https://sputnik-georgia.ru/20231129/o-chem-govoril-premer-gruzii-s-glavoy-aziatskogo-banka-razvitiya-284585890.html

О чем говорил премьер Грузии с главой Азиатского банка развития?

О чем говорил премьер Грузии с главой Азиатского банка развития?

Президент АБР впервые прибыл в Грузию, где запланировано его выступление на международной конференции 29.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-29T17:37+0400

2023-11-29T17:37+0400

2023-11-29T17:37+0400

грузия

экономика

новости

азиатский банк развития (абр)

ираклий гарибашвили

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Сотрудничество Грузии и Азиатского банка развития (АБР) в различных отраслях экономики обсудил премьер-министр Ираклий Гарибашвили с президентом АБР Масацугу Асакава на встрече в Тбилиси, сообщили в пресс-службе администрации правительства. Президент АБР впервые прибыл в Грузию для выступления на 22-й Министерской конференции Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества CAREC, которая состоится 30 ноября 2023 года в Тбилиси. В ходе мероприятия будет рассмотрен на утверждение документ "Видение CAREC по изменению климата". Стороны обсудили текущую экономическую ситуацию в стране, фискальные и бюджетные параметры. В Грузии надеются на продолжение активного сотрудничества с АБР >>Было отмечено, что важно сохранить положительную динамику, которую Грузия продемонстрировала в 2023 году по показателю экономического роста. По словам Гарибашвили, укрепление частного сектора имеет важное значение для экономического прогресса, и роль Азиатского банка развития в этом процессе имеет решающее значение. По словам Гарибашвили, Грузия ценит текущий портфель банка, который состоит из 18 инвестиций и включает 1,9 миллиарда долларов, тогда как общий портфель АБР составляет 4,5 миллиарда долларов. На встрече также было отмечено, что правительство Грузии инвестирует в реформы, которые способствуют упрощению бизнеса, а также в инфраструктурные проекты. Это поддерживает развитие транзитного, логистического, туристического потенциала страны, а также потенциала становления бизнес-хабом. Кроме того, на встрече с Асакава глава грузинского правительства подчеркнул важность для страны стать принимающей стороной ежегодных встреч Азиатского банка развития.Грузия готовится к проведению ежегодной встречи Азиатского банка развития в 2024 году>> Ежегодное собрание Азиатского банка развития (АБР) пройдет в Грузии впервые 2-4 мая 2024 года. В 57-м ежегодном форуме примут участие около 4 тысяч участников и высоких гостей, в том числе президент Азиатского банка развития, вице-президенты, исполнительные директора банка, делегации 68 стран-членов, представители международных финансовых институтов и частного сектора. Грузия является страной-председателем CAREC в 2023 году. Программа CAREC Азиатского банка развития является совместной инициативой 11 стран и партнеров по развитию и направлена на содействие экономическому росту и сокращению бедности в странах-членах. CAREC 2030 – это долгосрочная стратегическая рамка для объединения людей, политики и проектов для устойчивого развития в регионе. АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнеров в содействии развитию страны. Приоритетами развития АБР в Грузии являются многогранный и устойчивый экономический рост, сокращение бедности, региональная связь и улучшение предоставления государственных услуг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, азиатский банк развития (абр), ираклий гарибашвили, тбилиси