетие, такие как скоростная автомагистраль Восток-Запад и дорожный коридор Север-Юг.
Эти проекты, по мнению Асакава, помогают Грузии извлечь выгоду из своего стратегического положения и утвердиться в качестве регионального транспортного и торгового хаба.
Асакава отметил активную роль Грузии в продвижении регионального сотрудничества и интеграции в рамках программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC).
Грузия является страной-председателем CAREC в 2023 году.
Программа CAREC Азиатского банка развития является совместной инициативой 11 стран и партнеров по развитию и направлена на содействие экономическому росту и сокращению бедности в странах-членах.
CAREC 2030 – это долгосрочная стратегическая рамка для объединения людей, политики и проектов для устойчивого развития в регионе.
По информации Банка, поскольку АБР вступает в новую фазу сотрудничества с Грузией, он работает над расширением ареалов развития. К ним относятся энергетическая безопасность и независимость, и банк вместе с правительством изучает варианты инновационного хранения энергии.
Будучи климатическим банком Азиатско-Тихоокеанского региона, АБР также стремится поддержать переход Грузии к "зеленой" экономике, одновременно содействуя формированию более устойчивого и инклюзивного общества. Это соответствует правительственной программе "Видение 2030", а также ее климатической стратегии и планам действий.
АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнеров в содействии развитию страны. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 4,7 миллиарда долларов.
Приоритетами развития АБР в Грузии являются многогранный и устойчивый экономический рост, сокращение бедности, региональная связь и улучшение предоставления государственных услуг.
Ежегодное собрание Азиатского банка развития (АБР) пройдет в Грузии впервые 2-4 мая 2024 года. В 57-м ежегодном форуме примут участие около 4 тысяч участников и высоких гостей, в том числе президент Азиатского банка развития, вице-президенты, исполнительные директора банка, делегации 68 стран-членов, представители международных финансовых институтов и частного сектора.